Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 Ultra, selfie kamerasıyla DxOMark testinde!
Samsung Galaxy S20 Ultra, geçtiğimiz günlerde arka kamerası için DxOMark tarafından değerlendirilmişti. Bugün ise cihazın selfie puanı açıklandı. Telefon, Huawei P40 Pro‘nun 3 puan gerisinde kalarak 100 puanla Huawei Nova 6 5G ile aynı puanı alarak ikinciliği paylaştı. Samsung Galaxy S20 Ultra, çok gelişmiş bir donanıma sahip olmasına rağmen Galaxy Note 10+ 5G‘den sadece biraz daha iyi. Yazılım tarafındaki eksikten dolayı bu tarz kamera sonuçları çıktığı düşünülüyor.
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Galaxy S20 Ultra, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Galaxy S20 Ultra, selfie kamerası olarak 40 MP çözünürlüklü 1/2.65 inçlik bir sensör kullanıyor. Ayrıca bu ön kamera Quad Bayer destekli ve donanım açısından oldukça kaliteli bir kamera. Bu kamera iki modda çalışıyor birincisi kendinizi selfie çekerken 32 mm odak uzaklığı ile çalışıyor. Diğeri ise toplu çekilen selfielerde 25 mm odak uzaklığı ile çalışmakta. Bu özelliği ile çift kamera olmadan çift kamera varmış gibi fotoğraflar çekilebiliyor.
S20 Ultra, ön kamerada aldığı 104 fotoğraf puanı ile Huawei P40 Pro‘nun arkasında, üçüncü sırada yer alıyor. Kamera tarafında ise 95 puan ile ikinci sırada yer almakta. Cihazın ayrıntı detayları, pozlama, dinamik aralık ve bokeh özellikleri oldukça iyi skorlar aldı.
Galaxy S10+ bir derinlik sensörüne sahip olmasına, S20 Ultra bu sensöre sahip olmamasına rağmen derinlik algısında bir gerileme olmadı. Değerlendirme detaylarına gelirsek, S20 Ultra bazı yerlerde yanlış cilt tonu veriyor ve beyaz dengesinde bazen hatalar yapıyor. Ayrıca otomatik netleme ve yeniden odaklanma problemleri de cihazın kamerasında bulunuyor. Cihazın renk tonu kararsızlıkları ve kenar yumuşatmasındaki sıkıntılarda onu P40‘ın gerisinde bırakan bir diğer sorun.
S20 Ultra, geniş alan derinliği ve düşük ışıkta yaptığı doğru pozlamalar ile de oldukça iyi övgüler aldı. Video tarafında ise yüksek ayrıntı göstermesi ve detayları iyi verebilmesi cihazı öne çıkaran özelliklerden oldu. Böylece uzun zamandır beklenen Galaxy S20 Ultra‘nın DxOmark incelemeleri tamamlanmış oldu.
Akıllı Telefonlar
WWDC 2020 etkinliğinin tarihi açıklandı!
Apple, WWDC 2020 etkinliğinin merakla beklenen tarihini açıkladı. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirmeye karar veren Apple, tarihini de nihayet kesinleştirdi.
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Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı için geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Şirket bu yıl Covid-19 riski nedeniyle etkinliği internet üstünden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Amerikalı teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden sanal olarak düzenlenecek. Ayrıca konferans, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak.
Bu etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ve watchOS 7 gibi yeni işletim sistemlerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni donanım ve servislerin de WWDC 2020 kapsamında piyasaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.
Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” dedi.
Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise “Geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Apple bazen yeni ürünlerini de bu etkinlikte tanıtabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Mac Pro’nun yenilenmiş halini ve HomePod olarak adlandırılan akıllı hoparlörünü WWDC etkinliklerinde tanıtmıştı.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone sıra dışı tasarımı ile ortaya çıktı!
Lenovo‘nun oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan Legion Phone hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre telefonun sıra dışı tasarımı sızdırıldı.
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Lenovo Legion Phone ilginç bir arka panel tasarımına sahip!
Akıllı telefon piyasasının yeni bir konu başlığı olarak hayatımıza giren oyuncu telefonları, gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun sektörünün gelişmesi ile birlikte önem kazanan bu cihazları her yerde görebilir olduk. İşte bu yönde atılım yapan firmalardan Lenovo da yeni telefonu Legion Phone için geri sayıma başladı. Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı telefon hakkında yeni bir sızıntı ortaya atıldı. XDA-Developers isimli internet sitesinde ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın tasarımı belli oldu. Sızıntı da yer alan görsellere baktığımız zaman, Lenovo biraz radikal bir tasarım anlayışı benimsemiş gibi gözüküyor. Çift arka kamera ile bizleri karşılayacak cihazın kameraları görünüşe göre arka panelin tam ortasına konumlandırılacak. Aynı şekilde cihazın ön kamerasının da pop-up özellikli olacağı ve standart tasarımların aksine cihazın yan tarafından çıkacağı da ortaya çıkmış oldu.
Oyuncu telefonu olarak düşünüldüğü için yatay kullanımın artacağını düşünen firma, bu tarz bir anlayışla herkesi şaşırtmışa benziyor. Her ne kadar oyuncu telefonu olsa ve mobil oyunları daha performanslı oynamak isteyen kullanıcılar için yapılsa da cihazın günün sonunda bir “telefon” olduğunu unutmamak gerek. Tüm bunların dışında 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak cihazın 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı da öğrenildi. Bakalım Lenovo Legion Phone bu atılımları ile bir farklılık yaratıp piyasaya yön verebilecek mi.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G ile ilgili gizli özellikler bulundu!
Nubia bu yılın başında Nubia Red Magic 5G isimli telefonunu piyasaya sürdü. Telefon, dünyanın ilk 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip telefonu oldu. Bununla birlikte kullanıcı arayüzünde sadece 60 Hz, 90 Hz ve 144 Hz arasında geçiş bulunuyor. 120 Hz seçeneği bu sekmede bulunmuyor.
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Nubia Red Magic 5G, hangi gizli özelliklere sahip?
XDA-Devolopers tarafından Nubia Red Magic 5G de bazı gizli özellikler olduğu keşfedildi. Bu gizli özellikler arasında ekrana daha fazla renk ayarı yapılması ve daha farklı modlar kullanılabilmesi, tema içerisinde yuvarlak simgeler kullanabilme ve ekran kaydının kalitesinin değiştirilmesi yer alıyor. Bu gizli özellikler Etkinlik Başlatıcı gibi uygulamalar aracılığı ile bulunabiliyor. Yani her ne kadar gizli olarak geçselerde ulaşılabilir özellikler olarak karşımıza çıkıyorlar.
Red Magic 5G‘de bulunan tema özelliği, önceden yüklenmiş tüm temaları gösteriyor ve simgeleri dairesel hale getiriyor. Oldukça güzel ve kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde telefon ekran kaydını SD formatında ve depolama alanına kaydediyor. Bunu HD çözünürlüğüne getirebilmekte yine etkinlik başlatıcıdan arayarak mümkün hale geliyor. Bir başka özellik, normalde üç olan renk modu sayısını gizli bir menü ile 8 farklı renk moduna çıkarıyor.
Bu özelliklerin Red Magic 5G de beklendiği gibi çalışmadığı için mi yoksa farklı bir sebeple mi gizlendiği henüz bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey bu özellikler telefonu daha ilgi çekici ve kullanışlı hale getiriyor.