Akıllı Telefonlar
Meizu POP Pro TWS Kulaklığı Tanıtıldı!
Akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkan Çinli şirket, şirketin ilk aktif gürültü önleyici özelliğine sahip kulaklığı Meizu POP Pro’ yu tanıttı. Kulaklık aktif gürültü engelleme ve pil ömrü ile öne çıkıyor.
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Meizu POP Pro neler sunuyor?
POP Pro Meizu’nun yeni “üçlü hibrit aktif gürültü azaltma teknolojisi” ile donatılıyor. Metrolar ve sokaklar gibi çeşitli yaygın alanlarda gürültüyü algılayabilen ileri beslemeli ve geri bildirimli mikrofonlar kullanır. Üç nesil gürültü azaltma algoritması olan POP Pro, 35dB’ye kadar derin bir gürültü engelleme sağlıyor.
Ses kalitesi açısından POP Pro, güçlü bir bas performansı getirirken aynı zamanda daha fazla orta-yüksek frekans detayı sunabilen yeni özelleştirilmiş 10 mm yüksek kaliteli çift kompozit diyafram dinamik sürücü birimi ile karşımıza çıkmaktadır.
Şirket, IPX5 su geçirmez sertifikasına sahip bu yeni kulaklığın tasarımında Çin’in geleneksel mürekkep boyama hatlarından ilham aldığını belirtiyor.
Tasarım tarafında Apple Airpods’ları andıran bu kulaklık, şarj kutusunun önünde pil durumunu gösteren bir led ışığa ve hemen altında Type-C girişine sahip.
Kulaklığın pil ömrü de öne çıkan önemli noktalardan biridir. Kulaklık; kutudan bağımsız 6,5 saat kullanım süresi sunarken, kutuyla birlikte bu süreyi 20 saate kadar çıkarıyor.
Aktif Gürültü Engelleme nedir?
ANC olarak kısaltılan bu özellik, müzik dinlemiyor olsanız dahi ortam sesinin kesilmesini sağlıyor. Bu sayede uçak ve diğer toplu taşıma araçları ile gürültünün fazla olduğu yerlerde “kafa dinlemek” isteyenler için konfor sağlanmış oluyor.
Meizu POP Pro, Flyme işlevini (hızlı eşleştirme) desteklemekte; ancak Android 10 ve üzeri Meizu telefonlar destekleniyor.
Meizu POP Pro çıkış tarihi ve fıyatı
Çinli şirketin tanıttığı yeni kulaklık, 12 Ocak itibarıyla tüketiciyle buluşacak. İlk etapta sadece beyaz renkle gösterilen cihazın fiyatı ise 77 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, vergi ve diğer ücretlendirmeler hariç 575 liraya tekabül ediyor.
Ürünün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 kanlı canlı görüntülendi !
Bütçe dostu akıllı telefon denilince akla gelen markalardan biri olan Honor, yakında V40 5G modeli ile tüketiciyle buluşacak. Bugün itibariyle cihazın canlı görüntüsü ortaya çıktı.
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Honor V40’da bizleri neler bekliyor ?
Honor V40, sol üst köşede çift özçekim kamerası sunan 80 derecelik, 6.72inç FHD+ AMOLED şelale ekran ile gelecek. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına aynı zamanda 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Yeni model 10 bit renk desteği sunan bir ekranla çıkacak. Honor’un bu seneki işlemci tercihi ise orta-üst segmentin gözdesi Mediatek Dimensity 1000+ oluyor.
V40 kamera tarafında da iddialı
Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40, düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar veren RYYB filtresine sahip 50 MP‘lik bir kamera ile geliyor. Huawei’nin de amiral gemisi cihazlarının kamerasında kullandığı bu filtre, Honor‘un hala Huawei‘den izler taşıdığının da bir göstergesi.
Yeni model, Xiaomi’ den izler taşıyor
Honor, mobil ekosistemde neredeyse en önemli donanım haline gelen kamera çözümünde bu defa fark yaratmadı. Çinli akılı telefon üreticinin kameralara yansıyan son sızıntısında, V40 modelinin kamera tasarımı gün yüzüne çıkmış oldu. Kamera sensörlerinin yapısı yakın zamanda tanıtılan Xiaomi Mi 10T modelini akıllara getirmedi değil. Üst kısımda büyükçe bir sensör, hemen altında ise üç kamera ve LED flaşı kare dizilimde görüyoruz.
