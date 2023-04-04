Çinli teknoloji devi Meizu geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Meizu 20 serisi ile büyük ses getirmişti. Şimdi ise firma yakında çıkacak olan bir kapaklı katlanabilir ile mücadeleye katılmaya hazırlanıyor. Meizu’nun katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürme planları bir sır değil çünkü markanın başkan yardımcısı yakın zamanda aynı şeyi onayladı. Şirketin ilk katlanabilirini bu yılın sonuna kadar piyasaya süreceğini söyledi. Ürünle ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmazken, bir patent, kapaklı tasarıma sahip bir Meizu akıllı telefon sergiliyor.

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Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi katlanabilir telefon, Samsung’un Galaxy Z Flip telefonlarına oldukça benzeyen kapaklı bir tasarıma sahip. Patentin özetine göre cihazın menteşe mekanizması, akıllı telefonun verimli bir şekilde açılıp kapanmasını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. İlginç bir şekilde, Meizu’nun kapalıyken telefonun iki yarısı arasındaki boşluğu azaltmayı başardığı görülüyor, bu da şirketin geliştirilmiş bir menteşe tasarımı ile karşımıza çıktığını gösterebilir.

Meizu, Ocak 2007’den beri bu sektörde olan tecrübeli bir akıllı telefon markasıdır. Bir zamanlar Çin’de önemli bir oyuncuyken, şirket o zamandan beri Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi rakiplerine karşı koz kaybetti. Ancak marka geri dönüş yapmayı planlıyor. Önümüzdeki üç yıl içinde ilk 5’te yer almayı umuyor . Meizu’nun en yeni amiral gemisi serisi Meizu 20, marka için bir sıçrama tahtası görevi görebilecek umut verici bir ürün gibi görünüyor. Ancak önünüzdeki yol firma için zor olacak. Bakalım Çinli dev eski günlerine geri dönebilecek mi?