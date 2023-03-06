Çinli üretici Meizu bir dönem Android telefon pazarında aktif olarak rol oynuyordu. Bir ara liderliğe bile oynayan firma ilginç bir şekilde sektörden çekilme noktasına gelmişti. Geçtiğimiz aylarda bir diğer Çinli dev firmaya satılan Meizu’nun bomba gibi bir geri dönüş yapacağı bugün ortaya çıktı. Teknoloji üreticisi bugün resmi olarak Meizu 20 serisini piyasaya sürme etkinliğinin Mercedes-Benz Arena Shanghai Center’da yapılacağını duyurdu. Ayrıca bunun Meizu tarihinin en büyük sunumu olacağı da belli oluyor.

14 Mart‘ta yapılacak sunumdan önce Çinli kullanıcılar Meizu 20’yi sadece 1 yuan karşılığında ön sipariş verebiliyor. Ayrıca ön sipariş sayesinde 36 aylık garanti de dahil olmak üzere bir dizi avantaj elde edebiliyor. Telefon sektörüne yine geri dönüş yapacak olan firma, bu sefer şeytanın bacağını kıracak gibi görünüyor.

Söylentilere göre Meizu 20 Pro, 120 Hz tazeleme desteğine ve 1800 cd/m2 tepe parlaklığına sahip 2K AMOLED ekranla donatılacak. Pil kapasitesi 5000 mAh olacakken 1600 şarj ve deşarj döngüsünden sonra kapasite yüzde 80’in üzerinde kalacak. En azından şimdiye kadar açıklanan bilgiler bu yönde.

Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2‘nin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. RAM tarafında ise firma muhtemelen 12 GB LPDDR5X RAM‘e yer verecek. Eğer bir çılgınlık yapılırsa 16 GB RAM‘i de görebiliriz.

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Kamera tarafında da iddialı olacak olan bu telefon maalesef ki uzun bir süre Çin pazarına özel olarak kalacak. Avrupa pazarına açılması zaman alacak olan telefon bakalım firmanın şeytanın bacağını kırmasını sağlayabilecek mi?