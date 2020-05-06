Akıllı Telefonlar
Meizu 17 Pro, 27W kablosuz şarj ile geliyor!
Meizu 17 serisi 8 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Lansmana iki gün kala şirket, Meizu 17 Pro modelinde 27W kablosuz hızlı şarj olacağını açıkladı. Meizu, Pro varyantın kablolu hızlı şarjının kaç W olacağını açıklamadı. Fakat telefon 3C listesinden geçtiğinde ortaya çıkan verilere göre 40W kablolu hızlı şarjı destekleyecek.
İlginizi çekebilir: Galaxy S20 Ultra, selfie kamerasıyla DxOMark testinde!
Meizu 17 Pro ile ilgili neler biliyoruz?
Meizu 17 Pro, daha önce onaylandığı üzere Snapdragon 865 SoC işlemcisi ve UFS 3.1 depolama birimi ile gelecek. Ayrıca Meizu 17 serisi 5G bağlantı özelliği ile kullanıma sunulacak. Cihazın kamera tarafına geldiğimizde, 129 derecelik bir FOV değerine sahip 32 MP ultra geniş açılı selfie kamerası bulunuyor. Bu selfie kameranın tasarımı ise sağ üst tarafta nokta delik şeklinde olacak. Telefonun ekranına geldiğimizde ise Meizu 17 serisi, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve Super AMOLED bir ekran kullanacak.
Meizu 17 serisinin taban versiyonunda 64 MP Sony IMX686 ana kamera bulunacak. Aynı kameranın yüksek ihtimalle Pro sürümde de kullanılması bekleniyor.
Meizu 17 serisinin tanıtımına sadece iki gün kaldı. Bu da bu seri hakkında her türlü teknik özellik, fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ile ilgili bilgi edinebileceğimiz zaman aralığıdır. En kısa sürede bu cihazlar hakkında daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
realme’den Anneler Günü’ne özel indirim fırsatı!
realme’den Anneler Günü’ne özel olarak Hepsiburada’da 3 gün boyunca devam edecek kampanya hazırladı. Firma, annelere ve onlara hediye almak için bekleyen sevdiklerine ayrıcalıklar sunuyor. Online alışverişlerde geçerli olacak indirim fırsatlarından faydalanmak için son tarih 8 Mayıs.
İlginizi çekebilir: Realme 5 Pro, Nisan ayı güncellemesini aldı!
Ülkemizde de büyük ilgi ile takip edilen, dünyanın en hızlı büyüme kaydeden teknoloji şirketi realme, Anneler Günü’nü heyecanlandıran indirimlerle karşılıyor. Hepsiburada’da 6 – 7 – 8 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak kampanya kapsamında iyi bir hediye alternatifi arayan realme sevenler indirim fırsatlarından faydalanabilecek.
realme Anneler Günü Kampanyası Hepsiburada üzerinden bugün başlayıp, 8 Mayıs tarihinde sona erecek.
Kampanya kapsamında Hepsiburada üzerinden küçük ev aletleri kategorisinde 150 TL’lik alışveriş yapan kullanıcılar, tüm realme telefonlarda anında 100 TL indirim kazanma hakkına sahip olacak. 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında Hepsiburada üzerinde devam edecek kampanya kapsamında; realme C2 modeli 1.299 TL, realme 5i modeli 1.499 TL, realme 6i modeli 1.899 TL, realme 6 modeli 2.399 TL ve realme 6 Pro modeli 3.299 TL’den satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra, selfie kamerasıyla DxOMark testinde!
Samsung Galaxy S20 Ultra, geçtiğimiz günlerde arka kamerası için DxOMark tarafından değerlendirilmişti. Bugün ise cihazın selfie puanı açıklandı. Telefon, Huawei P40 Pro‘nun 3 puan gerisinde kalarak 100 puanla Huawei Nova 6 5G ile aynı puanı alarak ikinciliği paylaştı. Samsung Galaxy S20 Ultra, çok gelişmiş bir donanıma sahip olmasına rağmen Galaxy Note 10+ 5G‘den sadece biraz daha iyi. Yazılım tarafındaki eksikten dolayı bu tarz kamera sonuçları çıktığı düşünülüyor.
İlginizi çekebilir: Nubia Red Magic 5G ile ilgili gizli özellikler bulundu!
Galaxy S20 Ultra, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Galaxy S20 Ultra, selfie kamerası olarak 40 MP çözünürlüklü 1/2.65 inçlik bir sensör kullanıyor. Ayrıca bu ön kamera Quad Bayer destekli ve donanım açısından oldukça kaliteli bir kamera. Bu kamera iki modda çalışıyor birincisi kendinizi selfie çekerken 32 mm odak uzaklığı ile çalışıyor. Diğeri ise toplu çekilen selfielerde 25 mm odak uzaklığı ile çalışmakta. Bu özelliği ile çift kamera olmadan çift kamera varmış gibi fotoğraflar çekilebiliyor.
S20 Ultra, ön kamerada aldığı 104 fotoğraf puanı ile Huawei P40 Pro‘nun arkasında, üçüncü sırada yer alıyor. Kamera tarafında ise 95 puan ile ikinci sırada yer almakta. Cihazın ayrıntı detayları, pozlama, dinamik aralık ve bokeh özellikleri oldukça iyi skorlar aldı.
Galaxy S10+ bir derinlik sensörüne sahip olmasına, S20 Ultra bu sensöre sahip olmamasına rağmen derinlik algısında bir gerileme olmadı. Değerlendirme detaylarına gelirsek, S20 Ultra bazı yerlerde yanlış cilt tonu veriyor ve beyaz dengesinde bazen hatalar yapıyor. Ayrıca otomatik netleme ve yeniden odaklanma problemleri de cihazın kamerasında bulunuyor. Cihazın renk tonu kararsızlıkları ve kenar yumuşatmasındaki sıkıntılarda onu P40‘ın gerisinde bırakan bir diğer sorun.
S20 Ultra, geniş alan derinliği ve düşük ışıkta yaptığı doğru pozlamalar ile de oldukça iyi övgüler aldı. Video tarafında ise yüksek ayrıntı göstermesi ve detayları iyi verebilmesi cihazı öne çıkaran özelliklerden oldu. Böylece uzun zamandır beklenen Galaxy S20 Ultra‘nın DxOmark incelemeleri tamamlanmış oldu.
Akıllı Telefonlar
WWDC 2020 etkinliğinin tarihi açıklandı!
Apple, WWDC 2020 etkinliğinin merakla beklenen tarihini açıkladı. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirmeye karar veren Apple, tarihini de nihayet kesinleştirdi.
İlginizi çekebilir: Realme 5 Pro, Nisan ayı güncellemesini aldı!
Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı için geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Şirket bu yıl Covid-19 riski nedeniyle etkinliği internet üstünden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Amerikalı teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden sanal olarak düzenlenecek. Ayrıca konferans, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak.
Bu etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ve watchOS 7 gibi yeni işletim sistemlerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni donanım ve servislerin de WWDC 2020 kapsamında piyasaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.
Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” dedi.
Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise “Geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Apple bazen yeni ürünlerini de bu etkinlikte tanıtabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Mac Pro’nun yenilenmiş halini ve HomePod olarak adlandırılan akıllı hoparlörünü WWDC etkinliklerinde tanıtmıştı.