Medium, e-kitap şirketi Glose’u satın aldı

Medium, e-kitap şirketi olan Glose‘u satın aldığını duyurdu. Şirket Glose’u satın alarak, kullanıcıların, kitap satın alıp okuyabilecekleri, notları ve önemli noktaları arkdadaşlarıyla paylaşabilecekleri platformu kendi bünyesine katmak istedi.

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Medium, bünyesine Glose’u dahil etti

Medium’un CEO’su olan Evan Williams, satın almayı duyuran basın bültenine, “Yazarların daha fazla okuyucuya ulaşmasına yardımcı olmak için, yayıncılarla ortaklık kurmak için Glose ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini” söyledi. Kullanıcılar, bu iki şirket arasındaki entegrasyonun nasıl bir şey olacağını merakla bekliyor. CNN Buisness‘ın bir röportajında, Glose’un CEO’su Nicolas Princen, bir kitap halinden, makale formatına geçiş yapmak mümkün. Bununla birlikte vizyon, birinden diğerine gidebileceğimiz farklı deneyimleri bize sunmaktadır. Ayrıca, bir makale okuyabilir ve daha ayrıntılı bir şeyler okumak istiyorsanız bir kitap satın alabilirsiniz, şeklinde bir açıklama yaptı.

Medium, Twitter kurucuları Evan Williams ve Biz Stone tarafından, 140 karakterle yetinemeyen kullanıcıları için Ağustos 2012‘de oluşturulmuş mikro blog platformudur. 140 karakterden fazla yazmak isteyen ve aynı zamanda görsel içeriklerin ön plana çıktığı bir platform arayan kullanıcılar için geliştirilen serviste, kullanıcılar beğendikleri içerikleri “Love It” butonuyla oylayabiliyor. Paylaşmak istedikleri içerikleri tek butonla kendi profillerinde yayınlayabiliyor

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Kullanıcıların birçoğu bu iki entegrasyon için heyecanlı ve okunan makalenin, yazarının yazdığı bir kitaba ulaşmak kullanıcılar için büyük bir istek. Bununla birlikte hayal ettikleri bir özellik de, uygulamanın okudukları makalenin konusuyla ilgili kitapları onlara sunması ve bununla ilgilenen kullanıcıları göstermesi şeklinde. Ev Williams, Glose’dan ilham verici bir kitap pasajından blog gönderisini yayınlamayı kolaylaştırmak için şunları söyledi: Bir kitap okuyorsam ve bir pasaj bu durumda benimle etkileşim içindeyse, bunu bloguma, sorunsuz bir şekilde, götürürüm hatta bu konuyla ilgili tartışma bile yapabilirim.

Medium’un satın alma maliyeti ne kadar kamuya açık olmasa da, şirket için abonelik hizmetinin dışında bir gelir akışı sağlıyor. Kullanıcıların çoğu kitap okumak için para vermeye alışmış durumda. Bununla birlikte, kısa makaleleri okumaya pek istekli değiller. Fakat şirketin Glose ile entegre olmaya karar vermesi, bu gibi sorunları ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Aynı zamanda şirket, çevrimiçi okumada büyüyüp güçlenmek istiyor. Bununla birlikte kütüphanesine, 1,5 milyon kitap eklemesi yaptı.