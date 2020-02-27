MediaTek Helio P95 platformu tanıtıldı!

MediaTek’in yapay zeka ve kamera geliştirmelerine odaklandığı yeni işlemci platformu MediaTek Helio P95 tanıtıldı. Yeni platformun özelliklerine haberimizde yakından bakıyoruz.

MediaTek’in yeni işlemci platformu Helio P95, bir önceki nesil olan Helio P90 platformunun yapay zeka ve kamera geliştirmeleri içeren bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni platform MediaTek Helio P90 ile işlemci, grafik işlemcisi ve bağlantı teknolojileri bakımından birebir aynı özellikleri taşıyor. MediaTek’e göre Helio P95 yapay zeka ölçümleri için kullanılan EHTZ performans testinde bir önceki nesiline göre %10 daha yüksek performans sağlıyor. Bunlara ek olarak yonga setini kullanan markaların isteğe göre aktifleştirebileceği yapay zekaya dayalı özelliklerde bulunuyor. Aynı anda 5 kişinin olduğu poz takibi, 3 boyutlu poz takibi, çoklu nesne ve sahne optimizasyonu ile birlikte çoklu nesne ve sahne tanıma bu özelliklerden bazıları.

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Günümüzde orta sınıfta dahi 64 megapiksel çözünürlüklü kamera modüllerine sahip telefonlar sıkça karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken bir önceki nesilde 48 megapiksele kadar olan kamera desteği MediaTek Helio P95 ile 64 megapiksele çıkarılmış.

Yeni platform bir önceki nesilde olduğu gibi 12 nm FinFET üretim teknolojisi ile üretilmiş. 2 adet yüksek performanslı Cortex A75 çekirdeği ve 6 adet enerji tasarruflu Cortex A55 çekirdeği yonga setinin 8 çekirdekli işlemci ünitesini oluşturuyor. Yonga seti grafik gücünü bir önceki nesil ile aynı olan IMG PowerVR GM 9446 grafik işlemcisinden sağlıyor. Helio P95, ekran tarafında 2520 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlüğe kadar destek veriyor. Wi-Fi 802.11 ac ve Bluetooth 5.0 teknolojileri de platform tarafından destekleniyor.

Yeni yonga setini kullanacak ilk telefonların hangileri olduğu ve ne zaman piyasaya sürülecekleri hakkında bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Helio P90 ile pek çok yönden aynı olan Helio P95’in göstereceği performansı ilerleyen günlerde görüyor olacağız.