Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, son yıllarda stratejik kararlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle kompakt sınıftaki modellerin geleceği merak konusuyken, markanın en popüler modellerinden biri için yeni bir karar alındı. Peki, otomobil tutkunları tarafından yakından takip edilen Mercedes-Benz A serisi üretimi neden Macaristan’a taşınıyor ve bu süreçte neler yaşanacak?

Mercedes-Benz A serisi üretimi 2028’e kadar sürecek

Otomobil dünyasında bir süredir Mercedes-Benz A serisi modelinin tamamen üretimden kaldırılacağı iddia ediliyordu. Ancak gelen son bilgiler, markanın bu planı revize ettiğini ve kompakt sınıfın temsilcisini bir süre daha hayatta tutacağını gösteriyor. Mercedes-Benz, maliyetleri daha verimli yönetebilmek adına üretimi Macaristan’a kaydırma kararı aldı.

Mercedes A serisi üretimi, 2028 yılına kadar devam edecek. Bu süreçte araç, hem içten yanmalı motor seçenekleriyle hem de elektrikli versiyonlarıyla tüketicilere sunulmaya devam edecek. Markanın bu hamlesi, özellikle giriş seviyesi lüks otomobil segmentinde varlığını korumak istediğini net bir şekilde kanıtlıyor.

Üretimin Almanya’dan Macaristan’daki Kecskemét tesislerine taşınması, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Mercedes-Benz A serisi için planlanan yıllık üretim kapasitesinin 300 bin ile 400 bin adet arasında olması bekleniyor. Bu rakam, modelin halen küresel ölçekte ciddi bir talep gördüğünü gösteriyor.

Yeni nesil modellerin MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) platformu üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Bu platform, markaya aynı üretim hattında hem tamamen elektrikli hem de hibrit motorlu araçlar üretme esnekliği tanıyor. Mercedes A serisi de bu teknolojik dönüşümün bir parçası olarak hayatına devam edecek.

Daha önce yapılan planlarda bu modelin 2025 yılının başında rafa kaldırılacağı konuşulmuştu. Ancak pazar dinamikleri ve tüketicilerin içten yanmalı motorlara olan ilgisinin devam etmesi, markayı bu karardan vazgeçirdi. Mercedes-Benz A serisi, modern tasarımı ve dijital kokpit özellikleriyle güncelliğini korumayı başarıyor.

Türkiye fiyatı ve pazar beklentileri

Otomobilin ülkemizdeki durumu da kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. Mercedes-Benz A serisi, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye pazarında yaklaşık 3 milyon 159 bin TL seviyesindeki başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Macaristan merkezli üretimin başlamasıyla birlikte tedarik süreçlerinin daha stabil hale gelmesi öngörülüyor.

Mercedes A serisi, 2018 yılında tanıtılan mevcut dördüncü nesliyle hala segmentinin en teknolojik araçları arasında yer alıyor. 2028 yılına kadar yapılacak olan güncellemelerle aracın güvenlik sistemleri ve yazılım altyapısının daha da güçlendirilmesi bekleniyor. Bu durum, modelin ikinci el değerini de olumlu etkileyebilir.

