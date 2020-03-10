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Hangi anahtarı seçmeli? Mekanik klavye anahtarları | ROG Strix Scope PBT
Günümüzde oyuncuların en önemli aksesuarlarından biri haline gelen mekanik klavyeler oldu. Farklı oyun tarzlarına göre fazlasıyla çeşitlenen mekanik klavye tercihinde birçok oyuncu ise hangi klavye anahtarı alması gerektiğini bilmiyor. Biz de bu yazımızda hangi mekanik anahtarın size göre olduğunu listeliyoruz.
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Mekanik klavye nedir?
Aslına bakarsanız günümüzde yeni teknoloji ürünleri gibi gözüken mekanik klavyeler, eski tip klavye yapılarına benzerler. Yani aslında ilk klavye örnekleri de birer mekanik klavye idi. Ancak zaman ve teknoloji ile basış hissi yumuşak, sessiz ve rahat kullanım sunan klavyeler ile mekanik klavyeler tarih oldu. Ta ki oyun dünyasında yeniden şahlanana kadar.
Mekanik klavyelerin en belirgin özelliği ise Türkçe olarak “tak tuk” diyebileceğimiz sesleri. Bu durum oyuncular için çok güzel bir his olsa da çevredeki insanlar için pek de hoş olmuyor. Özellikle mekanik klavyelerde yazı yazmak çevrenizden “Bu da kafa!” tarzı tepki almanıza yol açabilir.
Aynı zamanda mekanik klavyelerin diğer klavyelere göre daha pahalı olmasının ana sebebi şu anda popüler ya da “oyuncu” takısı alması da değil. Ana sebebinin üretim tarafında daha masraflı olmasından dolayı bu klavyeler biraz daha fazla bütçe gerektiriyorlar. Kauçuk tabanlı klavyelerde alt tarafta kauçuk noktalara sahip olan bir şerit görürüz. Bu tek bir üretim bandından tüm klavyeyi üretme avantajı sunar. Ancak mekanik klavyelerde her bir tuş için gerekli yapının üretilmesi ve klavye iskeletine yerleştirilmesi gereklidir. Bu nedenle de mekanik klavye üretim maliyeti daha yüksektir.
Mekanik klavyelerin farkları nelerdir?
Mekanik klavyelerde switch olarak adlandırılan anahtarların yapısında, iki önemli kıstas bulunur. Bunlar ise aktifleşme noktası ve aktifleşme kuvveti olarak bilinir. Aktifleşme noktası; klavyede tuşa basma sırasında sinyalin bilgisayara gönderildiği noktadır. Aktifleşme kuvveti ise basış sırasında aktifleşme noktasına gelene kadar gereken kuvvet olarak özetlenebilir. Bu da cN yani Centi Newton olarak belirtilir. 1 cN 1,2 gram’a denk geldiği için matematikte boğulmadan 1 cN kuvvet için 1 gram ağırlık gerekli diyebiliriz. Bu durum da mekanik klavyeleri klasik klavyelerden ayıran özellik diyebiliriz. Çünkü normal kauçuk tabanlı klavyelerde tuş sinyali sadece tuşun sonuna kadar basıldığında bilgisayara iletirken mekanik klavyelerde bu oranlara göre iletilir.
Mekanik anahtarların arasındaki farklar ise en başta bu oranlar olarak karşımıza çıkar. Bazı anahtarlar aktifleştirme noktasını daha yukarıda veya aşağıda, aynı zamanda gereken kuvveti daha sert ya da yumuşak tutabilirler.
Mekanik anahtar türleri
Mekanik anahtarlar denildiğinde ilk akla gelen firma Cherry ve onun kullandığı Cherry MX klavyeler olarak dikkat çeker. Bunun sebebi ise Alman firmanın 1980’lerde aldığı patentler. Bu süre boyunca mekanik klavyeler sadece Cherry MX patentleri ile üretildiği için bu şekilde bir durum oldu. Ancak günümüzde Logitech ve Razer gibi firmaların da kendi anahtarları olsa da halen en bilinen ve güvenilir olanları Cherry MX olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada doğrusal (linear), dokunsal (tactile) ve tıklanabilir (clicky) türleri görmekteyiz. Bunların farkı ise anahtarın hareket tarzı diyebiliriz. Doğrusal anahtarlar tuşun hareketinde takılma olmadan ilerlerken dokunsal tarzdakinde dokunduğunuzu hissettiren, basış sırasında size bir darbe hissi veren tarzdadır. tıklanabilir ise orijinal adında olduğu gibi basış sırasında bir “klik” sesi duyulmasından dolayı bu ad verilmiştir.
