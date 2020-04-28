Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi ön kayıtlara başladı!
Geçtiğimiz haftalarda Meizu’nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında çok sayıda sızıntı ve görsel paylaşımlar görmüştük. Şimdi ise Meizu 17 serisi, şirketin resmi web sitesinde ve birkaç Çinli çevrim içi perakende sitesinde ön kayıt almaya başladı.
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Meizu 17 serisi hakkında yeni gelişmeler neler?
Meizu 17 serisi, vanilla ve pro sürüm olmak üzere iki çeşit olarak geleceği tahmin ediliyordu. Fakat bu modellere ek olarak Meizu 17T adlı üçüncü bir telefon da JD.com‘da görüntülendi. Ne yazık ki, elimizde bu cihazla ilgili herhangi bir ipucu, teknik özellik veya görsel yok. Meizu 17‘nin resmi sitesine baktığımızda cihazın gri ve yeşil renklerini gösteren yeni görüntüleri görebiliyoruz. Bu görsellerde ekranın sağ üst köşesindeki nokta delik tasarımını, arka taraftaki dörtlü kamera dizilimini ve dizilimin ortasında bulunan yuvarlak LED flaşı görüyoruz.
Meizu‘nun resmi Weibo hesabı, 17 Pro‘nun standart olarak seramik gövde ile geleceğini doğruladı. Ayrıca taban model Meizu 17 ise koyu yeşilden daha açık olan Azure Yeşili ile sunulacak. Meizu‘nun gerçekleştireceği büyük lansmanda telefonlarla ilgili her bilgiye sahip olacağımızı düşünüyoruz.
Her iki Meizu telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 865 yonga seti bulunacak. Ayrıca 5G bağlantısı ve 64 MP ana kamera da bilinen teknik özellikler arasında. Meizu 17‘nin 30W hızlı şarj ve 4.500 mAh bataryası olacak. 17 Pro‘da ise 40W’a kadar hızlı şarj ve kablosuz şarj olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı sızdırıldı!
Samsung‘un katlanabilir cihazı olan Galaxy Fold serisinden yeni haberler var. Söylentilere firmanın yeni nesil cihazının fiyatı sızdırıldı.
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Galaxy Fold 2 fiyatı ve kameraları hakkında yeni bilgiler!
Samsung, bildiğimiz üzere katlanabilir akıllı telefon/tabletlere önem vermeyi sürdürüyor. Galaxy Fold ile başlayan macerada, Galaxy Z Flip‘i çıkaran firma, şimdi de Galaxy Fold 2 için çalışmaları sürdürüyor. Önümüzdeki yaz tanıtılması beklenen cihaz hakkında ortaya yeni bilgiler atıldı. Daha önce ekran altı ön kamera ile geleceği iddia edilen cihazın şimdi de arka kamera ve fiyatı hakkında yeni bilgiler iddia edildi. İddiaların kaynağı ise, ekran altı ön kamera fikrini ortaya çıkaran Ross Young oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bilgiler veren Ross Young, cihazın fiyatının 1780 ile 1980 dolar arasında olacağını aktardı. İlk cihazdan yaklaşık 200 dolar daha ucuz demek bu da. Çıktığı günden bu yana fiyatı hakkında eleştiriler alan cihazın daha ucuza çıkması tabi ki beklenen bir gelişmeydi.
Cihazın arka kamera kurulumu hakkında da bilgiler veren Ross Young, bizleri üç arka kameranın karşılayacağını iddia etti. Bu kameraların sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP geniş açı ve 12 MP telefoto lens şeklinde belirlenmiş. Eski nesle göre daha yetenekli olması beklenen cihazın bir adet de S-Pen ile kullanıcılara sunulacağı iddia edildi. Bakalım önümüzdeki günler de Samsung bizlere yeni sızıntılar sunacak mı merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei ekran ve anakart değişiminde %40’a varan teknik servis indirimi!
