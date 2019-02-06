Meizu Note 9’un detayları belli oldu!

Türkiye’de resmi olarak bulunan Çinli telefon markası Meizu, yepyeni bir telefonu Note 9’u tanıtıyor. Özellikleri belli olan cihaza gelin yakından bakalım.

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Samsung sensör kullanacak!

TENAA kayıtları ortaya çıkan telefon gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alırken, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanını bizlere sunuyor. Android Pie ile gelecek olan telefon, 3900 mAh batarya kapasitesi ile oldukça iyi bir kullanım ömrü sunacak gibi duruyor. Çentikli bir tasarım ile karşımıza çıkan Meizu Note 9, 6,2 inç LCD bir ekrana sahip.

Arka tarafında 48 MP Samsung sensör ve 5 MP derinlik kamerası kullanılırken, ön tarafta 20 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası kullanılmış. Ayrıca cihazın parmak izi sensörü arka tarafına değil yan tarafına konumlandırılmış.

Fiyat konusunda henüz bir bilgi bulunmazken, cihazın fiyatı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.