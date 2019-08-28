Meizu Note 9 – Kim Kullanmak İster (Ferid Uysaler)

Kim Kullanmak İster serimizde, Meizu Note 9 kullanan ilk kullanıcı Ferid Uysaler oldu. Daha önce de kanalımızda pekçok farklı akıllı telefon deneyimleyen ve video ile görüşlerini anlatan Ferid, bakalım Meizu Note 9 için neler söyleyecek?

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