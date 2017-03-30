Merakla Beklenen Microsoft Beam Özelliği Xbox One’a Geldi

Microsoft bugün yayınladığı güncelleme ile birlikte Xbox One’ bir çok yenilik getirdi ve bu yeniliklerin arasında Beam servisi de yer alıyor.

Microsoft’un yeni Beam servisinin yanı sıra Xbox One’a yeni bir ana ekran ve Xbox Guide geldi. Xbox’a gelen yeni arayüz Ocak ayında tanıtılmıştı. Bu arayüz çok daha hızlı ve kullanıcı dostu. Eski arayüzün en büyük problemlerinden bir tanesi yavaş performansıydı. Eski arayüz ayrıca son derece karmaşık ve kontrollerin arkasına gömülü bir deneyim sunuyordu.

Kontrolcüde yer alan Xbox tuşu ile beraber ekrana Xbox Guide geliyor ve buradan arkadaşlara, mesajlara, başarılara ve daha fazlasına erişilebiliyor. Yeni arayüz gibi Beam servisi de bir süredir Xbox Insider programında yer alan kullanıcılara özeldi. Ancak bugün gelen güncelleme ile beraber tüm kullanıcılara sunuldu.

Twitch gibi Beam’de oyuncuların konsollarından canlı yayın yapabilmesini sağlıyor. Ancak ekstra bir donanıma ihtiyaç duymuyor. Bu güncelleme ile beraber gelen Copilot özelliği sayesinde oyuncular artık iki kontrolcü ile birlikte co-op şeklinde oynayabilecek.