Buradan hareketle Cherry MX anahtarların doğrusal olan türleri daha sessiz ve yumuşak, dokunsal olanlar biraz daha sesli ve tıklanabilir olanlar ise en sesli ve sert olanlarıdır.
Cherry MX Tıklanabilir Anahtarlar
Cherry MX Mavi
Geri Bildirim Türü: Tıklanabilir
Aktifleşme Mesafesi: 2,2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N
Ses: Yüksek
MOBA, MMO tarzı oyunlar için tam bir cevher olan MX Mavi, çatır çutur ses çıkarması yönünden de fazlasıyla sevilir. Yalnız olunan ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.
Cherry MX Yeşil
Geri Bildirim Türü: Tıklanabilir
Aktifleşme Mesafesi: 2,2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,80 N
Ses: Yüksek
Tam bir daktilo gibi ses çıkarması ile ünlüdür. Genel olarak mavi anahtar kullanan klavyelerin boşluk tuşunda görülür. Ancak tek başına kullanım sağlayan markalar da var. En sesli ve en sert karakteristiği olan klavyedir.
Cherry MX Dokunsal Anahtarlar
Cherry MX Kahverengi
Geri Bildirim Türü: Dokunsal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,55 N
Ses: Orta
Doğrusal anahtarlara göre basış hissini sunan bu anahtar, az bir kuvvet gerektirmesi ile dikkat çeker. Orta halli diyebileceğimiz bir klavyedir. Yazı yazmak için de uygundur.
Cherry MX Renksiz
Geri Bildirim Türü: Dokunsal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,65 N
Ses: Orta
Yine orta halli olan bu anahtar, biraz daha fazla kuvvet gerektirir. Kahverengiye göre daha büyük bir yapıdaki renksiz çeşidi genellikle MX Kahverengi kullanan klavyelerin boşluk tuşunda yer alır. Daha sert ve belirgindir. Oyun türü olarak genel diyebiliriz.
Cherry MX Doğrusal Anahtarlar
Cherry MX Kırmızı
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N
Ses: Az
FPS tarzı hızlı oyunlar için önerilir. Bir engel olmadan hızlı tuşa basma adına en mantıklı seçim diyebiliriz.
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 1,9 mm
Toplam Mesafe: 3,7 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N
Ses: Sessiz
Özellikle yazı yazmak adına idealdir. Oyunlardan ziyade ofis ortamlarında sessizliği ile dikkat çeker.
Cherry MX Speed Silver
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 1,2 mm
Toplam Mesafe: 3,4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,45 N
Ses: Az
Daha önce Speed olarak da bilinen bu anahtar da en hızlı basış yapabileceğiniz anahtar türü olarak dikkat çekiyor. Çok rahat ve hafif bir basış hissi vardır. Hem ofis hem hızlı tepki gereken oyunlarda kullanılabilir.
Cherry MX Siyah
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 2 mm
Toplam Mesafe: 4 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N
Ses: Az
Tıpkı Speed Silver ve Kırmızı gibi hızlı basış sağlayan bir türdür. FPS tarzı için uygun olan bu anahtar, aynı zamanda daha sert bir basış hissi olduğu için kırmızı anahtar yerine daha sert bir klavye isteyenler tarafından tercih edilebilir.
Cherry MX Sessiz Siyah
Geri Bildirim Türü: Doğrusal
Aktifleşme Mesafesi: 1,9 mm
Toplam Mesafe: 3,7 mm
Aktifleşme Kuvveti: 0,60 N
Ses: Sessiz
Kırmızı ve sessiz kırmızı arasındaki ilişkinin siyah versiyonu. Bu anahtar tıpkı siyah gibi sert bir klavye arayan FPS oyuncuları için diyebiliriz. Evde sessizlik gerekiyorsa tercihiniz sessiz siyah olabilir.
FPS için klavye: ROG Strix Scope PBT
Bu kadar anahtar türünden bahsetmişken en popüler anahtar türlerinden olan Cherry MX Kırmızıyı kullanan ve şu anda bu yazıyı hazırladığımız klavyeden de bahsetmeden geçmek olmaz FPS türü için ideal yapıdaki ROG Strix Scope PBT, Xccurate Ctrl tuşu ile dikkat çekiyor.
Daha geniş Ctrl
Üzerinde yer alan sol ctrl tuşunu 2 kat daha geniş ayarlayan Asus tarafı bu sayede FPS oyunlarında hızlıca eğilme işlemlerinde yanlışlıkla Windows tuşuna basarak masaüstüne dönme ya da boş bir basış sorununun önüne de geçmiş oluyor.
