Android telefon sektöründe uzun zamandır sessiz kalan Meizu bugün sessizliğini bozdu. Çinli teknoloji devi 2021’de tanıtılan Meizu 18’in halefi olarak Meizu 20 serisini duyurdu. Gelin yeni serinin özelliklerine yakından bakalım.

Meizu 20, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 144Hz tazelemeli OLED’e sahip. Pro model ise 6.81 inç büyüklüğünde 2K+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli Samsung E6 AMOLED ekran ile geliyor.

Meizu 20 Infinity ise BOE’den minimum çerçeveli 6.79 inç büyüklüğünde 2K+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli OLED panel ile bizi karşılıyor. Ön ve arkada HV722 sertliği ile Meizu’nun kendi geliştirdiği Titan camına sahip. Tüm telefonlar Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleniyor. Yine ana ve Pro modeller Hibrit ultra hafif paslanmaz çelik gövde ile geliyor.

Meizu 20’nin arka 50MP ana kamerası, 16MP ultra geniş açılı ve 5MP alan derinliği kameraları var. Ancak Meizu 20 Pro da aynı ana kameraya sahip. Ancak Pro model makro seçeneğine sahip 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 2x portre telefoto kamera ile birlikte geliyor.

Infinity modeli aynı ana kameraya ve 12MP ultra geniş açılı 12MP 2X portre kamerasına sahip. Şirket, telefonun endüstrinin ilk Unibody sınırsız safir lensine sahip olduğunu söylüyor. Bu model ise 32MP ön kameraya sahip.

Meizu 20 Pro ayrıca LYNK 08 elektrikli otomobilin anahtarı olarak hizmet edebilecek yerleşik bir UWB modül ile geliyor. 20 Infinity, iki yönlü uydu mesajları için bir Meizu Tianwen S1 çok modlu uydu iletişim çipi ile sektöre ayak uyduruyor.

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Meizu 20 4.700mAh‘ye sahip ve 67W kablolu şarjı destekliyor. 20 Pro’nun 5.000 mAh pili var ve Infinity’nin hem 80W kablolu hem de 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.800mAh pili mevcut.

Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu seri sırasıyla 440 dolar, 640 dolar ve 1000 dolar fiyat etiketine sahip. Bakalım bu fiyatlar ile başarılı bir performans sergileyecek mi?