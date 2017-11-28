Meizu’da Yekpare Ekran Akımına Uyuyor.

Meizu M6S yekpare ekran ile 20 Aralıkta piyasaya çıkabilir.

Geçtiğimiz hafta, sızıntılar Meizu’nun m1712 model numaralı ve yekpare ekrana sahip bir modelinin fotoğraflarını açığa çıkarmıştı. Bugün, bu sızıntılara ek olarak Çin’de yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Gelen yeni bilgilere göre Meizu’nun bu modeli ” M6S” veya “Blue Charm 6s” olarak tanıtılabileceğini belirtti.

Yekpare Ekran

İddialara göre Meizu’nun birden fazla yekpare ekrana sahip model üzerinde çalışmakta ve bu tasarımlar arasında M6S modelinin bütçe dostu olarak 1,000 Çin Yuanı(~$152) gibi bir fiyat etiketine sahip olabileceği belirtildi. Fiyat olarak bu seviyede piyasaya çıkarsa Xiaomi’nin yeni cihazı Redmi Note 5 karşısında sağlam bir rakip olacak. Ayrıca Redmi Note 5’in de yekpare ekrana sahip olacağına dair iddialar bulunmakta.

Teknik Özellikler

Her ne kadar bilgiler tahmine dayalı olsa da M6S, 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 oranında ekrana, MediaTek üretimi MT6793 işlemcisi ve yanında 3GB RAM ile gelecek. Kamera olarak ise arkada 13mp öndeyse 5mp özçekim kamerası ile Android 7.0 Nougat tabanlı yazılım ile gelecek. Özelliklere baktığımızda amiral gemisi cihazların yanında sönük dolayısıyla pek de cezbetmeyen bir donanım gibi görünse de alt orta segmentte fiyat performans anlamında rekabeti üst noktalara taşıyacaktır.

M6S sadece ekran ile değil cihazın yan çerçevesinde bulunan parmak izi okuyucusuyla da fark yaratmak istiyor. Metal gövde ve yuvarlatılmış köşeleriyle 2.5D hissi vermek isteyen Meizu M6S ekran altındaki klasik tuşlardan vazgeçerek sanal tuş takımı kullanılacak gibi görünüyor. Yeni cihaz ile ilgili bilgiler açığa çıktığında sizleri haberdar edeceğiz.