Popüler araştırma şirketi Counterpoint’in son raporu, 2021’in 4. çeyreğinden 2023’ün 1. çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan akıllı telefon işlemcisi pazarına ilişkin kapsamlı verileri ortaya koyuyor. Veriler, sektördeki kilit oyuncular arasındaki ilginç eğilimleri ve değişimleri ortaya koyuyor. MediaTek, 2023’ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla düşüş yaşamasına rağmen akıllı telefon işlemci pazarında baskın güç olarak ortaya çıktı! İşte MediaTek’in şaşırtan başarısı!

OPPO’nun Çip İşini Bırakma Kararı MediaTek ve Qualcomm’a Yaradı!

MediaTek, 2023 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon işlemcisi pazarında %32’lik bir pazar payı elde etti. Ancak şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla hem satışlarda hem de toplam pazar payında bir düşüşe tanık oldu. Düşüş, envanter sorunları ve zayıf talebe bağlanabilir.

Yine de bu MediaTek’in lider olmasının önüne geçememiş. Artık orta seviyede standart haline gelen MediaTek işlemciler, üst seviyede de daha sık tercih edilir hale gelmiş durumda. Qualcomm cephesi sadece üst ve orta-üst seviyeye odaklanmışken, MediaTek her cephede Qualcomm’a rakip işlemciler üretiyor. Bu da şirketi daha önceki çeyreklerde olduğu gibi, bu çeyrekte de lider yapmış.

2023’ün ikinci çeyreğinde ise MediaTek’in LTE yonga seti sevkiyatlarında %5’in üzerinde bir düşüş ve 5G yonga seti sevkiyatlarında %5’in altında bir büyüme öngörülüyor. Analistler, envanter seviyelerinin istikrar kazanmasıyla yılın ikinci yarısında MediaTek için bir toparlanma öngörüyor.

İşlemci pazarının önde gelen diğer bir oyuncusu olan Qualcomm, 2023’ün ilk çeyreğinde %28’lik bir pazar payı elde etmiş. Şirket geçtiğimiz çeyreğe kıyasla oldukça etkileyici diyebileceğimiz %9’luk bir büyüme elde etmiş. Ancak bu ne yazık ki Qualcomm’u lider yapmaya yetmemiş.

Ayrıca Qualcomm’un bu büyümesinin de sabit olmayacağını söylemek mümkün. Önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesi beklenen envanter azaltmaları nedeniyle 2023’ün 2. çeyreğinde Qualcomm sevkiyatlarının sabit kalması bekleniyor.

Özel Bionic serisi yonga setleriyle tanınan Apple, %26’lık bir pazar payına sahip. Apple’ın burada geçtiğimiz çeyreğe yakın bir performans sergilediğini görüyoruz. Yeni iPhone tanıtımıyla beraber şirketin performansı bu yıl daha da artabilir. Apple’ın bu çeyrekte iyi performans gösterdiğini ve zayıf iPhone talebine karşı dayanıklılık sergilediğini söylemek mümkün.

Alt segmentte uzmanlaşan Unisoc, 99 doların altındaki fiyatlara sahip cihazlara yönelik artan talep sayesinde 2023’ün 2. çeyreğinde sevkiyatlarda inanılmaz bir artışa tanık olmuş. Genelde burun kıvırılan Unisoc işlemcili giriş seviye cihazların aslında başarılı bir satış performansı sergilediğini söylemek mümkün.

Samsung ise pastadan %4’lük bir pay alarak en son sıralarda kendine yer bulmuş. Şirket, Exynos 1330 ve 1380 yonga setlerinin piyasaya sürülmesi sayesinde 2023’ün ilk çeyreğinde sevkiyatlarda hafif bir artış yaşadı. Bu yonga setleri hem üst düzey hem de alt düzey pazar segmentlerine hitap ederek satışların artmasını sağladı.

Şu anda %1’den daha az pazar payına sahip olan Huawei Hisilicon, yakın gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir cep telefonu çipi ile geri dönüş yapabilir. Counterpoint analistleri, Huawei HiSilicon için 2023 yılında öncelikle orta sınıf segmenti hedefleyen yaklaşık 2-4 milyon adetlik sevkiyat hacmi öngörüyor.

Counterpoint analistleri ayrıca OPPO’nun çip geliştirme planlarından vazgeçme kararının hem MediaTek hem de Qualcomm için olumlu etkileri olduğunun altını çizdi. Çünkü bu, endişelenecek bir rakibin daha azalması anlamına geliyor.

MediaTek’in beklenen toparlanması, yeni oyuncuların pazara potansiyel girişi ve iş birliği olanakları, akıllı telefon yonga seti pazarının gelişen doğasının altını çiziyor ve yakın gelecekte heyecan verici gelişmeler vaat ediyor.

İlginizi Çekebilir: Tensor G3 İşlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü Ağlatacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın gelecekte Qualcomm ve MediaTek arasındaki savaş daha farklı bir noktaya taşınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!