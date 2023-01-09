Bir dönem Android dünyasında fırtınalar estiren Çinli Meizu, son dönemlerde telefon pazarında pek aktif rol oynamamaya başlamıştı. Bugün ise ilginç bir gelişmeye yaşandı. Yakın zamanda satılan Meizu, Android dünyasına geri dönüş yapmayı planlıyor. Snapdragon 8 serisi bir yonga setinden gücünü alacağı açıklanan bu telefon Meizu 20 serisi olarak isimlendirilecek. 19 rakamını firmanın neden atladığı ise şimdilik bilinmiyor.

Yakın tarihli bir rapor, bu serinin pilini ve şarj kapasitesini ortaya koyuyor. Çin kalite veritabanındaki yakın tarihli bir sertifikaya göre, BA281 model numarasına sahip Meizu 20 serisi standart sürüm (M381Q), 4600 mAh pil ile gelecek. Liste ayrıca bu cihazın 80W hızlı şarjı destekleyeceğini gösteriyor.

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Bildiğiniz gibi serinin bir önceki telefonu Meizu 18, 4000 mAh pil kullanıyor ve 36W hızlı şarjı destekliyordu. Yeni telefonun şarj hızı açısından büyük bir yükseltmeden geçtiği görülüyor. Daha önce Geekbench’te Meizu m2392 modeline sahip bir Meizu cep telefonu beliriyordu.

Bu telefonun tek çekirdek bölümünden 1409 puan ve çok çekirdek bölümünden 4199 puan aldığını belirtelim. Liste, 3.19GHz süper büyük çekirdek frekansına, 12 GB RAM’e ve bir Android 13 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni telefonun lansman tarihine gelecek olursak bu modelin 2023’ün bahar aylarında tanıtılacağı söyleniyor. Üst segment bir telefon olacak olan yeni 20 serisinin fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor. Muhtemelen sadece Çin pazarına özel olacak olan yeni seri Avrupa pazarına çıkmayacak. Çinli firmaya satıldıktan sonra Meizu’nun ataklara başlamış olması oldukça sevindirici. Bakalım bu ivmeyi sürdürebilecekler mi?