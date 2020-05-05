Galaxy S20 Ultra, selfie kamerasıyla DxOMark testinde!

Samsung Galaxy S20 Ultra, geçtiğimiz günlerde arka kamerası için DxOMark tarafından değerlendirilmişti. Bugün ise cihazın selfie puanı açıklandı. Telefon, Huawei P40 Pro‘nun 3 puan gerisinde kalarak 100 puanla Huawei Nova 6 5G ile aynı puanı alarak ikinciliği paylaştı. Samsung Galaxy S20 Ultra, çok gelişmiş bir donanıma sahip olmasına rağmen Galaxy Note 10+ 5G‘den sadece biraz daha iyi. Yazılım tarafındaki eksikten dolayı bu tarz kamera sonuçları çıktığı düşünülüyor.

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Galaxy S20 Ultra, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

Galaxy S20 Ultra, selfie kamerası olarak 40 MP çözünürlüklü 1/2.65 inçlik bir sensör kullanıyor. Ayrıca bu ön kamera Quad Bayer destekli ve donanım açısından oldukça kaliteli bir kamera. Bu kamera iki modda çalışıyor birincisi kendinizi selfie çekerken 32 mm odak uzaklığı ile çalışıyor. Diğeri ise toplu çekilen selfielerde 25 mm odak uzaklığı ile çalışmakta. Bu özelliği ile çift kamera olmadan çift kamera varmış gibi fotoğraflar çekilebiliyor.

S20 Ultra, ön kamerada aldığı 104 fotoğraf puanı ile Huawei P40 Pro‘nun arkasında, üçüncü sırada yer alıyor. Kamera tarafında ise 95 puan ile ikinci sırada yer almakta. Cihazın ayrıntı detayları, pozlama, dinamik aralık ve bokeh özellikleri oldukça iyi skorlar aldı.

Galaxy S10+ bir derinlik sensörüne sahip olmasına, S20 Ultra bu sensöre sahip olmamasına rağmen derinlik algısında bir gerileme olmadı. Değerlendirme detaylarına gelirsek, S20 Ultra bazı yerlerde yanlış cilt tonu veriyor ve beyaz dengesinde bazen hatalar yapıyor. Ayrıca otomatik netleme ve yeniden odaklanma problemleri de cihazın kamerasında bulunuyor. Cihazın renk tonu kararsızlıkları ve kenar yumuşatmasındaki sıkıntılarda onu P40‘ın gerisinde bırakan bir diğer sorun.

S20 Ultra, geniş alan derinliği ve düşük ışıkta yaptığı doğru pozlamalar ile de oldukça iyi övgüler aldı. Video tarafında ise yüksek ayrıntı göstermesi ve detayları iyi verebilmesi cihazı öne çıkaran özelliklerden oldu. Böylece uzun zamandır beklenen Galaxy S20 Ultra‘nın DxOmark incelemeleri tamamlanmış oldu.