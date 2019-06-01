Bu telefon sadece 200 dolar: Meizu Note 9 elimizde (VIDEO)

Meizu Note 9 modeli geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılmıştı. Uygun fiyatına karşın orta düzeyde güzel özelliklerle karşımıza çıkan telefon, yakın zamanda ülkemizde de satılacak. Bu videoda, elimize geçen mühendislik örneği Meizu Note 9 modeliyle birlikte cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Meizu Note 9 özellikleri

Mavi, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip telefon, plastik bir gövdeye sahip. Ön taraftan baktığınızda damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyorsunuz. Parmak izi sensörü de arka bölüme konumlandırılmış.

6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Telefon gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciye Adreno 612 GPU eşlik ediyor. Telefonda 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleriyle, 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.Arka tarafında 48 MP’lik F/1.7 diyafram değeriyle gelen bir ana kamera bulunuyor. Samsung G1 sensörünü kullanan bu kameranın yanında 5 MP’lik de bir derinlik algılayan kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak Meizu Note 9 modelinde 4000 mAh batarya kapasitesi ve 18W‘lık bir mCharge hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor.