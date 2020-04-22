Meizu 17 tanıtım tarihi 8 Mayıs olarak açıklandı!

Nubia, Red Magic serisi ile oyun telefonu tarafında sınırları zorluyordu. Şimdi ise Nubia Play 5G ile orta segmentte üst sıralara çıkmayı planlıyor. Play serisinin ilk telefonu olan Nubia Play 5G, geçtiğimiz gün Çin‘de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz oyun telefonları içinde rekabetçi olabilecek özellikleriyle çıkış yaptı.

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Nubia Play 5G hangi teknik özelliklerle geliyor?

Nubia Play, Snapdragon 765G SoC ve 5.100 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Cihazın 6.65 inçlik FHD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ayrıca bu ekran 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Özellikle pil değeri ve ekranın tazeleme hızının üst düzey olması bu telefonu oyun için rekabetçi bir hale getiriyor. Ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Tasarım olarak ise üst ve alt tarafta çentiksiz, ince bir çerçeve bulunuyor. Ön taraftaki selfie kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve 2K 30fps çekimler yapabiliyor.

Nubia Play, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX582 kamera ile geliyor. Ayrıca 8 MP değerinde ultra geniş açılı, 2 MP değerinde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcısı da kamera kurulumunda bulunuyor. Telefonun sağ tarafında gelişmiş oyun deneyimi için iki adet düğme bulunuyor. Snapdragon 765G bulunan cihazda, 6/8 GB RAM seçeneği ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca telefon UFS 2.1 depolama birimi ile geliyor.

Nubia Play 5G, 5.100 mAh kapasiteli bataryaya sahipken 30W’a kadar hızlı şarj desteğide bu cihazda mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı nubiaUI 8.0 ile geliyor. Cihazın siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 6/128 GB modeli 2400 CNY(340$), 8/128 GB modeli 2,700 CNY($380), 8/256 GB modeli ise 3,000 CNY($425) fiyatı ile satışa başlayacak. 24 Nisan tarihinde resmi satışların başlaması bekleniyor.