Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen Redmi 12 5G modelini piyasaya sürdü. Bu cihaz, dünya çapında Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenen ilk telefon olma özelliğine sahip. Telefon, 6,79 inç FHD+ 90Hz LCD ekran, 8 GB’a kadar RAM (8 GB sanal RAM dahil), 256 GB’a kadar depolama alanı ve kristal cam tasarıma sahip. Cihaz sadece 8,17 mm kalınlığında ve IP53 derecelendirmesi ile toza ve sıçramaya karşı dayanıklı.

Redmi 12 5G, MIUI 14 ile Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor ve Xiaomi, 2 yıllık Android güncellemeleri ile 3 yıllık güvenlik güncellemeleri vaat ediyor. Telefon, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, 5000 mAh pil ve 18 W hızlı şarj özelliği içeriyor.

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145 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata sahip olan bu telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. 5G destekli uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap edecek olan bu model bakalım Xiaomi’nin beklentilerini karşılayabilecek mi?

Redmi 12 5G özellikleri

6,79 inç büyüklüğünde 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde+ LCD ekran – 30/48/60/90Hz uyarlanabilir yenileme hızı

Corning Gorilla Glass 3 koruması

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 613 GPU ile

4 GB / 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM

128 GB / 256 GB UFS 2.2 dahili depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 ile Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

50MP arka kamera, LED flaş, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Boyutlar: 168,6×76,28×8,17 mm

Ağırlık: 199g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarjlı 5000mAh batarya