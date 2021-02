Mercedes-Benz yeni C Serisi tanıtıldı

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyunundan hayranlarını üzecek haber geldi. Merakla beklenen oyunun çıkışı yine ertelemeye maruz kaldı.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyununun geliştirme süreci sancılı geçmeye devam ediyor. ParadoxInteractive’in yayıncılığını üstlendiği oyun, ne yazık ki yine ertelendi. Merakla beklenen rol yapma oyununun son durumu ile alakalı Paradox CEO‘su Ebba Ljungerud bir açıklama yaptı. CEO, oyunun 2021 yılında da piyasaya çıkmayacağını bildirdi. Ayrıca yapımın geliştiriciliğini üstlenen Hardsuit Labs firması da proje dışı kaldı.

In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe

— Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021