Genel
Mercedes-Benz yeni C Serisi tanıtıldı
Mercedes-Benz düzenlenen dijital dünya lansmanı ile yeni C-Serisi’ni duyurdu. Yeni C Serisi, tamamen yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındırıyor.
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bugün 2021 model C sınıfı sedan otomobillerini görücüye çıkardı. Şirketin en çok satan otomobil serisi, yeni tasarımla birlikte daha sportif bir dış görünüme kavuştu ve iç kısımda geliştirmelere yer verdi.
Yeni C-Serisi kısa ön tampon-tekerlek mesafesi, uzun dingil aralığı ve geleneksel bagaj çıkıntısıyla son derece dinamik gövde orantıları ortaya koyuyor. Güç kubbelerine sahip motor kaputu, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. Ayrıca iç mekan tasarımı yeni S-Serisi’nin özelliklerini esas alıyor ve bunları sportif bir şekilde yorumluyor.
Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi kabini de olabildiğince duru ve sade tasarlamış. İki ana ekrana sahip olan W206 C-Serisi’nde yeni S-Serisi’nde de gördüğümüz düzene benziyor.
Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlıyor. 10,25 inç veya 12,3 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği var.
Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik ekran dışında 11,9 inçlik bir ekran da tercih edilebiliyor. Bu arada, her iki ekranın da 6 derece kadar sürücüye döndürüldüğünü belirtelim.
Gerek donanım, gerekse de yazılımı önemli oranda gelişen ikinci nesil MBUX ile iç mekan daha da dijital ve daha da akıllı bir yapıya sahip. LCD ekranlardaki parlak görüntüler, aracı ve konfor donanımlarını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.
Mercedes-Benz yeni C Serisi motor seçenekleri
2021 Mercedes-Benz C-Serisi’nin motor gamında tamamı elektrik destekli seçenekler var. Bunlardan üç tanesi benzinli, üç tanesi dizel ve bir tanesi de PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkıyor.
Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç veriyor. Ayrıca araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise artık 204 bg üretecek.
Son olarak hepsi 2.0 litre olan dizeller ise; C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç veriyor. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise; toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunuyor. Ayrıca WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili veriyor. Bununla birlikte tek pedal sürüşe de imkan veren saf elektrikli sürüş modunda maksimum 140 km/s sürat yapabiliyor.
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Genel
MediaMarkt Türkiye, 2021’de de büyümeye ve yatırıma devam ediyor
MediaMarkt Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekor kırdı. Dijital satışlarını artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran marka, 2021’de de yatırımlarına devam edecek.
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MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Açık ara liderlik hedefimizden hiç sapmadan sağlam adımlarla işimizi büyütmeyi başardık, fiziksel mağazalarımızda kaslarımızı güçlendirirken, dijital yatırımlarımız ve çoklu kanaldaki müşteri odaklı dönüşüm projemizi bu gelişmeden ayrı tutmadık. Bunun sonucunda dört yıldır olduğu gibi bu yıl da toplam pazar büyümesinin üzerinde büyüme gösterdik, 2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık. Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında Grubun en çok büyüyen ülkesi oldu.” dedi.
MediaMarkt Türkiye performansıyla öne çıktı
MediaMarkt Perakende Grubu’nun pandemi döneminde oluşan güçlü müşteri talebini karşılayarak başarılı bir satış grafiği yakaladıklarını belirten Gökyıldırım, “Ayrıca şirketimizin büyük hissedarı CECONOMY AG’nin son açıkladığı rakamlara baktığımızda pandemide birçok ülkemizde mağazalarımız uzun süre kapalı kalsa da, toplamda 2020 mali yıl sonunda 20.8 milyar Euro’luk bir ciro elde etmeyi başardık.” dedi.
2021’de de yatırıma devam
2021’de yatırımda hız kesmeyeceklerini ifade eden Yenal Gökyıldırım “Müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme gibi konulara odaklanacağız. Ek olarak bugüne kadar sürdüğümüz gibi 2021’de de büyümeye ve müşterilerimize kusursuz hizmet verme anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 200 bin metrekarenin üzerinde toplam alanla sektöründe Türkiye’nin en geniş markasıyız ve bunun önemini, pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Bu nedenle bu yıl mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız.” dedi.
Genel
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 yine ertelendi!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyunundan hayranlarını üzecek haber geldi. Merakla beklenen oyunun çıkışı yine ertelemeye maruz kaldı.
