Meizu 16s özellikleri TENAA raporlarında görüldü!

Çinli teknoloji devi Meizu‘nun merakla beklenen yeni üst seviye telefonu Meizu 16s temel özellikleriyle TENAA raporlarında ortaya çıktı.

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Meizu 16s özellikleri

Meizu‘nun yeni amiral gemisi telefonu 16s, çentiksiz 6.2 inçlik Full HD+ (2232 x 1080) çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Telefon gücünü ise 8 çekirdekli Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. Cihaz çift arka kamera kurulumuyla geliyor. Bu kameralar telefonun arkasında dikey olarak konumlandırılmışlar. Bu kameralara diğer telefonlardan farklı bir olarak markanın imzasına dönüşen halka şeklinde tasarlanmış LED flaş eşlik ediyor.

3.450 mAh‘lık bataryaya sahip olan 16s, Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Akıllı telefon ayrıca 6 GB RAM‘e ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak.