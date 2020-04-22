Akıllı Telefonlar
Meizu 17 tanıtım tarihi 8 Mayıs olarak açıklandı!
Meizu 17 modeli tanıtım konusunda oldukça kafa karıştırdı. Geçtiğimiz haftalarda 17 Nisan’da tanıtılması beklenen modelin 22 Nisan tarihinde tanıtılacağı duyurulmuştu. Fakat 22 Nisan firmanın tanıtım tarihini duyurduğu gün oldu. Son bilgilere göre Meizu 17 modeli 8 Mayıs tarihinde tanıtılacak.
Modelde olması beklenen özellikleri hatırlayacak olursak, cihaz 90 Hz tazeleme hızına sahip ince çerçeveli ve delik çentikli bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Söz konusu ekran panelinin OLED olması bekleniyor. İşlem birimi tarafında Qualcomm’un en üst seviye yonga seti olan Snapdragon 865 modele gücünü verecek. Her ne kadar tanıtım gecikmiş olsa da Meizu, Snapdragon 865 kullanacağını duyuran ilk firmalardan biri. Sızan görsellere göre cihaz, dörtlü yatay bir kamera kurulumuyla geliyor.
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Meizu 17 modelinin duyurduğumuz 3. tanıtım tarihinde umarız cihaz tanıtılmasını engelleyecek bir olumsuz veya erteleme olmaz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Nubia Play 5G, resmi olarak tanıtıldı!
Nubia, Red Magic serisi ile oyun telefonu tarafında sınırları zorluyordu. Şimdi ise Nubia Play 5G ile orta segmentte üst sıralara çıkmayı planlıyor. Play serisinin ilk telefonu olan Nubia Play 5G, geçtiğimiz gün Çin‘de resmi olarak tanıtıldı. Cihaz oyun telefonları içinde rekabetçi olabilecek özellikleriyle çıkış yaptı.
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Nubia Play 5G hangi teknik özelliklerle geliyor?
Nubia Play, Snapdragon 765G SoC ve 5.100 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Cihazın 6.65 inçlik FHD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. Ayrıca bu ekran 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Özellikle pil değeri ve ekranın tazeleme hızının üst düzey olması bu telefonu oyun için rekabetçi bir hale getiriyor. Ekranın 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Tasarım olarak ise üst ve alt tarafta çentiksiz, ince bir çerçeve bulunuyor. Ön taraftaki selfie kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve 2K 30fps çekimler yapabiliyor.
Nubia Play, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX582 kamera ile geliyor. Ayrıca 8 MP değerinde ultra geniş açılı, 2 MP değerinde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcısı da kamera kurulumunda bulunuyor. Telefonun sağ tarafında gelişmiş oyun deneyimi için iki adet düğme bulunuyor. Snapdragon 765G bulunan cihazda, 6/8 GB RAM seçeneği ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca telefon UFS 2.1 depolama birimi ile geliyor.
Nubia Play 5G, 5.100 mAh kapasiteli bataryaya sahipken 30W’a kadar hızlı şarj desteğide bu cihazda mevcut. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı nubiaUI 8.0 ile geliyor. Cihazın siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 6/128 GB modeli 2400 CNY(340$), 8/128 GB modeli 2,700 CNY($380), 8/256 GB modeli ise 3,000 CNY($425) fiyatı ile satışa başlayacak. 24 Nisan tarihinde resmi satışların başlaması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark testinde görüntülendi!
Samsung Galaxy S20 Ultra, nihayet DxOMark tarafından değerlendirildi. Cihazın kamerası ile ilgili tam bir inceleme yayınlandı ve skoru belli oldu. Samsung, mart ayında piyasaya sürülen cihaza kamera performansını arttırmak için bir dizi güncelleme yayınladı. Bu da DxOMark testinde biraz daha iyi bir skor almasına sebep olmuş olabilir.
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Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Galaxy S20 Ultra, fotoğraf tarafında 132 puan alarak oldukça iyi bir skor aldı. Video tarafında ise 102 puan aldı ve genel skoru 122 olarak belirlendi. Bu puan ile genel sıralamada 6. olan S20 Ultra, bu sıralamayı Honor V30 Pro ile paylaşıyor. DxOMark‘a göre Galaxy S20 Ultra, canlı renkler, geniş dinamik aralık ve gürültü kontrolü konusunda oldukça iyi işler çıkarmış. Ayrıca geniş açılı kamerasının sınıfının en iyilerinden olduğu da belirtilmiş.
Samsung Galaxy S20 Ultra, düşük ışıkta otomatik netleme konusunda ise sınıfta kaldı. (Samsung S20‘de bulunan Dual Pixel AF, S20 Ultra‘nın 108 MP kamerasında bulunmuyor.) Cihazın dinamik aralığı geniş olsa da, Huawei P40 Pro‘nunki kadar iyi değil. Ve S20 Ultra, keskinlik konusunda ise Xiaomi Mi 10 Pro’nun gerisinde kaldı. Cihazın beyaz dengesi ise çok kötü olmamakla birlikte eksik tarafları bulunuyor. Video tarafında, düşük ışıkta bazı detayları kaybetmesi ise bir başka eksi özellik olarak belirtildi.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30i modeli duyuruldu!
Redmi, K30 5G modelinin uygun fiyatlı versiyonu olan K30i modelini çıkaracağını duyurdu. Şirket, yeni modeli ile dikkat çeken serisini genişletmek istiyor.
Xiaomi alt markası olan Redmi’nin geçtiğimiz sene satışa sunduğu K30 modeli, 5G bağlantı özelliğine sahip olan pazardaki en ucuz ve satın alınabilir modellerden bir tanesi olmuştu. Tanıtılması beklenen yeni telefonunun K30’dan en önemli farkı kamera konusunda yer alıyor.
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Redmi K30i, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD+ IPS LCD ekran üstüne kuruluyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemciden alan telefon, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.
Uygun fiyatlı yeni telefonda 48 MP’lik ana sensöre ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro sensör ve 2 MP’lik derinlik sensörü bulunması bekleniyor. Söz konusu cihazın, yaklaşık olarak 254 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Cihazda ayrıca Android 10 temelli MIUI 11 yer alıyor.
Redmi K30i modelinin teknik özellikleri
- 6,67 inç FHD+ IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Ram: 6/8 GB RAM
- Depolama 64/128/256 GB
- Ön kamera: 20 megapiksel + 2 megapiksel derinlik olmak üzere 2 kamera
- Arka kamera: Sony IMX686 sensörlü 48 megapiksel F1.89 + 2 megapiksel derinlik + 5 megapiksel makro + 8 megapiksel ultra geniş açı kamera olmak üzere 4 kamera
- Batarya: 4.500 mAh