Otomotiv
Mercedes EQS’in yeni bilgi eğlence sistemi tanıtıldı
Mercedes-Benz, güncel modellerinin tümünde MBUX (Mercedes-Benz User Experience) adı verilen bilgi eğlence sistemini sunuyor. Bu sistem ilk kez CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında tanıtılmıştı.
Şimdi de tam 3 yıl sonra, bu sistemin daha güncel bir hâli tanıtıldı. MBUX Hyperscreen adı verilen bu yeni bilgi eğlence sisteminin ilk kez 2022 Mercedes-Benz EQS modelinde kullanılacağı da belirtildi. EQS modeli ise firmanın binek modelleri arasında en üst seviyede yer alan S-Serisi’nin elektrikli versiyonu niteliğindeki bir model.
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Bolca yapay zeka ve makine öğrenimi yöntemlerini kullanan MBUX Hyperscreen’den bahsetmeye devam edecek olursak da bu sistemin, EQS modelinde tüm konsolu kaplayan bir ekran ile geleceğini görüyoruz. Zaten bu sistemin “Hyperscreen” yani “Hiper ekran” olarak adlandırılmış olması da bu durumun ipucunu çoktan vermişti.
Sistem dahilinde 3 adet OLED ekranın yer aldığını da öğreniyoruz. Bunlardan birisi dijital gösterge paneli, diğeri orta konsol bilgi eğlence ekranı, üçüncüsü de ön yolcu tarafında yer alan başka bir bilgi ekranı olarak ayarlanmış. Köşeden köşeye 56 inç boyutunda olan Hyperscreen’in kıvrımlı bir ekrana sahip olması da kendisini son derece özel kılıyor. Hatta yeni nesil Cadillac Escalade, 38 inç’lik kıvrımlı ekranının otomotiv sektöründe bir ilk olduğunu iddia ediyordu. Böylelikle “en büyük kıvrımlı ekrana sahip otomobil” unvanının yakın zamanda Mercedes-Benz EQS’e geçeceğini söyleyebiliriz.
Bu üçlü ekran sisteminin ön yolcu tarafındaki ekranın, ön yolcu koltuğu eğer boş ise kapalı durduğunu ve bu esnada Mercedes-Benz yıldızları şeklinde dekoratif bir görüntü gösterdiğini de görüyoruz. Mercedes-Benz Hyperscreen’in paylaşılan görüntülerinde en çok da konsoldaki havalandırma ızgaralarının bu ekrana entegre gibi yerleştirilmiş olması dikkatimizi çekiyor diyebiliriz.
Mercedes-Benz, konsolu kaplayan bu ekranların dayanıklılığı konusunda da önemli geliştirmeler yapmış ve olası bir kaza durumunda içerideki yolcular için tehlikeli durumların oluşmasının önüne geçilmiş. Ayrıca Hyperscreen ile entegre diğer bir özellikten bahsetmek gerekirse, EQS’in otomatik yükselebilen süspansiyon sistemini söyleyebiliriz. Bu durumu şöyle örnekleyelim: EQS aracınız ile düzenli olarak bir otoparka giriyorsunuz. Otoparkın girişi biçimsiz olduğu için aracın yükselmesi gerekiyor. Hyperscreen bu hareketi algılayarak, makine öğrenimi yöntemiyle ilerleyen günlerde size aracı yükseltmek için kendiliğinden sorabilecek.
Hyperscreen aynı tavsiyeyi her gün benzer saatlerde yaptığınız telefon görüşmeleri vb. için de yapacak. Fakat bu sistem dahilinde kullanıcı profilleri bulunduğu için, aracı farklı bir kişinin kullanması durumunda bu tavsiyelerin yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca güncel birçok Mercedes-Benz modelinde “Hey Mercedes” komutuyla kullanılan sesli komutların bu sistemde çok daha gelişmiş olacağı da belirtilenler arasında.
Mercedes-Benz Hyperscreen’i 2020 yılı civarında EQS adlı elektrikli amiral gemisi sedan modelde görmemizin ardından, bir süre sonra EQS’in SUV versiyonunda da görmeyi bekliyoruz. Son olarak EQS modelinin 2021’in sonlarında tanıtılmasının beklendiğini de söylemiş olalım. Daha ileri yıllarda da bu ekran sisteminin daha çok Mercedes-Benz modeline ekleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Genel
2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu. Otomotiv sektörü, geçtiğimiz yılı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamı son iki aydaki yavaşlamaya karşın 772 bin 788 adetle kapattı.
Koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında daralmanın yaşandığı bir yılda Türkiye otomotiv pazarı 2020 yılını bir önceki yıla oranla büyüme ile kapattı. Bahar aylarında koronavirüs etkisinin Türkiye’de de artması ile birlikte oluşan karamsar ortam yaz aylarında dağıldı ve 2020 yılı otomotiv pazarı beklentileri aştı.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Sadece otomobile bakıldığında satışlar, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.