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Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, 2021 yılında da çıkmayacak!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyununun geliştirme süreci sancılı geçmeye devam ediyor. ParadoxInteractive’in yayıncılığını üstlendiği oyun, ne yazık ki yine ertelendi. Merakla beklenen rol yapma oyununun son durumu ile alakalı Paradox CEO‘su Ebba Ljungerud bir açıklama yaptı. CEO, oyunun 2021 yılında da piyasaya çıkmayacağını bildirdi. Ayrıca yapımın geliştiriciliğini üstlenen Hardsuit Labs firması da proje dışı kaldı.
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In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe
— Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021
Süreç boyunca birçok yazarın ayrıldığı oyun, tam olarak ne zaman piyasaya çıkacak henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere projeden en son anlatı tasarımcısı Cara Ellison projeye veda etti. Ayrıca stüdyosuz kalan oyunun akıbeti ile alakalı ne olacak belli değil. Hayranlarının merakla beklediği oyun, bizleri bir süre daha bekletecek gibi gözüküyor. Bir türlü doğrulamayan yapımın önünde görünüşe göre daha uzun yollar var. Vampir evreninde geçen ve rol yapma ögelerinin üst seviyede olduğu oyun, birçok açıdan bu yılın en merak edilen oyunları arasındaydı. Hali hazırda Cyberpunk 2077‘nin oyun dünyasına yaşattıklarını da unutmamak gerek. Neredeyse baştan geliştirilme süreci ile karşı karşıya kalan oyun bakalım hayranların beklentilerini karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OPPO MWCS’de Yeni Teknolojilerini Tanıttı
OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’ndeki iş ortakları toplantısında hızlı şarj teknolojilerini tanıttı. Etkinlikte OPPO’nun geleceğe yönelik 5G akıllı ev teknolojisi ve akıllı telefon formları da vitrine çıktı.
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OPPO, Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde hızlı şarj konusundaki iş ortaklığı hakkında bir konferans düzenledi. OPPO gerçekleşen konferansta şarj alanındaki inovasyonların yanı sıra, 5G bağlantısı ve akıllı teknolojiler de mevcut.
Sstandında şarj konusunda en yeni teknolojilere sahip birçok ürün sergiledi. Bunların arasında 4,000mAh telefon pilini sadece 20 dakikada %100 şarj edebilen 125W hızlı şarj ve aynı pili 30 dakika gibi az bir sürede şarj edebilen 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ürünleri yer aldı. Ayrıca birçok iş ortağının fikri mülkiyeti OPPO’ya ait teknolojilerin lisansı ile ürettikleri ürünleri de tanıttı.
5G İnovasyon ve Yatırım Zirvesi’nde 5G teknolojisi hakkında konuşmak üzere Mobil Dünya Kongresi’ne davet edilen OPPO Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Henry Tang, şu açıklamaları yaptı: “OPPO olarak 5G teknolojisinin hepimizin yaşam biçimini değiştireceğine kesinlikle inanıyoruz. Kapsam ve kapasite genişledikçe, çeşitli alanlarda gelişen ve tüketicilere beklenmedik deneyimler getiren yeni uygulamaların olduğunu göreceğiz. Halihazırda küresel bir 5G standardının geliştirilmesinde yer aldık. Bundan sonrası için de TV’den CPE’ye ve artırılmış gerçekliğe kadar yeni 5G cihazlarını keşfetmeye devam edeceğiz.”
Oppo ile Geleceğin Akıllı Evi
OPPO’nun nesnelerin interneti ürünlerinin evlerimizi nasıl eskisinden çok daha akıllı ve bağlantılı hale getirdiğini gösteriyor. Bu alandaki ürünlerin merkezinde Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G Modem-RF Sistemi tarafından desteklenen 5G müşteri ekipmanı (CPE) Omni var ve fikri mülkiyeti OPPO’ya ait iki anten sayesinde 5G sinyallerini istikrarlı ve yüksek hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor.
O-Reserve 5G anten sistemi mümkün olan en iyi sinyali almak için Sub-6GHz 5G spektrumunu ve bir seferde sekiz anteninden dördünü otomatik olarak seçiyor. Aynı zamanda O-Motion 360° teknolojisi ile antenler tam olarak döndürüyor; böylece CPE’nin optimum 5G milimetre sinyalini alacak şekilde otomatik konumlanması yapılıyor . Qualcomm Technologies ve Ericsson ile kısa bir süre önce Omni ile 5G milimetre teknolojisini test eden OPPO, 4.06Gbps düzeyine varan uydudan indirme hızına ulaştı.
Forumdan Son Mesajlar
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China Small Car Metal Glasses Case manufacturers
Yazan: ionsboer, 14 saat önce
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Yazan: ionsboer, 14 saat önce
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Yazan: ionsboer, 14 saat önce
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Yazan: ionsboer, 14 saat önce
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