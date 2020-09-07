Ağ Teknolojileri
MediaTek, 5G ekipmanlara güç verecek T750 yonga setini duyurdu
MediaTek, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam eden 5G ağ ekipmanlarının kalbinde yer alacak T750 yonga setini tanıttı. Bu yonga, bir 5G ağı kurmak için ‘olmazsa olmaz’ diyebileceğimiz çoğu şeyi içeriyor.
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Tüm dünyada 5G çağının açılmasıyla beraber Qualcomm, Samsung ve Huawei, amiral gemisi cihazlar için modem tedarikçileri olarak yerini almış durumda. Öte yandan bu şirketleri, Tayvanlı rakibi MediaTek de usulca takip etmeye devam ediyor.
Şu sıralar MediaTek, T750 adlı yeni 5G yonga setini tanıttı. Yalnız bu yonga setinin akıllı telefonlar için değil, sabit kablosuz erişim yönlendiricileri ve mobil erişim noktaları gibi yeni nesil 5G ağ ekipmanlarına güç sağlamak için tasarlandığını belirtmemizde fayda var.
MediaTek, 5G liderliğini T750 ile devam ettiriyor
MediaTek T750 yonga seti, sahip olduğu 5G modemi ve dört çekirdekli CPU’yu 7 nm teknolojisine sahip küçük bir kalıba entegre ediyor. Ayrıca yonga seti, genişletilmiş kapsama alanı sunmak için yalnızca 5G altı 6GHz frekanslarında çalışabiliyor. Bu noktada T750′nin mmW desteği olmadığı için bir tık geride kaldığı düşünülebilir; zira rakibi Qualcomm’da hem 5G altı 6 GHz hem de mmW ile çalışabilen 5G yonga setleri var. Ancak MediaTek bu durumun T750 için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğine inanıyor.
Bunun dışında MediaTek T750, 5G FR1 ile 5CC LTE taşıyıcı kümelemesini de destekliyor. Bu da onu ev yönlendiricileri gibi iç mekan ve dış mekan sabit kablosuz erişim ürünleri ve mobil erişim noktaları için ideal hale getiriyor. Bu arada harici olarak Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı kurabilmek için dört tane PCIe bağlantı desteği de sunan MediaTek T750, bünyesinde bir adet de 720P’ye kadar destekleyen yerleşik GPU barındırıyor.
MediaTek’in Kurumsal Başkan Yardımcısı JC Hsu, şirketin 5G konusundaki kararlılığına dair; “T750 yonga seti ile 5G liderliğimizi akıllı telefon segmentinin ötesine taşıyor, geniş bant operatörleri ve cihaz üreticileri için yeni pazarlar açıyoruz ve tüketicilerin – nerede yaşarlarsa yaşasınlar – 5G bağlantısının tüm avantajlarını deneyimlemelerine yardımcı oluyoruz.” açıklamasını yaptı.
T750 5G yonga setinin teknik özellikleri
- 6 GHz altı 5G ağları için destek
- Hem FDD hem de TDD modlarında iki bileşenli 5G FR1 taşıyıcı kümeleme
- 5CC’ye kadar LTE taşıyıcı toplama desteği
- 720p’ye kadar HD ekranı desteklemek için yerleşik GPU ve ekran sürücüsü
- Harici Wi-Fi ve Bluetooth için dört PCIe arabirimi
- Çeşitli LAN yapılandırmalarına izin vermek için iki 2,5 Gb / sn SGMII arabirimi
- Harici sabit hatlı telefonlar için PCM arayüzü
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
Ağ Teknolojileri
TP-Link, WiFi 6 destekli erişim noktalarını duyurdu!
TP-Link, WiFi 6 teknolojisini işletmelerin kullanımına sunacak olan yeni erişim noktalarını duyurdu. EAP660 HD ve EAP620 HD model erişim noktaları, daha yüksek kapasiteli WiFi ve daha güçlü bağlantılar sunuyor.
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WiFi 6 teknolojisine sahip ürünler pazara sunulmaya başlandı. TP-Link, işletmelere yönelik erişim noktası (access point) ailesi olan EAP serisinde de WiFi 6’lı iki modeli duyurdu.
EAP660 HD ve EAP620 HD model adlı ürünler, yüksek performanslı, çift bant desteğine sahip ve tavana monte edilerek kullanılıyor.
WiFi 6’lı (802.11ax) EAP modelleri, hızı ve verimliği artırmak ve ağdaki tıkanıklığı azaltmak için yenilikçi iki teknolojiyi birleştiriyor: OFDMA ve 1024-QAM teknolojileri.
TP-Link, OFDMA’yı neden kullanıyor?
OFDMA, ağ verimliliğini önemli ölçüde artırmak için kullanılıyor. WiFi bağlantılarını, kullanıcıların cihazlarına veri paketleri dağıtan bir kamyon hattı olarak düşünürsek, 802.11ac WiFi ile her kamyon aynı anda bir cihaza, yalnızca bir paket (veri paketi) teslim edebilir.
