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Meizu HD60 kablosuz kulaklık duyuruldu!
Meizu, tek şarj ile uzun bir kullanım imkanı sunduğu HD60 isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Meizu’nun yeni kulaklığı sunduğu özellikler ile müzik tutkunların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor.
Çinli şirket, yapmış olduğu lansmanda birçok yeni ürününü tanıttı. Etkinlikte Meizu 17 ve 17 Pro modellerinin yanında müzik tarafında kulaküstü kablosuz kulaklığı HD60 modeli de tanıtıldı.
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Meizu’nun yeni kulaklığı, 40 mm sürücüler üstüne kuruluyor ve çok yüksek ses kalitesi vadediyor. Gürültü engelleme desteği aktif olarak sunuyor. Paylaşılan bilgiye göre 900 mAh’lık bir bataryaya sahip olan kulaklık USB Type-C ile şarj edilebiliyor ve tek şarjla 17 saat kullanım imkanı sunuyor.
Bluetooth 5.0 ve aptX desteğine sahip olan Meizu HD60, gerek görüşme yapmak gerekse müzik dinlemek için iyi bir seçenek olarak görünüyor. Deri tasarımlı bir kafa bandına sahip olan cihaz, paslanmaz çelik iskeletiyle kaydırmalı olarak kullanılabiliyor.
Qualcomm’un CSR 8675 çipi ile Bluetooth bağlantısı sağlayan HD60, Sony’nin CDX3775 çipi ve Qualcomm’un cVc teknolojisiyle de gürültü engelleme özelliği sunuyor. Yeni kulaklık, sağ kulaklığın hemen alt tarafına yerleştirilmiş olan bir buton yardımı ile farklı ses modları arasında geçişler yapma imkanı da kullanıcılara verilmiş.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Meizu HD60, 115 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 11 Mayıs itibarıyla Çin’de satışa çıkacak olan kablosuz kulaklıkların Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.
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Microsoft Surface Headphones 2 tanıtıldı!
Microsoft tarafından üretilen ve merakla beklenen Surface Headphones 2 modelin tanıtımı gerçekleştirildi. Kulaklık pazarına özellikleri ile üst segment bir ürün olarak giren Surface Headphones 2, müzik severleri oldukça heyecanlandırdı.
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Microsoft’un büyük ilgi gören kulak içi kulaklığı Surface Earbuds, yeni bir model olan kulak üstü kulaklık modeli ile birlikte geldi. Microsoft Surface Headphones 2, ilk sürümü ile benzer tasarımda ancak bu sefer gri değil siyah renkte karşımıza çıkıyor. Ses kalitesinin artırıldığı ve pil ömrünün artık daha da iyi olduğu aktarılan model, üst seviye donanımlara ve malzeme kalitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft’un yeni kulak üstü kulaklığı, kulağı rahatça kaplayabiliyor. Ürün, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrolü de dahil olmak üzere ses kalitesiyle kullanıcıya harika bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kulaklıkların içinde 40 milimetrelik “Free Edge” hoparlörler bulunuyor. Gelişmiş mikrofonlar ise görüşmeler ve görüntülü görüşmeler sırasında sesin berrak şekilde kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre Microsoft Surface Headphones 2, gürültü engelleme ile 20 saate varan çalışma imkanı sunuyor. Daha önceki kulaklıklar ise ANC ve Cortana etkinleştirildiğinde 15 saate varan çalışma imkanı sunuyordu.
Microsoft’un tanıtmış olduğu ürünler, 12 Mayıs’tan itibaren yurt dışındaki mağazalarda satışa çıkıyor. Yeni modellerin fiyatları, Surface Headphones 2 modeli 249 dolar, Surface Earbuds modeli 199 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu ürünlerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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Sony WH-1000XM4 fiyatı, ABD’de ortaya çıktı
Sony’nin ödüllere doymayan kablosuz kulaklık serisi olan WH-1000XM serisi, 2. ve 3. nesil cihazlarıyla, kablosuz kulaklık pazarında büyük başarı yakalamıştı. Serinin 4. cihazı olacak olan Sony WH-1000XM4 ise, kullanıcılar tarafından uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Amerikan perakende devleri Walmart ve Best Buy listelerinde görüntülenen cihazın Amerika’daki satış fiyatı da şimdiden ortaya çıkmış oldu.
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Sony WH-1000XM4, ABD’de ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip
Aktif gürültü engelleme teknolojili kablosuz kulaklık kategorisinde sınıfın lideri konumunda bulunan Sony WH-1000XM3 modeli geçtiğimiz yıl kulaklık piyasasını kasıp kavurmuştu. Müzikseverler olarak yakın zamanda Sony WH-1000XM4’ün de satışa sunulacağını biliyoruz. Heyecan yaratan bu kulaklık ile ilgili her gün yeni bir sızıntı ortaya çıkıyor. ABD’nin önde gelen perakende zincirlerinden Walmart ve Best Buy listelerinde görüntülenen cihazın fiyatı; bu listelerde ortaya çıkmış oldu. Listede gözüken satış fiyatı ise 348 Dolar.
Kulaklığın resmi satış tarihi hala Sony tarafından açıklanmadı; fakat 1000XM4 ile ilgili sızıntılar bir türlü durmak bilmiyor. HWP ekibi olarak bizim de sabırsızlıkla beklediğimiz Sony WH-1000XM4 umarız en kısa zamanda raflardaki yerini alır ve bizler de bu kulaklığı tecrübe etme fırsatı buluruz.
Siz Sony WH-1000XM4 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Kulaklığın ABD fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Fitbit, çocuklar için 4G’li akıllı saati bu yıl çıkarıyor!
Akıllı saat ve bileklik dünyasının önemli isimlerinden Fitbit, çocuklar için ürün geliştirmeye devam ediyor. Firma, bu yıl 4G‘li çocuk saatlerini çıkarmaya hazırlanıyor.
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Fitbit 4G’li çocuk saati bu yıl çıkaracak!
Giyilebilir akıllı teknolojiler denince akla gelen firmalardan olan Fitbit, yeni ürünü ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Firma 4G özellikli çocuk saatlerini bu yıl piyasa sürmeyi planlıyor. Yıl sonunda çıkması beklenen cihazlar için Hong Konglu girişimci şirket ile anlaşıldı. Anlaşmanın doğrudan Fitbit firmasının Doki Technologies‘i satın alması ile gerçekleştiği gelen haberler arasında. Doki Technologies firması bilindiği üzere görüntülü konuşma yapılabilen ilk çocuk saatini piyasaya süren firma olarak hatırlanıyor. Google‘ın da anlaşmalı olduğu Fitbit‘in öncelik olarak Doki ile çocuk saatini geliştirmeyi seçtiği de gelen haberler arasında. SIM kart entegreli olacak cihazın, aynı zamanda görüntülü konuşma özelliğinin de olacağı düşünülüyor.
Akıllı bileklik ve saat dünyasını çocuklar içinde kullanılabilir bir hale getirmek isteyen firma, yeni nesil saatleri ile bu hedefe bir nebze daha yaklaşmak istiyor. Aynı zamanda akıllı saat ve bileklik piyasasında ki yerini korumak ve sağlamlaştırmak isteyen Fibrit, görünüşe göre emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ülkemizde de spor severler için hayli önemli bir alternatif olan firma, bu ay içerisinde bildiğiniz üzere Fitbit Charge 4 isimli akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın ortalama 1000 TL gibi bir fiyat etiketi bulunuyor.