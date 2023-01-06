Realme, telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bilmeyenler için firma, Realme GT Neo 5 isimli yeni ürününü Şubat ayında piyasaya sürecek. Uzun süredir gündemi beraberinde getirecek özelliklerle meşgul eden telefon, bugün de sızdırılan görüntüleri ile haberlerin konusu oldu.

Şaşırtıcı özelliklerle bizleri karşılayacak telefon, Çin’in 3C ve TENAA sertifikasyon sitelerinden yakın tarihte aldığı sertifikalarda görüntülendi. Cihaz tasarımı dışında, akıllı telefon endüstrisindeki en hızlı şarj desteği olan 240W hızlı şarj desteği ile gelecek. Yeni çıkacak ürünün, 150W’lık bir versiyona da sahip olacağına dair bazı spekülasyonlar da mevcut. Gelin hep beraber yeni cihazın tasarımı ve teknik özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyelim.

İçindekiler Realme GT Neo 5 Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Realme GT Neo 5 Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Çinli şirketin yeni telefonu ilk olarak, 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan, 6.7 inç OLED bir panele sahip olacak. Optik tarafında oldukça iddialı olan cihaz, Cihaz 16 megapiksel selfie kamerasının yanı sıra arka tarafta 50 megapiksel (Sony IMX890, OIS ile) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) sensörlerden oluşan üçlü bir modül bulunduracak.

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Performans boyutuna da değinecek olursak, Raporlar Neo 5’in Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı ile güçlendirileceğini ortaya koydu. En yüksek modelin 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama alanı sunulması muhtemel görünüyor.

Realme’nin yeni telefonunun TENAA ve 3C sertifikaları, 240W ve 150W süper hızlı şarj iddialarını doğruluyor. VCB7CACH ve RMX3706 model numaraları ile görüntülenen telefonlar, arka panelinde üç adet kamera deliği bulundururken, bir adet de LED flaş halkasını da bünyesinde barındırıyor. Bununla beraber görüntülerde telefonun sağında bir güç düğmesi yer alırken, sol tarafında ses sistemine ilişkin tuşlar görev alacak.

Telefonun sadece Gri renkte olan kasası görüntülense de Mavi ve Beyaz renk seçeneklerinin de daha önce gündeme düştüğünü belirtelim. Realme UI 4.0 arayüzü ile çalışacak cihazın, RBG ışık sistemi ve ekran içi parmak izi tarayıcısı gibi diğer özelliklerle de birlikte gelmesi yüksek ihtimal.