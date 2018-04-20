Meizu 15 Plus Geekbench’te görüldü

Meizu 15 ailesinin merakla beklenen üç yeni üyesinden ikisi Meizu 15 Plus ve Meizu 15 sürekli olarak interenete sızan bilgileri ile gündeme geliyorlar. Daha dün Meizu 15’in Geekbench’te görüldüğü ile ilgili haber yapmış içine de kısa zaman önce Plus’ın AnTuTu’da çıktığı eklemiştik. Şimdi ise Geekbench sırası Meizu 15 Plus’a gelmiş.

Meizu 15 Plus içinde de 6 GB bellek mevcut

AnTuTu’da işlemcisinin Exynos 8895 olduğunu öğrendiğimiz Plus modeli tek çekirdekli puanlamada 1898, çok çekirdekli puanlamada ise 6462 skorlarına sahip olmuş. Telefon içindeki Exynos 8895 hakkındaki bilgiler ise sekiz çekirdek olduğu ve hepsinin 1,69 GHz saat hızında çalıştığından ibaret. Lakin Samsung’un 2017 yılında kullandığı işlemcilerle aynı Exynos 8895 olması muhtemel.

15 Plus’ın sonuçlarda 6 GB belleği olduğu görülüyor. 22 Nisan’da resmen duyurulacak telefonlar için detaylı bilgi almaya az kaldı.