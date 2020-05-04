Akıllı Telefonlar
Meizu 17 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı!
Meizu 17 serisi amiral gemilerinin tanıtımına sadece dört gün kaldı. Meizu‘nun açıklamaları ve sızıntılar sayesinde cihazla ilgili çoğu bilgiye sahibiz. Geçtiğimiz günlerde cihazla ilgili kamera ve ses özellikleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise ekran ve bazı ek özelliklerle ilgili sızıntılar görüntülendi.
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Meizu 17 serisinin yeni sızıntıları neler?
Meizu 17 serisi ile ilgili ortaya çıkan yeni sızıntılara göre cihazlar, özel bir Samsung Super AMOLED ekran ile gelecek. Meizu tarafından önceden yayınlanan fragmanlara göre her iki telefonun da 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca yine her iki telefonun sağ üst tarafta nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı da belirtilmişti. Şimdi ise ortaya çıkan Super AMOLED ekran afişleri kullanıcıların oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Weibo‘da ortaya çıkan bir başka bilgiye göre ise Meizu 17‘nin ve Pro‘nun NFC bağlantısı bulunacak. Ayrıca Çinli perakendecilerin de her iki cihazın satışı için ön kayıtlara hazır olduğu belirtildi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere bakarsak telefonlar mEngine 3.0 motoru destekli olacak. Ayrıca Snapdragon 865 yonga seti ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecekleri onaylandı.
Meizu 17 serisi 64 MP ana kamera ve 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pile sahip olacak. Pro varyant kablosuz şarj, seramik bir arka tasarım ve azure yeşili rengi ile gelecek. Dört gün sonraki lansmanda cihazın tüm özellikleri ve tasarımları tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Mix serisi için yeni Weibo hesabı açtı, Mi Mix 4 yolda…
Mi Mix serisi, Xiaomi’nin piyasaya sunduğu amiral gemisi serilerinden. Her Mi Mix cihazında yenilikçi bir anlayışla karşımıza çıkmaya çalışan Xiaomi, Mi Mix serisine özel bir Weibo hesabı açtı. Bildiğiniz üzere Weibo, Çin’in en popüler sosyal medya platformu ve birçok marka da hali hazırda Weibo üzerinden paylaşımlar yaparak Çinli kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.
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Xiaomi’den Mi Mix serisi için özel Weibo hesabı
Bildiğimiz üzere Mi Mix serisine ait olan en son cihaz olan Mi Mix 3, 2018 yılında satışa sunulmuştu. Raflardaki yerini aldığı dönemde dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Mi Mix 3 modeli, Mi Mix serisinin geleceği için Xiaomi müşterilerini de heyecanlandırabilmeyi başarmıştı. Ardından 2019 yılında duyurulan Mi Mix Alpha ise çok büyük merak uyandırdı fakat henüz seri üretime geçemedi. Şayet cihaz seri üretime geçse bile satın alınabilirliği muhtemelen çok düşük olacaktır. Bu yıl için ise gözler, olası Mi Mix 4 modelinin üzerinde. Bazı sızıntılara ve dedikodulara bakacak olur isek bu yıl içinde Mi Mix 4’ü görebileceğiz. Xiaomi’nin yeni açtığı Weibo hesabı ise bu spekülasyonları daha da güçlendirdi.
Mi Mix 4 hakkındaki spekülasyonlara göre Xiaomi, Mi Mix 3’te olduğu gibi tek bir model sunmak yerine; Mi Mix 4 modelinde “Pro” versiyon gibi farklı cihaz seçeneklerine de yer verebilir. Hatta kimi spekülasyonlara ise cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızına ve 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Görünen o ki, cihazdan beklentiler çok yüksek; ve Xiaomi’nin, Mi Mix 4 ile ilgili yüksek beklentileri nasıl karşılayabileceği ise ciddi bir merak konusu. Bizim beklentimiz ise, Xiaomi’nin Mi Mix 4 modelinde ön tarafta ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı yönünde. Böylece hiçbir delik, çentik vs. bulunmadan Xiaomi’nin çerçevesiz bir tasarım yakalayabileceği yönünde. Cihazla ve cihazın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmasa da; bizim beklentimiz MIUI 12 stabil bir şekilde güncel halini aldıktan sonra Xiaomi; Mi Mix 4’ü piyasaya sürmek için kolları sıvayacaktır. Bu da demek oluyor ki Haziran veya Temmuz gibi Mi Mix 4 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.
