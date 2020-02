Mobil oyuncu kulaklığı nedir?

ROG Strix Go 2.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.4 GHz alıcısı üzerinden PC, Mac, Xbox, PS4, Nintendo Switch ve mobil platformlarda kullanılabilen cihaz, yapay zeka desteğiyle fark yaratacak.

Yapay zekalı kulaklık: ROG Strix Go 2.4

ROG Strix Go 2.4’ün en büyük avantajı üzerinde hem dahili hem de harici boom mikrofonu üzerinden yapay zeka desteğiyle gürültü engelleme sistemine sahip olması. Özellikle boom mikrofonu ile en kalabalık ve en sesli noktalarda dahi tamamen sessizlik sunabilen cihaz, bunu başarabilen tek kulaklık modeli.

Hafif ve taşınabilir

Özel taşıma kutusunda her yere rahatlıkla götürebileceğiniz cihaz, Tip-C bağlantısına sahip 2,4 alıcısı, Tip-A dönüştürücüsü, 3,5mm girişler için kablo, şarj kablosu ve çıkarılabilir boom mikrofonu için kutuda yer verilmiş. Tasarımı sade ve dışarıda rahatlıkla kullanabileceğiniz yapıda olan ROG Strix Go 2.4 modeli oldukça da hafif.

Yüksek kaliteli ses

Kablo ile Hi-Res Audio destekli yüksek kaliteli ses alabilirsiniz. Ancak bunu kablosuz olarak maalesef sunamıyor. Yani özellikle müzik ve dizi-film deneyimlerinizde kablolu olarak bağlantı sağlamak çok daha elverişli olacaktır. Aynı zamanda dahili pilinden de güç kaybı yaşamamış olacaksınız.

40 mm neomidyum sürücüler, 32 ohm empedans değeri sunan kulaklıkta kablolu olarak 10 – 40.000 Hz, kablosuz olarak ise 20 – 20.000 Hz frekans aralığında destek veriyor. tam şarjda 25 saate varan kullanım ömrü olan cihaz, her platformda ve neredeyse her cihaz ile kullanılabilir.

Sonuç olarak ROG Strix Go 2.4 oyun oynayan, müzik dinlemeyi seven ve oyun sırasında takım arkadaşları ile her yerde rahat iletişim kurmak isteyenler için biçilmiş kaftan olmuş. Biz çok sevdik! Asus mühendisleri gayet içi iş çıkarmışlar.