Meizu HD60 kablosuz kulaklık duyuruldu!

Meizu, tek şarj ile uzun bir kullanım imkanı sunduğu HD60 isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Meizu’nun yeni kulaklığı sunduğu özellikler ile müzik tutkunların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor.

Çinli şirket, yapmış olduğu lansmanda birçok yeni ürününü tanıttı. Etkinlikte Meizu 17 ve 17 Pro modellerinin yanında müzik tarafında kulaküstü kablosuz kulaklığı HD60 modeli de tanıtıldı.

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Meizu’nun yeni kulaklığı, 40 mm sürücüler üstüne kuruluyor ve çok yüksek ses kalitesi vadediyor. Gürültü engelleme desteği aktif olarak sunuyor. Paylaşılan bilgiye göre 900 mAh’lık bir bataryaya sahip olan kulaklık USB Type-C ile şarj edilebiliyor ve tek şarjla 17 saat kullanım imkanı sunuyor.

Bluetooth 5.0 ve aptX desteğine sahip olan Meizu HD60, gerek görüşme yapmak gerekse müzik dinlemek için iyi bir seçenek olarak görünüyor. Deri tasarımlı bir kafa bandına sahip olan cihaz, paslanmaz çelik iskeletiyle kaydırmalı olarak kullanılabiliyor.

Qualcomm’un CSR 8675 çipi ile Bluetooth bağlantısı sağlayan HD60, Sony’nin CDX3775 çipi ve Qualcomm’un cVc teknolojisiyle de gürültü engelleme özelliği sunuyor. Yeni kulaklık, sağ kulaklığın hemen alt tarafına yerleştirilmiş olan bir buton yardımı ile farklı ses modları arasında geçişler yapma imkanı da kullanıcılara verilmiş.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Meizu HD60, 115 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 11 Mayıs itibarıyla Çin’de satışa çıkacak olan kablosuz kulaklıkların Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.