Meizu POP Pro TWS Kulaklığı Tanıtıldı!

Akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkan Çinli şirket, şirketin ilk aktif gürültü önleyici özelliğine sahip kulaklığı Meizu POP Pro’ yu tanıttı. Kulaklık aktif gürültü engelleme ve pil ömrü ile öne çıkıyor.

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Meizu POP Pro neler sunuyor?

POP Pro Meizu’nun yeni “üçlü hibrit aktif gürültü azaltma teknolojisi” ile donatılıyor. Metrolar ve sokaklar gibi çeşitli yaygın alanlarda gürültüyü algılayabilen ileri beslemeli ve geri bildirimli mikrofonlar kullanır. Üç nesil gürültü azaltma algoritması olan POP Pro, 35dB’ye kadar derin bir gürültü engelleme sağlıyor.

Ses kalitesi açısından POP Pro, güçlü bir bas performansı getirirken aynı zamanda daha fazla orta-yüksek frekans detayı sunabilen yeni özelleştirilmiş 10 mm yüksek kaliteli çift kompozit diyafram dinamik sürücü birimi ile karşımıza çıkmaktadır.

Şirket, IPX5 su geçirmez sertifikasına sahip bu yeni kulaklığın tasarımında Çin’in geleneksel mürekkep boyama hatlarından ilham aldığını belirtiyor.

Tasarım tarafında Apple Airpods’ları andıran bu kulaklık, şarj kutusunun önünde pil durumunu gösteren bir led ışığa ve hemen altında Type-C girişine sahip.

Kulaklığın pil ömrü de öne çıkan önemli noktalardan biridir. Kulaklık; kutudan bağımsız 6,5 saat kullanım süresi sunarken, kutuyla birlikte bu süreyi 20 saate kadar çıkarıyor.

Aktif Gürültü Engelleme nedir?

ANC olarak kısaltılan bu özellik, müzik dinlemiyor olsanız dahi ortam sesinin kesilmesini sağlıyor. Bu sayede uçak ve diğer toplu taşıma araçları ile gürültünün fazla olduğu yerlerde “kafa dinlemek” isteyenler için konfor sağlanmış oluyor.

Meizu POP Pro, Flyme işlevini (hızlı eşleştirme) desteklemekte; ancak Android 10 ve üzeri Meizu telefonlar destekleniyor.

Meizu POP Pro çıkış tarihi ve fıyatı

Çinli şirketin tanıttığı yeni kulaklık, 12 Ocak itibarıyla tüketiciyle buluşacak. İlk etapta sadece beyaz renkle gösterilen cihazın fiyatı ise 77 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, vergi ve diğer ücretlendirmeler hariç 575 liraya tekabül ediyor.

Ürünün Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.