Donanım
MediaTek, ikinci çeyrekte işlemci satışıyla Qualcomm’u yakaladı!
Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sıkıntılar, MediaTek ve Qualcomm’un işine yaramış görünüyor. Pazar payını arttıran MediaTek ise Qualcomm’u köşeye sıkıştırmış durumda.
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Counterpoint Araştırma şirketinden gelen raporlara göre akıllı telefon işlemcisi satışlarında, telefon satışlarına paralel olarak yüzde 26 düşüş yaşandı. Pandemi göz önüne alındığında bu düşüşün yaşanması kaçınılmaz olarak görülüyordu. 2019 yılının aynı çeyreğinde mobil işlemci pazarında yüzde 33 pazar payı ile öncü olan Qualcomm, bu sene yaşadığı yüzde 3’lük düşüşe rağmen pazar lideri konumunda.
MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor
Counterpoint Araştırma şirketi tarafından yayınlanan veriler göz önüne alındığında pazar payını geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 arttıran MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor. Uzmanlara göre önümüzdeki sene Huawei tarafındaki satışlarda, işlemci üretimi olmaması nedeniyle ciddi düşüş yaşanacak. Bu düşüşün başta Qualcomm olmak üzere MediaTek ve Unisoc’a fayda sağlaması öngörülüyor.
HiSilicon ve MediaTek pazar payını arttırdı
Agresif satış stratejileriyle beraber Huawei, ABD ile yaşadığı sıkıntılara karşın pazar payını arttırmayı başardı. Araştırma şirketinin verilerine göre Huaewi, ABD ambargosu nedeniyle kendi üretimi olan Kirin işlemcisini daha çok cihazda kullanmak zorunda kaldı. Bu bağlamda Qualcomm tarafında yaşanan pazar kaybının Huawei’ye kaydığı söylenebilir.
Boşalan pazar payı diğer Çinli üreticilere kalıyor
Ambargolar nedeniyle birçok Amerikan şirketiyle iş yapamayan Huawei, akıllı telefon pazarında önemli bir pazar payına sahip. Huawei, ABD ile yaşanan anlaşmazlığı gidermezse pazar payının büyük kısmını kaybedecek gibi görünüyor. Huawei’den boşalan payın Xiaomi, Oppo ve VIVO gibi diğer Çinli üreticilere kalacağı düşünülüyor.
5G atılımıyla beraber veriler değişebilir
Uzmanlara ve raporlara göre 5G teknolojisi barındıran yonga setlerinin üretilmesiyle beraber kayıp yaşanan pazarda önümüzdeki 3 yıl içerisinde toparlanma yaşanabilir. Oldukça revaçta olan oyun odaklı cihazlarda 5G bağlantısı destekli yonga setlerinin kullanılmasıyla beraber telefonlara olan talebin daha da artması bekleniyor.
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AMD Radeon RX 6000 tasarımı paylaşıldı
AMD, yeni ekran kartlarını temsil edecek olan Radeon RX 6000 serisinden bir ekran kartının tasarımını paylaştı. Paylaşılan ekran kartının serinin en üst düzey üyesi olması beklenen RX 6900 olduğu tahmin ediliyor.
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AMD Radeon RX 6000 neler vaat ediyor?
Geçtiğimiz yıl AMD, RX 5000 serisi ekran kartları ile özellikle fiyat performans anlamında iyi işler başarmıştı. Nvidia’nın 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmasının ardından AMD tarafından üretilecek yeni ekran kartları kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni ekran kartlarının bir üyesinin tasarımı AMD tarafından Twitter üzerinde paylaşıldı. AMD’nin Big Navi olarak adlandırdığı RX 6000 serisi yeni RDNA2 mimarisi ile üretilecek. Yeni ekran kartları ilk defa karşımıza Nvidia’nın RTX 2000 serisi ile karşımıza çıkan donanımsal ‘‘Ray-Tracing’‘ yani ışın izleme teknolojisiyle birlikte gelecek. Bu teknoloji, oyunlarda daha gerçekçi yansımaları ve aydınlatmaları mümkün kılıyor.
