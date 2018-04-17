Meizu 15 üçlüsünün duyuru tarihi belli oldu

Meizu 15 üçlüsünün tanıtımı için davetiyeler gönderilmeye başladı. Çinli firmanın yeni akıllı telefon üçlüsü için resmi duyuru tarihi 22 Nisan olarak gösterildi. Çin’in Wuzhen adlı şehrinde bulunan Wuzhen Internet International Conference Center binasında gerçekleşecek etkinlik yerel saat ile 19:30’da başlayacak. Davetiyede sadece 15 rakamını sergileyen Meizu 22 Nisan’da Meizu 15, Meizu 15 Lite ve Meizu 15 Plus olmak üzere üç farklı telefon ortaya çıkartacak. Firmanın 2018’de çıkarttığı ilk amiral geileri olan Meizu 15 ve Plus versiyonlar için verilen tasarım vaadi eski ile yeninin buluşmasıydı. Buna göre cihazlar yekpare metal kasaya sahipken ultra ince çerçeve bulunacak.

Meizu 15 üçlüsünün beklenen teknik özellikleri

Çift arka kamera sözü ile gelen Meizu 15 serisinden bu özelliğe sahip olmayacağını düşündüğümüz tek model Lite, 5,46 inç IPS LCD ekran ile bekleniyor. Full HD çözünürlük sunacak ekranın altında 4 ya da 6 GB bellek bulunacak. 32, 64 ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek Lite özünde henüz markası açıklanmayan sekiz çekirdekli işlemci yongası barındıracak. Akrasında 12 MP kamera bulunacak olan Lite’ın 3.000 mAh bataryası mevcut.

Ortanca Meizu 15 ise AMOLED panel barındıracak. Boyutu ve çözünürlüğü Lite ile aynı olan telefonun arkasında 12+20 MP kamera kurulumu bulunuyor. Dörtlü LED flaş ile destekli kameralar Lite verisyonundaki gibi PDAF uyumlu. En üst model Meizu 15 Plus ise 5,95 inç AMOLED panel ekranla gelecek. 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunacak olan cihaz 3.340 mAh batarya ile beslenecek. Kasa altında 2.5GHz hızında daha güçlü bir sekiz çekirdek işlemci barındırması beklenen telefonun arka kamerası 15 ile aynı olacak.