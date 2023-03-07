Android dünyasında uzun süre önce isminden sürekli söz ettiren Meizu, son dönemde duraklama dönemine girmiş ve yılda 1 tane bazen de hiç telefon çıkarmamıştı. Ancak bu durum kökten değişecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda Çinli başka bir firmaya satılan Meizu yakında karşımıza Meizu 20 ailesi ile çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Meizu 20’nin internetteki ilk fotoğrafının ardından ardından bugün de telefon kanlı canlı kameralara poz verdi. Tasarım maalesef ki pek orijinal değil. Çünkü birkaç yıl önce bu kamera tasarımına sahip pek çok akıllı telefon piyasaya çıktı. Ancak Meizu 20 sunduğu özellikler ile günümüzün amiral gemileri arasında öne çıkacak.

Seride Meizu 20 ve Meizu 20 Pro modelleri yer alacak. Söylentilere göre Meizu 20 Pro, 120 Hz desteği ve 1800 cd/m2 pik parlaklığa sahip 2K çözünürlüğünde AMOLED ekranla donatılacak. Ayrıca donanımda Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama birimi yer alacak.

Telefonun batarya kapasitesi 5000 mAh olacakken, 1600 deşarj döngüsünden sonra kapasitenin %80‘in üzerinde kalacağı lansmandan önce açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Telefon, akıllı telefonu 45 dakikada tamamen şarj edecek olan 50 watt Süper Kablosuz mCharge kablosuz şarjı destekleyecek. Yarım saat içinde %80’e kadar şarj olacak.

İlginizi Çekebilir: Meizu Tarihin En Büyük Etkinliğini Mercedes-Benz Arena’da Yapacak

Meizu 20 serisi, diğer cihaz ve araçlarla iletişim kuracak olan Flyme 10 işletim sistemini çalıştıracak. Yeni canavarların tanıtımının bir aksilik olmaz ise 14 Mart’ta yapılacağını belirtelim. Bu seri ilk olarak Çin pazarında yer alacak. Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen yeni modeller bakalım Meizu’nun gidişatını olumlu yönde değiştirebilecek mi?