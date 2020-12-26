Genel
Medipol Üniversitesi sınav koşullarının ağırlığı ile gündemde
Medipol üniversitesi öğrencileri, çevrimiçi sınavlar sebebiyle isyanda. Öğrenciler sınav koşularındaki aşırılıklar ve özel hayatın ihlalleri konusunda tepkili.
İlginizi çekebilir: Sınav güvenliği için öğrencilerin özel hayatı ihlal ediliyor
Çevrimiçi eğitim ve sınava sistemine geçen üniversitelerden koşulların ağırlığı ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özel üniversitelerin aynalı ve birden çok kameralı sınav sistemlerinden bahsetmiştik. Bu defa benzeri bir haber de Medipol üniversitesinden geldi. Öğrenciler, Medipol üniversitesi sınav koşullarının ağırlığından şikayetçi. Okul, öğrencinin sınava gireceği odada sınav güvenliği sağlamak için aşırıya kaçan ve özel hayatı ihlal eden şartlar sunarken, bu şartları uymayı kabul etmeyen öğrencilerin sınavının sıfır olarak sisteme girileceğini de belirtiyor.
Medipol Üniversitesi sınav koşulları
Okul tarafından belirtilen resmi sınav koşulları şöyle;
Masanızı bir duvara yaslamalısınız. (Bu şartı sağlamadan sınava giremezsiniz.)
Her çevrimiçi sınavda sınava gireceğiniz odayı cep telefonu kamerası ile taramanız (telefonunuz Zoom’a bağlı olarak) gerekir. Sınava, başta webcam ile taradığınız aynı odada girmeniz gerekir. Odada yalnız olmalısınız.
- Odayı tararken lütfen şu adımları izleyin:
- Masanızın üzerini, masanızın arkasındaki duvarı yakın planda cep telefonu kamerası ile tarayınız.
- Masanın altını gösteriniz.
- Yakında çekmece varsa boşaltınız. En yakın küçük eşya ile aranızda en az 1 metre mesafe bulunmasını sağlayınız.
- Kapının kapalı olduğunu gösteriniz.
- Diğer duvarları, perdeleri ve tavanı gösteriniz.
- Masanız, sandalyeniz, dahil olmak üzere diğer mobilyaları gösteriniz, perdelerin arkasında ne olduğunu gösteriniz.
- Sınav kağıdınızın her iki tarafını da yakın çekimde gösteriniz.
- Ellerinizin içini, dışını ve bileklerinizi gösteriniz.
Öğrenciler isyanda
Medipol Üniversitesi, sınav güvenliğini sağlamaya çalışırken aşırıya kaçan önlemler alınca, öğrencilerden de tepki gecikmedi. Twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışan öğrenciler, #öğrencinegüvenmedipol adlı bir etiket başlatarak, Türkiye gündeminde 5. sıraya kadar yükseldi. Umuyoruz ki okul, oldukça ağır ve özel hayatın açıkça ihlali olan bu şartlar hakkında, fikrini yakın zamanda değiştirir. Sınav güvenliği önemli bir mesele olsa bile, öğrencilerin ellerinde olmayan imkanları okul dışında yaratması beklenemez, beklenmemeli.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Online eğitimi biz seçmedik pandemiyi de biz getirmedik!.. nedir bu kadar dayatma. Her öğrencinin bu istediklerinizi yapma imkanı var mı ? #OgrencineGuvenMedipol
— Papatya (@Arnavut_kzi) December 26, 2020
Okan Üni kadar olamadın Medipol #OgrencineGuvenMedipol @medipolunv pic.twitter.com/v7QqLIppjw
— Tuğçe (@hayattanbiktm) December 26, 2020
Kameraya değil eşitsizliğe karşıyız ayrıca kişisel verilerimizi koruma hakkımız var. #BAİBÜANLAYIŞİSTİYOR #OgrencineGuvenMedipol@KVKKurumu
— Nis🌼 (@drussaa) December 26, 2020
Genel
Trafik cezaları e-posta hesaplarına gönderilecek
Trafik cezaları, yeni düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altyapısı kullanılarak doğrudan kişisel e-posta adreslerine gönderilecek.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile trafik cezalarında ‘mail’ ile bilgilendirme dönemini başladı. Sürücüler, genellikle kendi araçlarına yazılan trafik cezalarından sistemi kontrol etmedikleri sürece haberdar olamıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknik altyapısını kullanarak uygulanmaya başlayacak yeni düzenlemenin, bu soruna da bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.
