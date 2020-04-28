Meizu 17 serisi ön kayıtlara başladı!

Geçtiğimiz haftalarda Meizu’nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında çok sayıda sızıntı ve görsel paylaşımlar görmüştük. Şimdi ise Meizu 17 serisi, şirketin resmi web sitesinde ve birkaç Çinli çevrim içi perakende sitesinde ön kayıt almaya başladı.

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Meizu 17 serisi hakkında yeni gelişmeler neler?

Meizu 17 serisi, vanilla ve pro sürüm olmak üzere iki çeşit olarak geleceği tahmin ediliyordu. Fakat bu modellere ek olarak Meizu 17T adlı üçüncü bir telefon da JD.com‘da görüntülendi. Ne yazık ki, elimizde bu cihazla ilgili herhangi bir ipucu, teknik özellik veya görsel yok. Meizu 17‘nin resmi sitesine baktığımızda cihazın gri ve yeşil renklerini gösteren yeni görüntüleri görebiliyoruz. Bu görsellerde ekranın sağ üst köşesindeki nokta delik tasarımını, arka taraftaki dörtlü kamera dizilimini ve dizilimin ortasında bulunan yuvarlak LED flaşı görüyoruz.

Meizu‘nun resmi Weibo hesabı, 17 Pro‘nun standart olarak seramik gövde ile geleceğini doğruladı. Ayrıca taban model Meizu 17 ise koyu yeşilden daha açık olan Azure Yeşili ile sunulacak. Meizu‘nun gerçekleştireceği büyük lansmanda telefonlarla ilgili her bilgiye sahip olacağımızı düşünüyoruz.

Her iki Meizu telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızı, Snapdragon 865 yonga seti bulunacak. Ayrıca 5G bağlantısı ve 64 MP ana kamera da bilinen teknik özellikler arasında. Meizu 17‘nin 30W hızlı şarj ve 4.500 mAh bataryası olacak. 17 Pro‘da ise 40W’a kadar hızlı şarj ve kablosuz şarj olması bekleniyor.