PBT: Ultra dayanıklılık
Klavyenin adında da yer alan PBT adı klavyenin ve özellikle tuşların daha dayanıklı olduğunu vurguluyor.
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QCY T5 inceleme: Uygun fiyatıyla alınır mı?
QCY T5 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklık seçeneklerinden biri olan modele yakından bakıyoruz. Bakalım fiyatı ve özellikleriyle ürün bizlere neler sunuyor?
Bu incelemeyi gerçekleştirmemiz için bize ürünü gönderen izleyenimiz Selahattin Şekerci’ye çok teşekkür ederiz.
QCY T5 inceleme
Ürünün fiyatına baktığımızda Türkiye’de satan yerler ortalama 180 TL civarına, yurtdışında ise 130 TL’den 180 TL’ye kadar değişen fiyatlar görüyoruz. Modeli satın aldığınızda şarj kutusu, kablo ve farklı boyutlarda kulaklık silikonu kutudan çıkıyor.
Tasarım noktasında aşağıya doğru uzayan bir tasarımda olmasına rağmen kulaklık silikonuna sahip olduğu için kulakta konforlu durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üzerinde her ne kadar dokunmatik panel olsa da, bu panelin hassasiyetini ve çalışma kararlılığını pek beğenmedik. Ayrıca müzik dinlerken son ses seviyesinde bir nebze de olsa sesin dışarıya iletildiğini belirtelim.
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan QCY T5 modelinde IPX4 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası yer alıyor. Yaptığımız testlerde video ve oyunlarda gecikme çok çok az, Çin kaynaklı uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklıklarda benim gördüğüz en başarılılarından bir tanesi diyebiliriz.
Ses performansı konusunda ise fiyatına oranla makul bir performans görsek de, sesin biraz mekanik olduğunu ve bass seslerin pek duyulmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak ses seviyesi anlamında kullanıcıları tatmin edecek seviyelere çıktığını da söylemek gerek. Son olarak kulaklıkların kendisinde 40 mAh, kutuda ise 380 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Bu değerlerle tek şarjda 5 saate kadar, kutuyla birlikte toplamda 25 saate kadar bir pil ömrü sunuluyor.
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Oppo Enco Free ve Enco W31 kulaklıkları tanıtıldı!
OPPO yeni nesil kablosuz kulaklıkları olan Enco Free ve Enco W31 modellerini tanıttı. Çinli şirket, tam kablosuz kulaklık pazarına iki ürün ile iddialı bir giriş yaptı.
Şirket, Çin’de büyük satış başarısı yakalayan OPPO Reno 3 Pro modelinin 4G destekli modelini de satışa sundu. OPPO’nun yeni akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte duyurduğu diğer ürünleri ise kablosuz kulaklıkları oldu.
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Oppo Enco Free
Oppo, yaklaşık iki ay önce yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G ile birlikte “Oppo Enco Free” adını verdiği kablosuz kulaklık modelini de tanıtmıştı. Tasarımı itibarıyla Apple AirPods’a oldukça benzeyen kulaklık, buna rağmen kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.
Enco Free, Bluetooth 5.0 ve Android ve iOS desteğinin yanı sıra çift manyetik devre ve daha iyi ses için bir FPC kolu bulunan 13.4 mm dinamik hoparlörlerle birlikte geliyor. Firma, Enco Free’nin stüdyo kalitesinde dinleme deneyimi sunduğunu iddia ediliyor. Kulaklıklar 4.6 gram ile rakiplerine yakın bir ağırlık sunuyor.
Enco Free, kulaklıklarla ve şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar müzik keyfi sunacağını ifade ediyor. 31 Aralık’ta Çin’de satışa sunulan Oppo Enco Free, 7.990 rupi’lik bir fiyat etiketine sahip.
Oppo Enco W31
Enco W31 olarak isimlendirilen kulaklık uygun fiyatlı oluşu ile dikkat çekiyor. Android ve iOS sistemi ile tam uyumlu olarak çalışan kulaklık düşük gecikme süresi ile dikkat çekiyor. Kullanıcı içi yapısı ile kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunan model ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Oppo tarafından yapılan açıklamalara göre Enco W31, iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofona ve çevresel gürültü engelleme algoritmasına da sahip. Farklı ses modlarında çalışabilen Enco W31, istenildiğinde yüksek bass imkanı da sağlıyor.
Oppo’nun bugün itibarıyla duyurduğu ve 6 Mart itibarıyla da Hindistan’da satışa sunacağı yeni kablosuz kulaklık modelinin fiyatı ise 4.499 rupi olarak belirlenmiş durumda.