Yapılan düzenlemeye göre; araç tescil plakalarına yazılan trafik idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin karar tutanakları, artık ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ tarafından doğrudan araç sahiplerinin sisteme kayıtlı ‘e-mail’ adreslerine gönderilecek. Bu sayede; araç sahipleri ve sürücüler, doğrudan kişisel ‘e-mail’ adresleri üzerinden araçlarına yazılan trafik cezalarından haberdar olabilecekler.
“Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” adı altında Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında; trafik cezası alan kişilerin e-mail adreslerine, bir bilgilendirme mesajı iletilecek.
İlginizi çekebilir: TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!
Trafik cezaları kiralık araçlarda da geçerli
Yeni kararla birlikte sadece araç sahipleri değil, kiralık araç kullanan vatandaşlar da bu durumla karşı karşıya kalacak. Kiralık araçla trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen kişilerin ihlal tarihinde kiralamış olduğu araçların Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı, doğrudan aracı kiralayan kişi adına düzenlenip tebliğ edilecek.
Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığında kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da “www.gib.gov.tr” internet sitesinden kayıt oluşturabilecek.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 Pro TENAA üzerinde görüntülendi!
Vivo X60 Pro ile alakalı yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu TENAA üzerinde görüntülendi.
İlginizi çekebilir; Twitter kurucusu Jack Dorsey Tidal şirketini satın almayı düşünüyor
Vivo X60 Pro modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni amiral gemileri ile önemli bir giriş yapmak istiyor. X60 serisini geliştiren akıllı telefon üreticisinin yeni modelleri her geçen gün yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Serinin Pro modeli olan ve güçlü bir performans vadeden akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA üzerinde ortaya çıktı. Bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon gücünü Exynos 1080 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarını 128 GB depolama alanı ile karşılayacak.
6.56 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ve kavisli ekran teknolojilerine sahip olacak. Ön tarafta 32 MP değerinde bir kamera bulunan akıllı telefon arka tarafta da üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Arka tarafta ana kameranın 48 MP olacağı öğrenilirken, onu henüz özellikleri bilinmeyen 13 MP ve 8 MP değerinde iki lens takip etmekte. Android 11 tabanlı OriginOS ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 4130 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan akıllı telefon kullanıcılarına 33W hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım Vivo X60 Pro modeli amiral gemisi akıllı telefon dünyasında öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Apple
iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!
Son günlerde herhangi bir Apple cihazı aldıysanız ve kurulum esnasında sıkıntı yaşıyorsanız, muhtemelen yalnız değilsiniz. iCloud sisteminde yaşanan bir hata, kullanıcıların oturum açmasına ve yeni cihaz etkinleştirmesine izin vermiyor. Apple kanadından ise henüz hatayla ilgili bir açıklama yapılmış değil.
İlginizi çekebilir: Apple iCloud’a, artık Android’den erişmek çok daha kolay!
iCloud üzerinden cihaz etkinleştirmesi yapılamıyor
Noel ya da Yılbaşı hediyesi olarak herhangi bir Apple cihaz alanlar, aldıkları cihazların kurulumu esnasında sıkıntı yaşıyor. Cihazlarını sıfırlamak isteyenler de benzer servis hatasından muzdarip. iCloud tarafında meydana gelen hata nedeniyle 26 Aralık sabah saatlerinden bu yana sisteme giriş yapmak ve yeni cihaz etkinleştirmek bazı kullanıcılar için imkansız görünüyor.
AppleInsider tarafından da merceğe alınan hatayla alakalı ise resmi bir açıklama şimdilik yok. Birkaç saattir süren hata için ise Apple Destek sayfasında ‘bazı kullanıcılar etkilenebilir’ şeklinde bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı. iPhone kullanıcılarından HomePod sahiplerine kadar farklı kullanıcılar hatayla alakalı sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyor. Ancak henüz etkilenen cihaz sayısı ya da hatanın nedeni bilinmiyor. Apple Destek ise sorun yaşayan kullanıcılara bekleyip daha sonra tekrar denemelerini öneriyor.
Diğer servis özelliklerinde aksaklık yok
Aktivasyon ve oturum açma haricinde herhangi bir iCloud servisinde ise hata bulunmuyor. TechRadar, hatanın meydana gelmesiyle alakalı olarak son dönemde tanıtılan Apple cihazlarının artması ve aktivasyon ile etkinleştirme isteklerindeki yoğunluğunu işaret ediyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 3 saat önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 8 saat önce
-
Yazan: bbozmen, 8 saat önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 8 saat önce
-
Yazan: eziodafirenze, 23 saat önce