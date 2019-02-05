Facebook Messenger nihayet mesaj silme özelliğini getiriyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, gönderilen hatalı mesajların silinebilmesi özelliğini kullanıcılara sunacak.

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Facebook Messenger bu özelliği neden getirdi?

Günlük hayatımızda insanlarla mesajlaşırken sıklıkla attığımız mesajı silmek istediğimiz durumlarla karşılaşırız. Ya hatalı bir dille yazdığımız mesajlar ya da yanlış kişilere attığımız mesajlar buna sebep olur. Popüler mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger en sonunda kullanıcılarına bu özelliği sunacak. Bu özellik WhatsApp uygulamasındaki gibi çalışacak. Silmek istediğimiz mesaja tıklayarak ‘herkesten sil’ ya da ‘sadece benden sil’ seçeneklerinden birini seçeceğiz. Bu seçenek sadece mesajın gönderilmesinden sonraki 10 dakika içinde sunulacak.

Nisan ayında bazı insanlar kurucu Mark Zuckerberg‘den kendilerine gönderilen mesajların silindiğini belirtmişlerdi. Mesaj silme özelliğinin sadece Zuckerberg tarafından kullanılabildiğini anlayan insanlar, bu özelliğin herkese sunulması için Facebook‘a baskı yaptılar. Bu baskı sonucunda Zuckerberg, özellik herkesin kullanımına açılıncaya kadar bu özelliği nadiren kullanacağını söyledi.

Bu önlemin alınmasına 2014 yılında film yapım şirketi Sony Pictures’ın gizli maillerinin hacklenmesinin ardından karar verildiği düşünülüyor. Bu özelliğin Android ve iOS kullanıcılarına bugün içerisinde güncellemeyle verilmesi hedefleniyor.