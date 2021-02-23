Mercedes-Benz yeni C Serisi tanıtıldı

Mercedes-Benz düzenlenen dijital dünya lansmanı ile yeni C-Serisi’ni duyurdu. Yeni C Serisi, tamamen yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındırıyor.

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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bugün 2021 model C sınıfı sedan otomobillerini görücüye çıkardı. Şirketin en çok satan otomobil serisi, yeni tasarımla birlikte daha sportif bir dış görünüme kavuştu ve iç kısımda geliştirmelere yer verdi.

Yeni C-Serisi kısa ön tampon-tekerlek mesafesi, uzun dingil aralığı ve geleneksel bagaj çıkıntısıyla son derece dinamik gövde orantıları ortaya koyuyor. Güç kubbelerine sahip motor kaputu, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. Ayrıca iç mekan tasarımı yeni S-Serisi’nin özelliklerini esas alıyor ve bunları sportif bir şekilde yorumluyor.

Dışarıda karmaşık çizgilerden uzak duran Mercedes-Benz ekibi kabini de olabildiğince duru ve sade tasarlamış. İki ana ekrana sahip olan W206 C-Serisi’nde yeni S-Serisi’nde de gördüğümüz düzene benziyor.

Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlıyor. 10,25 inç veya 12,3 inç olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği var.

Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik ekran dışında 11,9 inçlik bir ekran da tercih edilebiliyor. Bu arada, her iki ekranın da 6 derece kadar sürücüye döndürüldüğünü belirtelim.

Gerek donanım, gerekse de yazılımı önemli oranda gelişen ikinci nesil MBUX ile iç mekan daha da dijital ve daha da akıllı bir yapıya sahip. LCD ekranlardaki parlak görüntüler, aracı ve konfor donanımlarını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Mercedes-Benz yeni C Serisi motor seçenekleri

2021 Mercedes-Benz C-Serisi’nin motor gamında tamamı elektrik destekli seçenekler var. Bunlardan üç tanesi benzinli, üç tanesi dizel ve bir tanesi de PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkıyor.

Tamamı dört silindirli olan motor gamında benzin kanadı 1.5 turbo C180’de 170; 2.0 turbo C300’de ise 258 bg güç veriyor. Ayrıca araya konumlanan 1.5 turbo C200 ise artık 204 bg üretecek.

Son olarak hepsi 2.0 litre olan dizeller ise; C 200d’de 163, C 220d’de 200, C300d’de ise 265 bg güç veriyor. 25,4 kWh’lik bataryadan beslenen C 300e ise; toplamda 313 bg güç, 550 Nm tork sunuyor. Ayrıca WLTP normlarına göre 100 km’ye kadar elektrik menzili veriyor. Bununla birlikte tek pedal sürüşe de imkan veren saf elektrikli sürüş modunda maksimum 140 km/s sürat yapabiliyor.

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