Meizu 17 serisi Snapdragon 865 ve UFS 3.1 ile geliyor!

Meizu’nun 8 Mayıs tarihinde tanıtacağı Meizu 17 serisine ait baz ve Pro modelinin Qualcomm Snapdragon 865 platformu ve UFS 3.1 depolama birimi ile geleceği onaylandı. Firma, Çin’li Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile söz konusu özelliklerin cihazında olacağını duyurdu.

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Ek olarak Meizu 17 modelinin sınırlı sayıda olacak özel tasarımlı versiyonları da satışa çıkacak. PANDAER-Family adındaki çizgi film serisi ile ortaklığa giden firma, bu temaya sahip 4 ayrı tasarım ile gelecek. Söz konusu çizgi film serisinin ülkemizde popüler olmaması sebebiyle bu versiyonların ülkemize gelmeyeceğini tahmin ediyoruz.

Cihazın özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak 90 Hz yenileme hızına sahip ekran, 5G desteği ve 30W gücünde hızlı şarj cihazın öne çıkan özelliklerinden bazıları. Bunlara ek olarak cihaz, arka kısmında yatay dörtlü kamera kurulumu ve ön tarafında ekran üzerinde delik çentik ile gelecek. Cihazın açıklanan tüm özelliklerine “Meizu 17 teknik özellikleri resmi olarak açıklandı” haberimizden ulaşabilirsiniz.

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