Huawei, 20 Nisan ve 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olan “Huawei ile Hep Beraber” servis günleri kampanyası hazırladı. Teknik serviste değişimi yapılan ekran ve anakart yedek parça fiyatı üzerinden yüzde 40’a varan indirim uygulanıyor. Kullanıcılar telefonlarını ücretsiz kargo ile Huawei Teknik Servis’e gönderip, ürünlerinin onarılmasını evlerinde bekleyebilecekler. Onarımdan sonra ise ürünler dezenfekte edilip istenen adrese gönderilecek.
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Ücretsiz Kargo Servisi hizmetiyle, kullanıcılar Teknik Servis’e gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde güvenle bekleyebilecekler.
Ücretsiz kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor. Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyen firma, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Huawei cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek!
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Daha uzun garanti süresi
Orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 14 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar da dahil olmak üzere tüm Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı.
Kullanıcılar, ürünlerinin garanti sürelerini Huawei Garanti Süresi ve Destek Hizmeti Sorgulaması sayfasından öğrenebilirler: https://consumer.huawei.com/
Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında firmanın Destek Merkezi’ne (444 79 88) ulaşabilir ve aşağıdaki QR kodu tarayarak Destek Uygulaması’na gidebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Quick Charge 3+, uygun fiyatlı modeller için duyuruldu!
Qualcomm, akıllı telefonlar için hızlı şarj teknolojisinin yeni bir sürümünü duyurdu. Yeni Quick Charge 3+, akıllı telefonlara daha düşük bir fiyat ile daha hızlı kablolu şarj çözümleri getirmeyi amaçlıyor. Quick Charge 3+ ilk olarak Qualcomm Snapdragon 765 ve Snapdragon 765G yonga setlerinde satışa sunulacak.
Bu yıl içerisinde, Xiaomi’nin Mi 10 Lite Zoom modelinin yeni teknolojiyi destekleyen ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Cihaz geçtiğimiz günlerde Çin’de piyayasa sürülmüş ve dikkat çekmişti. Modelin halihazırda Quick Charge 4+ teknolojisini desteklediğini de düşünürsek, bu da onu dünyanın ilk her iki şarj teknolojisini de destekleyen telefonu yapıyor. Qualcomm bu noktada, hangi cihazların yeni teknolojiyi destekleyeceğini açıklamıyor.
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Quick Charge, Qualcomm’un Snapdragon SoC‘lerini bünyesinde barındıran akıllı telefonlar için özel bir hızlı şarj çözümü olarak göze çarpıyor. Şirket, teknolojinin birçok sürümünü her sene telefon üreticilerine lisanslıyor. Quick Charge’ın dünya çapında 1000’den fazla aksesuar ve cihazla dünyanın en büyük hızlı şarj ekosistemi olduğu iddia ediliyor. Bugüne kadar ki en gelişmiş hızlı şarj teknolojisi olan Quick Charge 4+ 2017 yılında açıklanmıştı. Şimdilerde ise Quick Charge 4+ ile benzer özellikleri olan ancak daha düşük bir fiyata teknolojiyi sağlayan Quick Charge 3+ duyuruldu .
Önceki sürüme göre farklar
Yeni teknoloji, şu an piyasada bulunan birçok düşük maliyetli akıllı telefonun kullandığı hızlı şarj teknolojisi, Quick Charge 2.0 ve 3.0’a göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Qualcomm’un yeni 3+ teknolojisi, önceki nesillere kıyasla yüzde 35 daha hızlı şarj vaat ediyor ve bir akıllı telefonu yalnızca 15 dakikada yüzde 0 noktasından, yüzde 50 noktasına şarj edebiliyor.
Yüksek fiyatlı Quick Charge 4+ teknolojisi bir USB-C konektörü gerektirirken, Quick Charge 3+ daha ucuz USB-A konektörü ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca yeni hızlı şarj teknolojisi, önceki nesil hızlı şarj cihazlarıyla geriye dönük olarak uyumluluk gösteriyor. Bu nedenle, yeni teknolojiye dayalı aksesuarlar, eski cihazlara da benzer şarj hızları sunabilecek gibi görünüyor. Ek olarak yeni teknolojiyle beraber cihazlar, 9 dereceye kadar daha serin çalışacak ve aynı anda hem kablolu hem kablosuz şarj olabilecek.