Son olarak OPPO’nun tanıtmış olduğu kablosuz kulakların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.
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Anker Soundcore Life Q10 Bluetooth kulaklık incelemesi
Anker Soundcore Life Q10 modeli fiyatının çok üstünde bir kaliteye ve performansa sahip. Hatta bizce giriş sınıfında fiyatlandırılmış ama aslında üst düzey bir kulaklık. Gelin neden böyle düşündüğümüzü açıklayalım.
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Anker Soundcore Life Q10 neden bu kadar iyi?
- Cihaz Hi-Res Audio yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip. Bu sertifikaya sahip ürünler genelde markaların üst sınıf kulaklıkları oluyorlar. Anker burada Life Q10 modeli için bu sertifikayı alabilmiş. Ses kalitesine baktığınız zaman da gerçekten bu sertifikayı hak ettiğini anlıyorsunuz zaten.
- Pil ömrü çok başarılı. Anker cihazın tam şarjda 60 saatlik kullanım süresi sunabileceğini söylüyor. Fakat 60 saatlik kullanım süresine erişmek için cihazı %60 ses seviyesinde Bass Up modu kapalıyken kullanmanız gerektiğini belirtmişler. Biz 60 saatlik kullanım süresini yakalayamadık. Peki teorik veri bir yana pratikteki kullanım değeri kaç saat derseniz bizim kullanımımızda 40-45 saatlik kullanım süresini cihaz rahatça çıkardı. Biz bu değerlere ulaşırken sesi yüksek seviyelerde kullandığımızı ve Bass Up modunu sık sık açtığımızı da belirtelim. Özetle cihazın pil ömrü müthiş.
- Anker Soundcore Life Q10 ağır olmasına rağmen konforlu. Kulaklık pedleri yumuşacık ve kulağı iyi sarıyor. Bu aynı zamanda güzel bir yalıtım sağlıyor. Fakat spor için kullanacaksanız tavsiye etmem çünkü içindeki büyük bataryalardan dolayı cihaz biraz ağır. Bu da spor kullanımlarında rahatsızlık veriyor.
- Bluetooth 5.0 desteği olması ses senkronizasyonu ve kopmaların önüne geçmenizi sağlıyor. Üst seviye kulaklıklarda bile az görülen bir özellik olması cihazı bir adım daha öne çıkarıyor
- Anker 5 dakikalık hızlı şarjla cihazı 5 saat kullanabileceğinizi belirtiyor ama bizce bu veri çok tutarlı olmamakla beraber cihaz 5 dakikalık hızlı şarjla 90 dakika civarında bir kullanım sunuyor ve bu da gayet iyi bir veri.
- USB Type-C desteği ve Aux desteği. Giriş seviye kulaklıklarda genelde Micro USB desteği görürüz ve 3.5 mm desteği göremeyiz fakat Anker burada ikisini de kullanıcılara sunmuş.
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Cihaz tam bir bass canavarı!
- Gelelim Anker Soundcore Life Q10 için en önemli özelliğe; “Bass”. Evet yanlış duymadınız cihaz tam bir bass canavarı. 40 mm’lik sürücüler aşırı doygun basslara sahip. Eğer yoğun basslardan hoşlanıyorsanız bu cihaz tam da size göre. Bass Up modunu aktif etmeseniz bile standart haldeki basslar çok iyi. Bass Up modunu aktif ederseniz tizler ve midler biraz altta kalıyor; ama bassların tadına doya doya varabiliyorsunuz. Hatta biz cihazın bass konusundaki tam kabiliyetini görebilmek için bass ağırlıklı şarkıları Bass Up modu açıkken, ekolayzerda bassları en üst düzeye alıp sesi de sonuna kadar açarak denedik. Sonuç inanılmazdı; cihaz tam bir subwoofer gibi kafanızda titriyor ve adeta beyninizin içini basslarla titretiyor diyebilirim. Evet bass, bass ve bass bu cihazın en önemli 3 özelliği.
- Fiyat konusunda ise cihazın fiyatı sunduğu özelliklerin yanında gerçekten çok uygun. İndirim dönemlerinde 200 TL bandına inebiliyor. Cihazı 200 – 300 TL aralığında indirimli olarak yakalarsanız ve bass seviyorsanız mutlaka alın. Normal dönemlerde ise 300 – 450 TL aralığında bulunuyor. Bu özeliklere sahip bir cihaz için 1000 TL civarında bir bütçe ayırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Anker Soundcore Life Q10 fiyat ve performans oranı olarak mükemmel bir konumda. Bizim cihaza puanımız 10 üzerinden 9 puan.