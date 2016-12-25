Merakla Beklenen Alien: Covenant Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Ridley Scott’un yönettiği Prometheus filmi büyük potansiyel taşıyordu ve şimdi bu potansiyel yeni Alien filmiyle karşımıza çıkacak.

Ridley Scott’un bir kez daha yönetmenlik koltuğuna oturmasını sağlayan Alien: Covenant’ın ilk fragmanı yayınlandı ve fragman oldukça etkileyici. Fragmandan görüldüğü kadarıyla bu filmle beraber serinin köklerine yani korku temasına dönülüyor. Fragman kapalı bir laboratuvar ve orada enfeksiyona maruz kalmış iki kişinin sahnesiyle başlıyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla 19 Mayıs 2017 tarihinde çıkacak olan bu film Prometheus ile ilk Alien filmi arasında geçiyor.