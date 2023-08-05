Xiaomi’nin alt markası POCO, söz verdiği gibi Hindistan’da en son bütçe dostu 5G akıllı telefonu olan POCO M6 Pro 5G modelini piyasaya sürdü. 130 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Telefon, 6,79 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli LCD ekranıyla dikkat çekiyor ve Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti tarafından güçlendiriliyor.

M6 Pro 5G, 6 GB sanal RAM’e sahip olup, 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı sunuyor. Ayrıca, sadece 8,17 mm kalınlığında ve IP53 derecesi sayesinde toza ve sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mix Fold 3 Sızdı! Katlanabilirlerin Kralı Olabilir!

Bu telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle çalışıyor ve yan monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. 5000 mAh pil kapasitesi ve 18 W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda güçlü bir performans sağlıyor.

POCO M6 Pro 5G özellikleri

6,79 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli LCD ekran

Corning Gorilla Glass 3 koruması

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 4nm Mobil Platform (2,2 GHz x 2 A78 tabanlı +2GHz x 6 A55 tabanlı Kryo CPU)

Adreno 613 GPU

64 GB UFS 2.2 dahili depolama ile 4 GB LPDDR4X RAM

128 GB UFS 2.2 dahili depolama ile 6 GB LPDDR4X RAM

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 ile Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

50MP arka kamera, LED flaş, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Boyutlar: 168,6×76,28×8,17 mm

Ağırlık: 199g

5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarjlı 5000mAh pil