2020 yılında pazarın yüzde 87.6’ini, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Gövde tiplerine göre ise, yüzde 44 pay ve 268 bin 509 adetle en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan, yüzde 29.8 pay ile SUV modeller oldu. Ayrıca elektrikli araçlar satışlarını yüzde 280.2 arttırdı. 2020’de 844 adet elektrikli, 22 bin 272 adet hibrit araç satışı gerçekleşti.
2020 yılına ait ODD verilerine göre en çok satan markalar
- Renault – 98.900 adet
- Fiat – 92.364 adet
- Volkswagen – 52.740 adet
- Toyota – 38.958 adet
- Peugeot – 36.589 adet
- Opel – 31.229 adet
- Ford – 27.596 adet
- Hyundai – 27.541 adet
- Dacia – 25.910 adet
- Skoda – 24.175 adet
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Genel
Kia yeni logosunu tanıttı
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Kia yeni logosunu görsel bir şölen ile duyurdu. Şirket yeni logosu ve sloganı resmi olarak açıkladı.
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Son dönemde otomobil üreticileri arasında Logo yenileme gibi yeni bir trend boy gösterdi. Hatırlanacağı üzere son olarak Volkswagen logosunu yenileme kararı almıştı. Ondan önce de BMW logosunda ufak çaplı değişikliklere gitmişti.
Şimdi ise Güney Kore’nin önde gelen otomobil üreticilerinden Kia logo değiştirme kararı aldı. Üstelik Kia, diğer markalar gibi mevcut logo üzerinde ufak değişiklikler yapmadı. Direkt olarak daha modern ve daha sportif görünen bir logo tasarımına geçti.
Şirket yeni logosunu Güney Kore’nin Incheon şehrinde düzenlediği bir görsel şölenle adeta gökyüzünde tanıttı. Markadan yapılan açıklamada yeni logonun ‘simetri’, ‘ritim’ ve ‘yükseliş’ gibi üç ana unsuru bir araya getirdiği ifade edildi.
Kia’nın yeni logosu da önceki logo gibi bir sembolden ziyade şirketin ismini barındırıyor. Ancak yeni logoda hem Kia yazısının dışında bir halka bulunmuyor hem de “Kia” yazısında daha özgün ve el yazısı karakterleri kullanılıyor. Firmanın yeni sloganı da “Movement that inspires” (İlham veren hareket) olarak değiştirilmiş durumda.
Yapılan açıklamada ayrıca 2021 model tüm Kia otomobiller, Güney Koreli şirketin yeni logosu ile piyasaya sürülecek. Şirket, gelecek dönemde çoğunlukla elektrikli otomobillere odaklanacak. Kia’nın yeni hedefi, 2027 yılında kadar yedi farklı tam elektrikli model piyasaya sürebilmek.
Güney Koreli şirketin yeni logo tanıtımı için düzenlediği gösteride 303 pyro drone kullandı ve hem drone’lar hem de havai fişeklerle gerçek bir görsel şölen oluşturdu. Bu muhteşem gösteri, insansız hava araçları tarafından aynı anda en fazla havai fişek atılan gösteri olan Guinness Dünya Rekoru kırdı.
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Genel
Elektrikli Mercedes EQS, kamuflajlarının büyük kısmından kurtuldu!
Mercedes‘in elektrikli otomobil ailesi EQ’nun amiral gemisi modeli Mercedes EQS‘nin tanımına 5-6 ay gibi bir süre kaldı. Araç bu süre zarfında halka açık yollarda test sürüşlerine devam ediyor. Tabi son zamanlardaki prototipler, öncekilere kıyasla daha az kamuflajıyla tasarım detaylarını biraz daha belli ediyor.
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Haberimize konu olan bu son prototipler, aracın tavan ve sütunlarını ortaya çıkaracak şekilde kamuflajları taşımıyor. Tabi aracın bagaj kapağı ve arka farları hala kamuflaj altında olsa bile, azalan kamuflajdan dolayı biraz daha belirginleşmişler.
Casus fotoğraflara baktığımızda sanki sürücü çok yukarıda oturuyor ve tavan baya alçalmış gibi görünüyor. Fakat bu durum yüksek sürüş pozisyonundan değil, normal Mercedes’lere kıyasla daha yüksekte duran ön konsol.
Elektrikli EQS modelinin dışına baktığımızda ilk nesil GLE Coupe‘ye hafiften benzediği hissediliyor. Buradan Mercedes’in, geleneksel tasarım çizgisini, yepyeni bir model ailesinde de devam ettirdiğini anlamak mümkün. Prototiplerde çift tonlu ve “iç kollu” yeni jantlar bulunuyor.
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Aracın kabininde ise dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge panelini EQS’de göreceğiz. İç tasarımın S-Serisi’ne benzer bir tasarımda olacağı biliniyor.
Mercedes EQS ailesi, giriş seviyesinde 400 beygir güç sunan bir güç aktarma sistemi bulunduracak. AMG modelin ise 600 beygirin üzerinde bir güç değerine sahip olması bekleniyor. Aracın menzilinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km civarında olması bekleniyor.
Elektrikli Mercedes EQS, 2021’in yaz aylarında, 2022 model yılına dahil olacak şekilde tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
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