Nvidia yeni 3000 serisi ekran kartlarında TDP değerlerinde ciddi bir artış gerçekleştirmişti. AMD de bu trendi sürdürecek. 3 fanlı bir soğutma kullanılan ekran kartında 2×8 pin güç konnektörü de dikkat çekiyor. Aynı zamanda ekran kartı, anakartta iki slotluk alan kaplayacak. Port tercihlerine baktığımızda 2 adet Display Port, 1 HDMI girişi ve 1 adet Type-C girişini görüyoruz. AMD tarafından yapılan duyuruya göre yeni ekran kartları 28 Ekim tarihinde tanıtılacak.
Donanım
Xbox Series S’in etkileyici yüklenme sürelerini yansıtan bir video paylaşıldı
Bu yıl karşımıza çıkması beklenen Xbox Series X ve küçük kardeşi Xbox Series S, hızlı devam özelliğiyle birlikte farklı oyunlar arasında hızla geçiş yapmayı mümkün kılacak. Bununla beraber, mevcut hızlı devam özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını yansıtan bir demo video bile paylaşıldı.
İçerisinde bulundurduğu NVMe SSD teknolojisiyle birlikte kısa sürelerde yüksek hızlar vadeden yeni nesil konsollar, içerisinde konumlandırılan Zen mimarisine sahip işlemcilerle birlikte müthiş bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Demo olarak paylaşılan videoda sadece Xbox One oyunlarının yer aldığını ve yeni nesil konsollar için planlanan büyük oyunların ne gibi bir performans vadedeceğini bilmenin zor olduğunu da ekleyelim.
Demo of Quick Resume between multiple titles on Xbox Series S from XboxSeriesX
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Aylar süren söylentilerden sonra nihayet geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ciddi manada piyasada olumlu bir etki bırakan Series S, ağabeyi X modelinin performansına kıyasla, yüklenme ekranları konusunda gayet yeterli görünüyor. Birkaç gün önce çıkan ve bir miktar hayal kırıklığını beraberinde getiren S serisinin, RAM kapasitesi hakkında yayılan söylentiler şu an için bir sorun yaratmıyor gibi görünmekte. 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen modellerin tam performanslarını ilerleyen günlerde göreceğiz.
Donanım
Huawei yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı!
Huawei, daha önce Xiaomi’nin karşımıza çıkardığı Mi Mix Alpha modeline benzeyen yeni bir katlanabilir ekran patenti aldı.
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Huawei, esin kaynağı olarak Mi Mix Alpha’yı seçti
Uzun yıllardır büyük markaların ürünlerinden ilham alarak tasarımlarını geliştiren Çinli üreticiler, artık birbirlerinin tasarımlarından ilham almaya başlamış gibi görünüyor. Katlanabilir ya da katlanmış ekranlardan bahsettiğimiz şu günlerde Çinli üreticilerin denemeleri hız kesmeden devam ediyor. Xiaomi’nin Mi Mix Alpha modeli ile görücüye çıkan katlanmış ekran konsepti, Huawei Mate X ile açılıp kapanır hale gelmişti. Huawei bu sefer Xiaomi’nin tasarımından esinlenerek yeni bir katlanmış ekran patenti aldı. Ancak bu kez açılır kapanır bir mekanizma yerine farklı bir yaklaşım ve tasarım dili benimsenmiş gibi görünüyor.
Tek taraftan katlanmış ekran
Mi Mix Alpha’da gördüğümüz katlanmış ekran konseptinde ekran cihazın her iki yanından arkaya doğru geçmekte ve de kamera kompartımanında birleşmiş gibi görünmekteydi. Huawei bu tasarımı biraz daha sadeleştirerek ekranı tek taraftan katlamayı tercih etmiş. Huawei tarafından alınan bu ekran tasarımı patentinin olası olarak kullanılacağı cihazlarda arkada kalan panel, ana kamerayla yakalanabilecek özçekimlerin anlık olarak gösterilmesinde rol oynayabilir.
Tek taraftan katlanarak cihazın arkasında 2/3’lük alanı ekran haline getiren patent, henüz bir cihaz için kullanılabilir değil. Tabi ki üreticilerin aldıkları her patentin bir cihazla beraber tüketicilerin hayatına girmeyeceği de bir gerçek. Patentin hangi cihaz ya da telefonla çıkacağı ise merak ediliyor.