Meizu’nun Meizu 20 ve Meizu 20 Pro akıllı telefonları üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Meizu 20, yeni Snapdragon 8 serisi yonga seti ile Geekbench kıyaslama platformunda görüldü. Şimdi, Digital Chat Station sayesinde yeni bir sızıntı, Meizu 20 serisinin hızlı şarj özelliklerini ortaya çıkardı.

Digital Chat Station’a göre Meizu 20 serisine “UP2040” model numaralı yeni bir şarj cihazı eşlik edecek. Şarj cihazı, 80W’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Hatırlamak gerekirse 2021’de çıkış yapan Meizu 18 Pro, 40W kablosuz şarjı destekliyordu. Bu nedenle, Meizu 20 Pro’nun daha hızlı 50W kablosuz şarj desteği ile gelme olasılığı bulunuyor.

Önceki raporlar, Meizu 20 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacağını iddia etmişti. Cihazın iki konfigürasyon ile gelmesi bekleniyor: 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama. Meizu 20’nin ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatıldığı söyleniyor. Ancak cihazın diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Meizu 20 serisinin model numaraları ile ilgili bazı karışıklıklar var. Yakın tarihli bir rapora göre Meizu 20, “M381Q” model numarasına sahipken, Meizu 20 Pro varyantı “M391Q” model numarasına sahip. Ancak “m2392” model numarasına sahip yakında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi Meizu telefonu Geekbench’te görüldü.

Meizu 20’nin model numaralarıyla ilgili kafa karışıklığı, her iki model de 3C ve TENAA gibi Çin sertifika platformlarında ortaya çıktığında ortadan kalkacak. Meizu 20 ve 20 Pro’nun 2023’ün 1. çeyreğinde piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonlar yaygın.