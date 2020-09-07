MediaTek, 5G ekipmanlara güç verecek T750 yonga setini duyurdu

MediaTek, gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam eden 5G ağ ekipmanlarının kalbinde yer alacak T750 yonga setini tanıttı. Bu yonga, bir 5G ağı kurmak için ‘olmazsa olmaz’ diyebileceğimiz çoğu şeyi içeriyor.

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Tüm dünyada 5G çağının açılmasıyla beraber Qualcomm, Samsung ve Huawei, amiral gemisi cihazlar için modem tedarikçileri olarak yerini almış durumda. Öte yandan bu şirketleri, Tayvanlı rakibi MediaTek de usulca takip etmeye devam ediyor.

Şu sıralar MediaTek, T750 adlı yeni 5G yonga setini tanıttı. Yalnız bu yonga setinin akıllı telefonlar için değil, sabit kablosuz erişim yönlendiricileri ve mobil erişim noktaları gibi yeni nesil 5G ağ ekipmanlarına güç sağlamak için tasarlandığını belirtmemizde fayda var.

MediaTek, 5G liderliğini T750 ile devam ettiriyor

MediaTek T750 yonga seti, sahip olduğu 5G modemi ve dört çekirdekli CPU’yu 7 nm teknolojisine sahip küçük bir kalıba entegre ediyor. Ayrıca yonga seti, genişletilmiş kapsama alanı sunmak için yalnızca 5G altı 6GHz frekanslarında çalışabiliyor. Bu noktada T750′nin mmW desteği olmadığı için bir tık geride kaldığı düşünülebilir; zira rakibi Qualcomm’da hem 5G altı 6 GHz hem de mmW ile çalışabilen 5G yonga setleri var. Ancak MediaTek bu durumun T750 için herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğine inanıyor.

Bunun dışında MediaTek T750, 5G FR1 ile 5CC LTE taşıyıcı kümelemesini de destekliyor. Bu da onu ev yönlendiricileri gibi iç mekan ve dış mekan sabit kablosuz erişim ürünleri ve mobil erişim noktaları için ideal hale getiriyor. Bu arada harici olarak Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı kurabilmek için dört tane PCIe bağlantı desteği de sunan MediaTek T750, bünyesinde bir adet de 720P’ye kadar destekleyen yerleşik GPU barındırıyor.

MediaTek’in Kurumsal Başkan Yardımcısı JC Hsu, şirketin 5G konusundaki kararlılığına dair; “T750 yonga seti ile 5G liderliğimizi akıllı telefon segmentinin ötesine taşıyor, geniş bant operatörleri ve cihaz üreticileri için yeni pazarlar açıyoruz ve tüketicilerin – nerede yaşarlarsa yaşasınlar – 5G bağlantısının tüm avantajlarını deneyimlemelerine yardımcı oluyoruz.” açıklamasını yaptı.

T750 5G yonga setinin teknik özellikleri