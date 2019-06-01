Bu telefon sadece 200 dolar: Meizu Note 9 elimizde (VIDEO)

Bu telefon sadece 200 dolar: Meizu Note 9 elimizde (VIDEO)

1 Haziran, 2019 VİDEO 0 yorum

Meizu Note 9 modeli geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılmıştı. Uygun fiyatına karşın orta düzeyde güzel özelliklerle karşımıza çıkan telefon, yakın zamanda ülkemizde de satılacak. Bu videoda, elimize geçen mühendislik örneği Meizu Note 9 modeliyle birlikte cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Meizu Note 9 özellikleri

Mavi, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip telefon, plastik bir gövdeye sahip. Ön taraftan baktığınızda damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyorsunuz. Parmak izi sensörü de arka bölüme konumlandırılmış.

Meizu Note 9

6.2 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve IPS LCD panel kullanılmış. Telefon gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alıyor ve bu işlemciye Adreno 612 GPU eşlik ediyor. Telefonda 4 GB veya 6 GB RAM seçenekleriyle, 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.Arka tarafında 48 MP’lik F/1.7 diyafram değeriyle gelen bir ana kamera bulunuyor. Samsung G1 sensörünü kullanan bu kameranın yanında 5 MP’lik de bir derinlik algılayan kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak Meizu Note 9 modelinde 4000 mAh batarya kapasitesi ve 18W‘lık bir mCharge hızlı şarj teknolojisi kullanılıyor.

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