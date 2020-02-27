Donanım
MediaTek Helio P95 platformu tanıtıldı!
MediaTek’in yapay zeka ve kamera geliştirmelerine odaklandığı yeni işlemci platformu MediaTek Helio P95 tanıtıldı. Yeni platformun özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.
MediaTek’in yeni işlemci platformu Helio P95, bir önceki nesil olan Helio P90 platformunun yapay zeka ve kamera geliştirmeleri içeren bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni platform MediaTek Helio P90 ile işlemci, grafik işlemcisi ve bağlantı teknolojileri bakımından birebir aynı özellikleri taşıyor. MediaTek’e göre Helio P95 yapay zeka ölçümleri için kullanılan EHTZ performans testinde bir önceki nesiline göre %10 daha yüksek performans sağlıyor. Bunlara ek olarak yonga setini kullanan markaların isteğe göre aktifleştirebileceği yapay zekaya dayalı özelliklerde bulunuyor. Aynı anda 5 kişinin olduğu poz takibi, 3 boyutlu poz takibi, çoklu nesne ve sahne optimizasyonu ile birlikte çoklu nesne ve sahne tanıma bu özelliklerden bazıları.
İlginizi çekebilir: MediaTek, mobil oyunculuk alanında iki yeni yonga seti duyurdu!
Günümüzde orta sınıfta dahi 64 megapiksel çözünürlüklü kamera modüllerine sahip telefonlar sıkça karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken bir önceki nesilde 48 megapiksele kadar olan kamera desteği MediaTek Helio P95 ile 64 megapiksele çıkarılmış.
Yeni platform bir önceki nesilde olduğu gibi 12 nm FinFET üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet yüksek performanslı Cortex A75 çekirdeği ve 6 adet enerji tasarruflu Cortex A55 çekirdeği yonga setinin 8 çekirdekli işlemci ünitesini oluşturuyor. Yonga seti grafik gücünü bir önceki nesil ile aynı olan IMG PowerVR GM 9446 grafik işlemcisinden sağlıyor. Helio P95, ekran tarafında 2520 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlüğe kadar destek veriyor. Wi-Fi 802.11 ac ve Bluetooth 5.0 teknolojileri de platform tarafından destekleniyor.
Yeni yonga setini kullanacak ilk telefonların hangileri olduğu ve ne zaman piyasaya sürülecekleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Helio P90 ile pek çok yönden aynı olan Helio P95’in göstereceği performansı ilerleyen günlerde görüyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 865 ile birlikte gelecek olan akıllı telefonlar
Qualcomm, bir süredir Snapdragon 865 5G işlemci birimi ile gelecek olan cihazlar hakkında açıklamalarda bulunuyor. Şirket aynı zamanda 865 5G’nin yeteneklerini göstermek amacıyla mobil cihaz üreticileriyle birlikte bazı çalışmalar yürütüyor ve bizler için paylaşıyor. Henüz açıklanmayan ancak işlemciye sahip olacak telefonların bulunduğu listeyi ve günümüz koşullarını göz önüne aldığımızda neredeyse tüm yeni nesil amiral gemilerinin 865 5G çipseti ile geleceğini söylemek mümkün.
İlginizi çekebilir: Black Shark 3, 12 GB RAM ile Geekbench testlerinde görüldü
Şu günlerde Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Sony Xperia 1 ve Realme’nin yeni modeli X50 Pro 5G’nin hâli hazırda işlemci birimine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu cihazlarla beraber Galaxy S20 ve Oppo Find X2 de Snapdragon 865 5G işlemci birimine sahip olacak. Bilgileri göz önüne aldığımızda Qualcomm’un akıllı telefon üreticileri için, ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu tekrar anlamış oluyoruz.
Qualcomm çipsete sahip olacak cihazları içeren bazı listeler paylaştı, 16 adet akıllı telefona yer verilen listede henüz açıklanmayan modellerin olması dikkat çekiyor. Ayrıca çoktan duyurulan ancak listede yer bulamayan modellerin olduğunu da ekleyelim.
Snapdragon 865 5G ile gelen ve gelecek olan telefonlar;
- Black Shark 3
- FCNT arrows 5G
- Lenovo Legion Gaming Phone
- Nubia Red Magic 5G
- Oppo Find X2
- iQOO 3
- Realme X50 Pro
- Redmi K30 Pro
- Asus ROG Phone 3
- Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra
- Sharp AQUOS R5G
- Sony Xperia 1 II
- Vivo APEX 2020 Concept Phone
- Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro
- ZenFone 7
- ZTE Axon 10s Pro
Basın Bülteni
Huawei yeni MateBook D serisinin lansmanını gerçekleştirdi
Huawei, ultra hafif Huawei MateBook D Serisi’ni Barselona’da düzenlediği lansmanda duyurdu. Genç kullanıcılar için tasarlandığı ifade edilen, farklı ekran boyutlarına sahip serinin detayları da belli oldu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; “Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. Huawei MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı” dedi.
Seri, yüzde 87‘lik ekran/gövde oranına sahip, incelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdiği söyleniyor. FullView olarak adlandırılan ekran teknolojisine ve parlama önleyici 16: 9 IPS paneline sahip seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağladığını iddia edilen cihaz düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olarak piyasaya çıkıyor.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate XS tanıtıldı: Kirin 990, 5G desteği ve dahası!
