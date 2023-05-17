MediaTek, amiral gemisi akıllı telefon pazarında bir sıçrama yapmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Dimensity 9200 gibi işlemcilerle Qualcomm’a soğuk terler döktüren ve Dimensity 9300 ile Qualcomm’un üstüne toprak atacağı söylenen MediaTek hakkında oldukça şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. MediaTek’in Qualcomm’u saf dışı bırakmak için Nvidia işbirliğiyle geliştirilen yeni bir GPU üzerinde çalıştığı söyleniyor. Nvidia RTX serisinin gücü akıllı telefonlara gelebilir!

MediaTek ve Nvidia Qualcomm’a Öldürücü Bir Darbe Vurabilir!

Yayınlanan yeni raporlara göre MediaTek, özellikle “mobil telefonlar” için bir sonraki amiral gemisi yonga setine bir Nvidia GPU entegre etmek için çalışıyor. Yeni çip en erken 2024’te gelecek gibi duruyor. Bu da muhtemelen bu yılın sonlarında gelmesi beklenen Dimensity 9300’de Nvidia GPU’nun kullanılamayacağını gösteriyor.

Qualcomm gibi MediaTek de şu anda Arm’ın GPU tasarımlarına dayandığından, bir Nvidia GPU’sunu bir MediaTek yonga setine entegre etmek şirket için kesinlikle büyük bir adım olacaktır. Ancak Qualcomm’un da, 2021 yılında çip tasarımcısı Nuvia’yı satın aldığının unutulmaması gerekiyor.

İki şirket de GPU konusunda birbiri ardına hamleler yapıyor. Son raundun kazanını Qualcomm olmuştu. Öyle ki, Snapdragon 8 Gen 2 kullandığı GPU ile piyasadaki diğer bütün çiplere kök söktürmesinin yanında, güç verimliliği konusunda da mobil yonga setleri arasında zirveyi kapmıştı.

Nuvia ve Nvidia sektörün iki dev ismi olsa da, GPU’larda bir başka popüler isim olan AMD, daha önce Samsung’un Exynos işlemcilerine bir AMD GPU getirmek için Samsung ile ortaklık kurmuştu. Ancak bu ortaklık beklenen meyveyi veremedi ve Samsung cephesi Galaxy S23 serisinde yalnızca Qualcomm işlemci kullanma kararı aldı.

Fakat Samsung için de umutlar tükenmiş değil. Öyle ki, Exynos 2400’ün inanılmaz güçlü bir AMD GPU’su ile geleceği ve sektördeki tüm tabuları yerle bir edeceği söyleniyor. Ancak Exynos 2400 en erken 2025 yılında gelecek gibi duruyor.

MediaTek’in bu işlemcisi ise 2024 yılının başında bizleri karşılayabilir. MediaTek ile Nvidia ortaklığı sadece akıllı telefonlardan ibaret olmayabilir. Öyle ki, bu ikili dizüstü bilgisayarlar için bir ürün geliştirmeye odaklanarak Arm destekli Windows bilgisayarların sayısını da artırabilir. Bu aynı zamanda MediaTek’in oldukça büyük bir paya sahip olduğu Chromebook’lara da yardımcı olabilir.

Bizler de MediaTek ile Nvidia arasında yapıldığı söylenen bu anlaşmanın detaylarını merak ediyoruz. Geçmişte sürekli Qualcomm tarafından ezilen, ancak 2020 yılından sonra ciddi bir toparlanma sürecine girerek küllerinden doğan MediaTek bizleri yine şaşırtabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce MediaTek ve Nvidia ortaklığının meyvesi nasıl olur? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!