Honor V40 5G 66w hızlı şarjı, Magic UI 4.0, HMS ve daha fazlasıyla 18 Ocak’ta Çin’de tanıtılacak.
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Akıllı Telefonlar
Huawei ekran altı kamera patenti ortaya çıktı
Huawei ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor. Yeni aldığı patentle bu durum doğrulandı. İşte detaylar…
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Huawei’den ekran altı kamera
Geçtiğimiz birkaç yılda, tam ekran tasarımına ulaşmak için çeşitli yaklaşımlar gördük. İlk çentikli ekranlardan mevcut delikli ekranlarına kadar hepsi gerçek tam ekran akıllı telefonlar değildi. Bu başlığı ZTE Axon 20‘ye verebilirdik ancak ekran altı kamera teknolojisinde bazı hatalar var.
Xiaomi ve diğer üreticilerin kendi ekran altı kamera teknolojileri üzerinde çalıştıklarını da biliyoruz. Büyük olasılıkla, bu yıl bunu çeşitli cihazlarda göreceğiz. Ancak Xiaomi‘nin yanı sıra henüz pes etmeyen Huawei de var. Bugün, internette sıcak tartışmalara neden olan yeni bir Huawei ekran altı kameranın bazı patent fotoğrafları sızdırıldı.
LetsGoDigital‘in raporlarına göre Huawei Technologies Co., Ltd. 7 ürün taslağını ve 2 render görüntüsünü kapsayan Mayıs 2020 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi) için bir tasarım patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentler bugün 12 Ocak 2021‘de ortaya çıktı.
Cihazın ekranının dört taraftan kavisli bir tasarıma sahip olduğunu ve ön kameranın ekranın altına gizlendiğini görebiliyoruz.
Elbette en şaşırtıcı olan şey, Huawei‘nin tam ekran görüntülemeyi en üst düzeye çıkarmak için telefonun üst çerçevesine yenilikçi bir şekilde ikincil bir ekran eklemiş olmasıdır. Telefon sinyali, zaman ve güç gibi bilgileri gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisinde kutuda şarj aleti ve kulaklık olmayacak
Samsung Galaxy S21 serisi ile kutudan şarj aleti ve kulaklığı çıkartıyor. Daha önce sadece söylenti olarak kalan olay, resmi basın görüntüleri ile onaylandı.
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Samsung ne planlıyor?
Güney Koreli elektronik şirketi Samsung, yeni üst düzey akıllı telefonları Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra’yı, beklendiği gibi şarj aleti olmadan kullanıcılarına sunacak. Bununla birlikte Samsung, gereksiz atık oluşumunu önlemek için Apple’ın yolunu takip ediyor. Apple gibi Samsung da kutuya dahil edilen şarj aletini kullanmayarak çevreyi koruduğunu, çünkü çoğu müşterinin daha önce piyasaya sürülen bir akıllı telefondan bir güç kaynağı ünitesine sahip olduğunu düşünüyor. İsterseniz Samsung, kendi şarj aletini internet sitesi üzerinden veya Samsung Shop’tan almanızı tavsiye ediyor.
Samsung’un basın görsellerinden de görülebileceği gibi, yeni telefonlar sadece bir USB Type-C kablosu, küçük bir hızlı başlangıç kılavuzu ve bir SIM çıkarma aracı ile birlikte gelecek. Daha önce kutuda olan kulaklıklarda artık çıkmayacak. Tabikii Samsung, S21 modelleriyle birlikte Galaxy Buds Pro ile piyasaya sunacak ve bu konudaki serzenişlere kulak vermiş olacak.
Kutudan çıkmayacak olan şarj aleti ve kulaklıklar Samsung’a bir avantajı da beraberinde getiriyor. Şirket kutuyu küçültebilir. Bu sayede , paketleme maliyetlerini düşürür ve bir palete daha fazla sevkiyat gerçekleştirebilir. Bu nedenle Samsung, tasarruf sağlayan bir atılım yaparak CO2 dengesi ve nakliye maliyetleri açısından avantajlar elde edecek.
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