Mercedes EQS’in yeni bilgi eğlence sistemi tanıtıldı

Mercedes-Benz, güncel modellerinin tümünde MBUX (Mercedes-Benz User Experience) adı verilen bilgi eğlence sistemini sunuyor. Bu sistem ilk kez CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında tanıtılmıştı.

Şimdi de tam 3 yıl sonra, bu sistemin daha güncel bir hâli tanıtıldı. MBUX Hyperscreen adı verilen bu yeni bilgi eğlence sisteminin ilk kez 2022 Mercedes-Benz EQS modelinde kullanılacağı da belirtildi. EQS modeli ise firmanın binek modelleri arasında en üst seviyede yer alan S-Serisi’nin elektrikli versiyonu niteliğindeki bir model.

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Bolca yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanan MBUX Hyperscreen’den bahsetmeye devam edecek olursak da bu sistemin, EQS modelinde tüm konsolu kaplayan bir ekran ile geleceğini görüyoruz. Zaten bu sistemin “Hyperscreen” yani “Hiper ekran” olarak adlandırılmış olması da bu durumun ipucunu çoktan vermişti.

Sistem dahilinde 3 adet OLED ekranın yer aldığını da öğreniyoruz. Bunlardan birisi dijital gösterge paneli, diğeri orta konsol bilgi eğlence ekranı, üçüncüsü de ön yolcu tarafında yer alan başka bir bilgi ekranı olarak ayarlanmış. Köşeden köşeye 56 inç boyutunda olan Hyperscreen’in kıvrımlı bir ekrana sahip olması da kendisini son derece özel kılıyor. Hatta yeni nesil Cadillac Escalade, 38 inç’lik kıvrımlı ekranının otomotiv sektöründe bir ilk olduğunu iddia ediyordu. Böylelikle “en büyük kıvrımlı ekrana sahip otomobil” unvanının yakın zamanda Mercedes-Benz EQS’e geçeceğini söyleyebiliriz.

Bu üçlü ekran sisteminin ön yolcu tarafındaki ekranın, ön yolcu koltuğu eğer boş ise kapalı durduğunu ve bu esnada Mercedes-Benz yıldızları şeklinde dekoratif bir görüntü gösterdiğini de görüyoruz. Mercedes-Benz Hyperscreen’in paylaşılan görüntülerinde en çok da konsoldaki havalandırma ızgaralarının bu ekrana entegre gibi yerleştirilmiş olması dikkatimizi çekiyor diyebiliriz.

Mercedes-Benz, konsolu kaplayan bu ekranların dayanıklılığı konusunda da önemli geliştirmeler yapmış ve olası bir kaza durumunda içerideki yolcular için tehlikeli durumların oluşmasının önüne geçilmiş. Ayrıca Hyperscreen ile entegre diğer bir özellikten bahsetmek gerekirse, EQS’in otomatik yükselebilen süspansiyon sistemini söyleyebiliriz. Bu durumu şöyle örnekleyelim: EQS aracınız ile düzenli olarak bir otoparka giriyorsunuz. Otoparkın girişi biçimsiz olduğu için aracın yükselmesi gerekiyor. Hyperscreen bu hareketi algılayarak, makine öğrenimi yöntemiyle ilerleyen günlerde size aracı yükseltmek için kendiliğinden sorabilecek.

Hyperscreen aynı tavsiyeyi her gün benzer saatlerde yaptığınız telefon görüşmeleri vb. için de yapacak. Fakat bu sistem dahilinde kullanıcı profilleri bulunduğu için, aracı farklı bir kişinin kullanması durumunda bu tavsiyelerin yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca güncel birçok Mercedes-Benz modelinde “Hey Mercedes” komutuyla kullanılan sesli komutların bu sistemde çok daha gelişmiş olacağı da belirtilenler arasında.

Mercedes-Benz Hyperscreen’i 2020 yılı civarında EQS adlı elektrikli amiral gemisi sedan modelde görmemizin ardından, bir süre sonra EQS’in SUV versiyonunda da görmeyi bekliyoruz. Son olarak EQS modelinin 2021’in sonlarında tanıtılmasının beklendiğini de söylemiş olalım. Daha ileri yıllarda da bu ekran sisteminin daha çok Mercedes-Benz modeline ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.