Ama OFDMA ile her kamyon aynı anda birden fazla cihaza birden fazla paket teslim edebiliyor. Bu da çok sayıda kişinin WiFi’a bağlandığı işletmelerin bağlantılarını çok daha verimli hale getiriyor.
1024QAM ile ise her sembol 8 bit yerine 10bit taşır ve 802.11ac 256-QAM ile karşılaştırıldığında ham hızlar yüzde 25 artar. Kullanıcılar artık Netflix’i rahat izleyebilir ya da bilgisayarlarından Twitch canlı akışlarını takip edebilirler. Bu teknoloji WiFi akışını çok daha iyi hale getiriyor.
Yüksek WiFi yoğunluklu işletmelerde sorunsuz bağlantı sunacak!
WiFi 6 teknolojili yeni EAP erişim noktaları, adlarında da belirtildiği gibi ‘yüksek yoğunluklu-HD’ WiFi ağları için üretilmiş ürünler. Kurumsal yonga setleri, özel antenleri, gelişmiş RF işlevleri ve otomatik kanal seçimi ile donatılan bu çözümler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller, fabrikalar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda aynı anda çok sayıda kişiye sorunsuz ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor. Yeni erişim noktaları 1000 müşteriye kadar bağlantı sağlayabiliyor
Omada SDN çözümü, artık daha kararlı!
TP-Link EAP erişim noktalarını yönetmeyi sağlayan Omada yazılımı da yenilendi. Yazılım Tanımlı Ağ (SDN) çözümüne entegre edilen Omada SDN, tamamen merkezi bir bulut yönetimi sağlıyor.
Tüm erişim noktalarını tek bir birimden yönetmeyi sağlayan Omada SDN, geleneksel bir ağdaki karmaşık ve zor birçok yönetim sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca Omada SDN çözümü, en yeni WPA sürümü olan WPA3 destekli ve kurumsal ağlar için daha güçlü şifreleme ve kimlik doğrulaması ile güvenli bir altyapı oluşturuyor.
WiFi 6 teknolojili EAP660 HD, 2.4GHz bandında 1148 Mbps + 5GHz bandında 2400 Mbps; EAP620 HD ise 2.4GHz bandında 574 Mbps + 5GHz bandında 1200 Mbps kablosuz hızlara sahip. Yeni erişim noktalarının ilkbahar aylarında satışa sunulması planlanıyor.
Ağ Teknolojileri
TP-Link’ten yeni yönlendirici: Archer C4000!
TP-Link, güçlü işlemcili, yüksek performans vadeden yeni oyun yönlendiricisini duyurdu. Archer C4000 model yönlendirici, başta online oyun tutkunları olmak üzere yüksek hız gerektiren uygulamaları çalıştıran, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı kullanıcılar için tasarlandı.
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TP-Link, dört çekirdekli güçlü işlemciye sahip, performanslı yeni yönlendirici (router) modelini satışa sunuyor. Archer C4000 model yönlendirici çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve yüksek hız, güçlü performans gerektiren uygulamalar çalıştıran (online oyun, HD film vb) kullanıcılar için özel tasarlanan bir ürün.
Oyuncular için düşük ping sağlayacak çözüm!
Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evlerde, her cihaz için yüksek WiFi performansı için güçlü bir yönlendirici gerekiyor. Özellikle online oyun, HD film indirme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştırılıyorsa WiFi performansı daha da önemli hale geliyor.
TP-Link’in yeni yönlendiricisi Archer C4000, tüm bu gereksinimlere uygun bir model. 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı ve gecikmesiz olarak bağlanmasını sağlıyor.
Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci, tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor ve ağın sürekli yüksek performansta çalışması için dört çekirdekli ana işlemciye destek veriyor.
Geniş kapsama alanı ve güvenli yapı tek bir cihazda buluşuyor
Archer C4000, güçlü performansını geniş WiFi kapsaması ile destekliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip yüksek performanslı antenler (altı adet), güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca “rangeboost” teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor.
Archer C4000, sadece kablosuz değil güçlü kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi), PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor.
Ayrıca “Bağlantı Birleştirme (Link Aggregation)” özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına güç oluşturuyor.
Kolay kurulum ve sesli komut desteği!
Archer C4000, TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Android ve iOS destekli Tether uygulaması, aynı zamanda yönlendiricinin akıllı telefon aracılığıyla her yerden, her zaman kolayca yönetilmesini de sağlıyor.
Amazon Alexa ve IFTTT destekli olan Archer C4000, ses ile de yönetilebiliyor. Alexa ile yönlendiriciye sesli komut vererek ağa yeni cihaz eklenebiliyor, bir cihaza öncelik tanınabiliyor ya da konuk şifresi ve daha fazlası yapılabiliyor.