Meizu 17 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!

Meizu 17 serisi amiral gemilerinin tanıtımına sadece dört gün kaldı. Meizu‘nun açıklamaları ve sızıntılar sayesinde cihazla ilgili çoğu bilgiye sahibiz. Geçtiğimiz günlerde cihazla ilgili kamera ve ses özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise ekran ve bazı ek özelliklerle ilgili sızıntılar görüntülendi.

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Meizu 17 serisinin yeni sızıntıları neler?

Meizu 17 serisi ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntılara göre cihazlar, özel bir Samsung Super AMOLED ekran ile gelecek. Meizu tarafından önceden yayınlanan fragmanlara göre her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca yine her iki telefonun sağ üst tarafta nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı da belirtilmişti. Şimdi ise ortaya çıkan Super AMOLED ekran afişleri kullanıcıların oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Weibo‘da ortaya çıkan bir başka bilgiye göre ise Meizu 17‘nin ve Pro‘nun NFC bağlantısı bulunacak. Ayrıca Çinli perakendecilerin de her iki cihazın satışı için ön kayıtlara hazır olduğu belirtildi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakarsak telefonlar mEngine 3.0 motoru destekli olacak. Ayrıca Snapdragon 865 yonga seti ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecekleri onaylandı.

Meizu 17 serisi 64 MP ana kamera ve 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olacak. Pro varyant kablosuz şarj, seramik bir arka tasarım ve azure yeşili rengi ile gelecek. Dört gün sonraki lansmanda cihazın tüm özellikleri ve tasarımları tanıtılacak.