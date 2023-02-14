Telefon pazarında bir süre fırtınalar estiren Çinli isim Meizu, bir anda sessizliğe bürünmüş ve sadece Çin pazarına odaklanmıştı. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Sızıntıları ile bilinen Ice Universe, henüz resmi olarak duyurulmamış olan Meizu 20 modelinin görsellerini bugün yayınlandı.

Aktarılan bilgilere göre kasa tanınmış Pandaer şirketi tarafından yapılmış. Meizu 20 akıllı telefonun premium yönünü gösteren nappa deri ile kaplı olacak. Ek olarak, kasa, örneğin bir arabada kolay sabitleme için mıknatıslar içerecek.

Meizu geçen yıl benzer bir Meizu 20 tasarımının patentini aldı. Ardından telefonun cihazın sol üst kısmında dikey olarak yerleştirilmiş sensörlü bir dörtlü kamera alacağı bildirildi. Ayrıca 2022’nin sonunda Meizu, Meizu Konferansı 2022 etkinliğinde Meizu 20’nin 2023 baharında piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu.

Meizu 20 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanması, 16 GB RAM seçeneğine sahip olması ve bu yıl popüler olan uydu haberleşme teknolojisi ile donatılması bekleniyor. Amiral gemisi segmentinde yer alacak olan bu telefon kamera tasarımı ile Xperia serisini andıracak.

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Henüz fiyat belirtmeyen Meizu, bu modeli Avrupa pazarında da satışa sunacak. Türkiye pazarını uzun bir süredir pas geçen firmanın, bu modelini de ülkemize getirmeyeceğini düşünüyoruz. Kamerası ile dikkatleri üzerine çekecek olan bu modelin 900 dolar bandında olacağı söyleniyor.