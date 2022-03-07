MediaTek’in Dimensity 8100 Yonga Seti Geekbench’te Yakalandı!

Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, son zamanlarda Dimensity işlemcileri ile Qualcomm’un korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Dimensity 9000 serisi ile üst seviye işlemciler arasında Apple’ın A15 Bionic işlemcisini bile tehdit etmeyi başaran MediaTek, Snapdragon 888’in karşısına konumlandıracağı konuşulan Dimensity 8100 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dimensity 8100 ile tanıtılması beklenen ilk telefon olan realme GT Neo 3 ise geçtiğimiz günlerde Geekbench’in veritabanında ortaya çıktı. Cihazın Dimensity 8100 ile aldığı skorlar, beklentileri de aşıyor ve Snapdragon 8 Gen 1 seviyesinde bir performans vadediyor.

Amiral Gemisi Düzeyinde Performans!

Dimensity 8100’ün Geekbench veritabanında ortaya çıkan tek çekirdek skoru, 966 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu yonga seti, 3901 puan gibi Android tarafı için dudak uçuklatan bir skor ile de çoklu çekirdek testini tamamlamayı başarmış. Hatırlatmak gerekirse, Android dünyasının halihazırda en güçlü işlemcisi olarak anılan Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 1, bu testi 1200 tek çekirdek; 3810 çoklu çekirdek skoru alarak tamamlamıştı.

Dimensity 8100, tek çekirdek skorunda geçtiğimiz yılın en güçlüsü olan Snapdragon 888 yonga setinin 900-1000 puan aralığındaki skoruna eşdeğer bir başarı göstermiş. Çoklu çekirdek konusunda ise kendisinden farklı olarak performans odaklı Cortex-X1 çekirdeğine sahip Snapdragon 8 Gen 1’i bile geçmeyi başaran Dimensity 8100 yonga setinin Geekbench testinde oldukça etkileyici bir performans gösterdiğini söylemeliyiz.

Snapdragon 888 gibi 5 nm üretim sürecine sahip olması beklenen işlemcinin aldığı skorlar etkileyici olsa da, bu skorlar realme tarafının yaptığı optimizasyonlar ile de alınmış olabilir. Zira önceden de belirttiğimiz gibi bu skorların realme GT Neo 3’e ait olduğu söyleniyor ve Geekbench veritabanındaki bilgiler de teste sokulan cihazın realme olduğu iddialarını doğruluyor.

Buna rağmen birçok pazarda Qualcomm’un sahip olduğu paya gözünü diken ve araştırma şirketleri tarafından hazırlanan raporlardan anlaşıldığı kadarıyla bunu başaran MediaTek’in Dimensity 8100 yonga setiyle beklentileri aştığı söylenebilir. Öyle ki, uzun zamandır işlemci konusunda Apple tarafına yetişmekte zorlanan Android tarafının MediaTek ile bu açığı kapatacağı konuşuluyor.

Dimensity 8100, sahip olduğu özelliklerle Snapdragon 888 ve Snapdragon 8 Gen 1’in karşısında önemli bir rakip olacak gibi görünüyor. MediaTek cephesinin bu başarılı çıkışı devam ederse Qualcomm’un Android işlemci pazarındaki tahtı yakın zamanda MediaTek’e geçebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dimensity 8100’ün performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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