Counterpoint Research tarafından yayınlanan 2023 ikinci çeyrek akıllı telefon Uygulama İşlemcisi (AP) pazar verilerine göre, MediaTek, küresel akıllı telefon AP pazarında lider konumunu sürdürmeye devam ediyor. Bu başarı, MediaTek’in sektördeki liderliğini 12 çeyrek üst üste sürdürdüğünü gösteriyor.

2023 ikinci çeyrekte MediaTek, %30’luk pazar payı ile en büyük paya sahipken, onu %29’luk pazar payıyla Qualcomm takip etti. Apple, %19’luk payıyla pazarın önemli bir bölümünü elde ederken, UNISOC da %15’lik önemli bir paya sahipti. Samsung ise akıllı telefon AP pazarının %7’sini oluşturdu.

MediaTek’in bu başarısı, stratejik hamlelerine bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. 2023 ikinci çeyrekte, orta-düşük segmentteki güçlü ürünleri sayesinde sevkiyatlarda hafif bir artış yaşandı. Ayrıca MediaTek, çeşitli fiyat segmentlerindeki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni modelleri, özellikle Dimensity 6000 ve Dimensity 7000 serisi ile üst düzey Dimensity 9200 Plus’ı piyasaya sürdü.

Qualcomm da aynı çeyrekte, Samsung ve Çinli üreticilerin Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi benimsemesi sayesinde sevkiyatlarda büyüme yaşadı. Samsung’un Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 serilerini piyasaya sürmesi, Qualcomm’un pazardaki varlığını artırmada önemli bir rol oynadı. Ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 serilerine yönelik güncellemeler de pazar payının toparlanmasına katkıda bulundu.

Samsung, Exynos 1330 ve 1380 işlemcilerin piyasaya sürülmesiyle 2023 ikinci çeyrekte AP sevkiyatlarında bir artış yaşadı. Bu çipler, düşük ve orta-üst seviye akıllı telefon pazarlarında başarılı oldu. Ancak Apple, bu dönemde mevsimsel faktörler nedeniyle satışlarda düşüş yaşadı.

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UNISOC ise ilk çeyrekteki yavaş performanstan sonra 2023 ikinci çeyrekte sevkiyatlarda artış kaydetti. Giriş seviyesi 5G akıllı telefonların özellikle Avrupa gibi bölgelerde popüler hale gelmesi, UNISOC’un 2023 ikinci yarısında daha büyük bir pazar payı elde etme yolunda olduğunu gösteriyor.