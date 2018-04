Bir süredir kendisinden sızıntı bilgiler aldığımız ve yakın zamanda da resmi duyuru tarihi belli olan üçlüden Meizu 15 ve 15 Plus AnTuTu ve Geekbench sonuları ile ortaya çıkarak donanım özelliklerini bir kez daha sergiledi. Meizu 15 ailesindeki Meizu 15 ve 15 Plus içinden Meizu 15 Plus dün AnTuTu’da Meizu 15 ise bugün Geekbench’te işlemden geçti. Meizu 15, Geekbench’te; tek çekirdekte 1616 puan, çoklu çekirdek işlemlerinde 5938 puan almayı başardı.

Meizu 15 ve 15 Plus benchmark sitelerinde

Her iki benchmark sitesinde de ortaya çıkan telefonlar işlemci olarak farklılık gösteriyor. Meizu 15 içerisinde 8 çekirdekli Qualcomm işlemci yongası mevcut. Bu işlemcinin Snapdragon 660 ya da 635 olduğu tahmin ediliyor. Meizu 15 Plus’ta Samsung’un Exynos 8895 işlemci yongasını kullanacak. Meizu 15 Plus’ta 6GB belleği olan telefonun benchmark’a giren versiyonu 64 GB depolama alanına sahip ancak beklentiler cihazın farklı depolama alan seçenekleriyle çıkacağı yönünde. Davetiyeleri gönderilen telefon ailesi 22 Nisan’da yani bu haberden 3 gün sonra resmi olarak tanıtılacak. O haberde de belirttiğimiz gibi Meizu 15’te AMOLED panel olacak. 5,46 inç boyutundaki telefonun arkasında 12+20 MP çift kamera kurulumu bulunuyor.