MateBook D teknik özellikleri neler sunuyor?
Huawei MateBook D AMD serisi, AMD Ryzen işlemci desteğine sahip, AMD Radeon Vega 8 Graphics ile grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0 adlı soğutma sistemini içeriyor. Bu sistemin, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ettiği ifade ediliyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans iddiasıyla geliyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevleri için kullanılıyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde versiyon seçenekleri de bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip olarak geliyor. 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm olarak ölçülüyor. Seri 56 WH pile sahip bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi PCIe arabirimini kullanıyor. SSD ve SSD+ sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çift antenli WLAN modülü de cihazda entegre olarak yer alıyor.
Seri, yenilendiği söylenen Huawei Share özellikleriyle sayesinde diğer cihazlarla daha etkin bir bağlantı sağlayabildiği iddiasında da bulunuyor.
Yenilikçi, hafif ve güçlü sloganıyla çıkan seriye dair, -özellikle Türkiyeli tüketicilerin günümüzde birincil önceliği haline gelen- fiyat konusunda ise henüz bir veri bulunmuyor.
Donanım
ARM, AI destekli yeni işlemcilerinde, bulut desteğini kullanmayacak!
ARM, yapay zeka destekli yeni nesil işlemcilerinde artık yazılım tarafını göz ardı edecek. Edge AI denen bu sistem sayesinde, tamamen makine öğrenme temelli bir yapıya geçilecek.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi netleşti
Edge AI, çip dünyasının en büyük trendlerinden biri haline gelmeye başladı. Bu yonga sistemleri, tümünü edge adı verilen bir sistemde yapay zeka işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
Diğer bir değişle, bu yeni sistemle birlikte, bulut tabanlı yazılımlar cihaz sistemine dahil olmadan kullanım imkanı sunulabiliyor.
Apple, geçtiğimiz günlerde bu işin üstüne çalışan özel bir şirketi bünyesine katmıştı. Google ise kendi bünyesinde bir süredir bulunan Coral ile yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.
Yonga üretici devi ARM ise senelerdir yapay zeka ve makine programlama üzerine çalışmalarına devam ediyor.
ARM, yakın bir zamanda bu çalışmalarına iki yeni çip eklemişti. Arm Cortex-M55 ve Ethos-U55 isimli bu yonga setleri, tamamen deneysel çalışmalar üzerine kurulu.
Edge AI destekli ARM Cortex-M55 ve Ethos-U55!
Nöral işleme ünitesine sahip Cortax M55 donanım aksamına çok daha fazla talep olduğunu görüyoruz.
Edge AI teknolojisinin kullanıldığı işlemci aksamı, AI işlemlerini, dışarıdan bulut tabanlı bir server üzerinden bilgi çekmek yerine, içerisinde bulunduğu cihaz üzerinden çalıştırıyor. Böylece, cihaz böyle bir işlemi donanım aksamından talep ettiği takdirde direkt donanımdan çözüm üretildiği için daha gizli ve hızlı bir yarar sağlamış oluyor.
ARM, bu teknolojiyi engelleri aşmak için kullanacak!
Özellik bakımından, ARM Cortex M ailesinin en yeni model işlemcisi M55’te, firmanın dediğine göre 15 kat daha gelişmiş makine öğrenme performansı sunan bir işlemci olacak. Bu performans ile birlikte 5 kat dijital sinyal işleyebilecek. Bu da, önceki nesil Cortex-M nesline göre de toplamda 5 kat hız sağlayabiliyor.
AI işlemlerini için kullanılan bu işlemci Ethos-U55 NPU (Nöral İşlemci) ile birlikte de kullanılabilir. Böylece 32 kat makine öğrenme performansına ve önceki Cortex-M mimarisine oranla 480 kat daha işleme yapabiliyor. Keza bu gerçekleşirse rekor düzeyde bir sonuç görebiliriz.
ARM’ın diğer çip teknolojilerinde olduğu gibi, firma tek başına bu donanım birimlerini üretmiyor. Kendi donanımı için geniş bir partner kuruluşu ile iş birliğine gidiyor.
Fakat, ARM’ın yeni çiplerinde kısmen ilginç olsa da gerçekten akıllı telefon ve tabletler için bu donanım aksamlarının kullanılacağı anlamına gelmiyor. Mevzu bahis cihazlar yerine aslında ARM, bu teknolojiyi IoT dediğimiz cihazlarda kullanacak olabilir.
Yani, buzdolabınız dünyayla iletişim kurarken daha yavaş olan bulut tabanlı öğrenim yerine makine öğrenimine sahip çok daha hızlı bir çözüm kullanacak.
ARM’ın konumlandırmak istediği ürünlerden biri de, engelliler için üretilmiş bastonlar. Bu bastonların içine 360 derece kamera konumlandırılacak. AI destekli baston, etraftaki nesneleri tanımlayabilecek. Yapay zeka öğrenimine sahip sensörler olacak. Böylece tanımlama problemleri ortadan kalkabilecek.