Sizin Mi Mix 4’ten beklentileriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds+, yeni rengi ile satışa çıkacak!
Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili yeni bir renk seçeneğinin duyurulacağı sızıntısı, geçtiğimiz Şubat ayında bazı kaynaklarda ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy Buds+, yeni Aura Mavisi rengi ile güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Bu yeni renk oldukça şık ve ilgi çekici olacak gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bu sızıntının kaynağı nedir?
Galaxy Buds+, yeni sunulacak olan rengini resmi bir kaynağa dayandırmıyor. Fakat Aura Mavisi rengi ile geleceğinin sızıntısı, ünlü sızıntıcı Evan Blass tarafından ortaya atıldı. Evan Blass, bu yeni rengin görsellerini kendi resmi hesabından paylaştı.
Galaxy Buds+, şu anda beş farklı renk seçeneği ile satışta bulunuyor. Bu renkler siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve pembe olarak sıralanıyor. Evan Blass‘ın ortaya attığı bu sızıntıdaki Aura Mavisi renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı bilinmiyor. Bazı ünlü yorumcular, cihazın bu renk seçeneğinin oldukça ilgi çekeceğini ve satış yapacağını düşünüyor.
Galaxy Buds+, AKG şeklinde ayarlanmış iki taraflı hoparlör(woofer + tweeter) ile birlikte piyasaya çıkmıştı. Her bir kulaklığın 85 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Cihazın kutusunun ise 270 mAh değerinde bataryası mevcut. Cihaz, tam şarjda 11 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Şarj ve kullanım ömrü konusunda bu kulaklıklar oldukça başarılı olarak değerlendirilmişti.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro, Nisan ayı güncellemesini aldı!
Realme, Realme 5 Pro için telefondaki Android güvenlik versiyonunu Nisan 2020 tarihine yükselten yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. RMX1971EX_11.C.03 sürüm numarası taşıyan yeni güncellemede DocVault ID özelliği Realme 5 Pro‘ya da geliyor. Fakat bu şuanlık bir süreliğine Hindistan için geçerli.
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Realme 5 Pro, bu güncelleme ile hangi sorunları düzeltti?
Realme 5 Pro’da, bu yeni güncelleme ile birkaç önemli hata düzeltildi. Ayrıca ses kalitesinde de iyileştirmelere gidildi. Artık daha optimize ses ayarları mevcut olacak.
Realme 5 Pro’nun güncelleme notlarına bakarsak;
Güvenlik
- Android güvenlik güncellemesi Nisan 2020‘ye güncellendi.
Uygulama
- Realme 5 Pro için DocVault ID özelliği Hindistan‘da kullanıma açıldı.
Giderilen sorunlar
- Üçüncü parti uygulamalar için optimize edilmiş ve daha iyi bir ses kalitesi
- Karanlık modda son konum bilgisi listesinin sağ tarafına bir ok eklendi.
- İstemci her müzik çaldığında bilgi kutucuğunun çıkması sorunu düzeltildi.
- Arka planda uygulama kapatıldığında alarmın otomatik olarak kendini kapatması sorunu giderildi.
Telefonun Android güvenlik güncellemelerini zamanında alması oldukça kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Bunların haricinde cihazın daha optimize çalışması için çeşitli ayarlar yapıldı ve sistem kararlılığı arttırıldı. Ayrıca bilinen diğer ufak sorunlar da bu güncelleme ile çözüldü. Realme 5 Pro‘nun bu güncellemesi ilk olarak sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak. Büyük bir hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir kitleye ulaşacak.