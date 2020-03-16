Meizu 17 modelinin ilk görüntüleri sızdırıldı

Bugün paylaşılan Meizu markalı bir cihaza ait fotoğrafların, markanın yeni amiral gemisi olacak olan Meizu 17 olduğu düşünülüyor. Fotoğraflara göre ince çerçeveli ve sağ üst köşede kamera deliği bulunan bir tasarımla karşılaşacağız.

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Meizu 17 modeline ait olduğunu düşündüğümüz görsellere göz atalım

Bizce 17 modelinde ekran tarafında uygulanmaya çalışılan tasarımın en güzel detayı, kamera deliğinin çevresine konumlandırılmış olan batarya göstergesi. Kameranın etrafındaki yeşil çerçeveden bataryanızın mevcut doluluk düzeyini görebilmeniz mümkün. Ufak ama şık bir detay olmuş. Ayrıca tahmin ettiğimiz üzere yandaki sayısal batarya göstergesini (80 yazan) kapatmanız da mümkün. Böylece ekranda daha fazla alan kazanabileceksiniz. Ayrıca ön tarafta ince çerçevelerle zarif ve şık bir tasarım yakalanmış diyebiliriz.

Daha önce de duyurulduğu kadarıyla; bir aksilik olmazsa Meizu 17 modeli, 5G desteği ile beraber, Nisan ayında satışa sunulacak. Ayrıca Meizu yetkilileri merakla beklenen bu cihazın bütün aksiliklere rağmen en kısa sürede satışa çıkarılacağını belirttiler. Cihazda Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ve Snapdragon X55 5G çipi bulunması bekleniyor. Cihazda Wi-Fi 6 desteği de olacak.