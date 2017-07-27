Meizu, Çift Ekranlı Pro 7 ve Pro 7 Plus Modellerini Duyurdu

Meizu yeni Android amiral gemisi modelleri Pro 7 ve Pro 7 Plus’ı duyurdu. Telefonların en büyük özelliği ise çift ekrana sahip olması.

Meizu’nun yeni telefonlarının arka tarafında ikinci bir AMOLED ekran yer alacak. Telefonların ikinci ekranında bildirimler, hava durumu, saat, müzik ve diğer bilgiler yer alacak. Arka tarafta yer alan ekran sayesinde kullanıcılar arka kamerayı kullanarak selfie çekebilecekler.

Pro 7, 5.2 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olacak. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alacak ve Helio P25 işlemci ile gelecek. Pro 7 Plus ie 5.7 inç büyüklüğünde QHD ekrana, 6 GB RAM’e ve 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek. Pro 7’de 3000 mAh batarya yer alırken Pro 7 Plus’ın üzerinde 3500 mAh batarya bulunacak.

İki telefonda da Meizu’nun mCharge hızlı şarj özelliği bulunacak. İki telefonun da arkasında 12 MP büyüklüğünde çift kamera, ön tarafında ise 16 MP büyüklüğünde selfie kamerası yer alacak. Pro 7, 430$’dan Pro 7 Plus ise 530$’dan satışa çıkacak. Telefonların ikisi de 5 Ağustos tarihinde, Çin’de satışta olacak ancak diğer ülkelere ne zaman gelecek henüz bilinmiyor.