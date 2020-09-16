MediaTek, ikinci çeyrekte işlemci satışıyla Qualcomm’u yakaladı!

Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sıkıntılar, MediaTek ve Qualcomm’un işine yaramış görünüyor. Pazar payını arttıran MediaTek ise Qualcomm’u köşeye sıkıştırmış durumda.

İlginizi çekebilir: MediaTek, 5G ekipmanlara güç verecek T750 yonga setini duyurdu

reklam

Counterpoint Araştırma şirketinden gelen raporlara göre akıllı telefon işlemcisi satışlarında, telefon satışlarına paralel olarak yüzde 26 düşüş yaşandı. Pandemi göz önüne alındığında bu düşüşün yaşanması kaçınılmaz olarak görülüyordu. 2019 yılının aynı çeyreğinde mobil işlemci pazarında yüzde 33 pazar payı ile öncü olan Qualcomm, bu sene yaşadığı yüzde 3’lük düşüşe rağmen pazar lideri konumunda.

MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor

Counterpoint Araştırma şirketi tarafından yayınlanan veriler göz önüne alındığında pazar payını geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2 arttıran MediaTek, Qualcomm’u yakalamış gibi görünüyor. Uzmanlara göre önümüzdeki sene Huawei tarafındaki satışlarda, işlemci üretimi olmaması nedeniyle ciddi düşüş yaşanacak. Bu düşüşün başta Qualcomm olmak üzere MediaTek ve Unisoc’a fayda sağlaması öngörülüyor.

HiSilicon ve MediaTek pazar payını arttırdı

Agresif satış stratejileriyle beraber Huawei, ABD ile yaşadığı sıkıntılara karşın pazar payını arttırmayı başardı. Araştırma şirketinin verilerine göre Huaewi, ABD ambargosu nedeniyle kendi üretimi olan Kirin işlemcisini daha çok cihazda kullanmak zorunda kaldı. Bu bağlamda Qualcomm tarafında yaşanan pazar kaybının Huawei’ye kaydığı söylenebilir.

Boşalan pazar payı diğer Çinli üreticilere kalıyor

Ambargolar nedeniyle birçok Amerikan şirketiyle iş yapamayan Huawei, akıllı telefon pazarında önemli bir pazar payına sahip. Huawei, ABD ile yaşanan anlaşmazlığı gidermezse pazar payının büyük kısmını kaybedecek gibi görünüyor. Huawei’den boşalan payın Xiaomi, Oppo ve VIVO gibi diğer Çinli üreticilere kalacağı düşünülüyor.

5G atılımıyla beraber veriler değişebilir

Uzmanlara ve raporlara göre 5G teknolojisi barındıran yonga setlerinin üretilmesiyle beraber kayıp yaşanan pazarda önümüzdeki 3 yıl içerisinde toparlanma yaşanabilir. Oldukça revaçta olan oyun odaklı cihazlarda 5G bağlantısı destekli yonga setlerinin kullanılmasıyla beraber telefonlara olan talebin daha da artması bekleniyor.