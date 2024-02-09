Cuma Raporu #297 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #297 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, depremin birinci yılı
39:16 WhatsApp artık diğer mesajlaşma uygulamalarını da destekleyecek
46:23 ChatGPT Türklere küfür etti
53:28 Nothing Phone (2a) Geliyor
59:57 Samsung Galaxy S24 Ultra DXOMARK skoru
1:21:19 Samsung Galaxy S24 Ultra Ekran Problemi
1:27:28 Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu başladı
1:33:50 TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu
1:39:01 Türkiye’de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu
1:41:57 Xiaomi 14 serisi ve HONOR Magic6 Serisi MWC’de geliyor
1:55:07 TÜİK, Türkiye’nin güncel nüfusunu açıkladı
1:58:20 Reeder yerli elektrikli araç üretecek
2:03:41 OpenAI, Apple Vision Pro için ChatGPT’yi yayınladı
2:06:38 Disney+’ta şifre paylaşım yasağı başladı
2:09:00 OnePlus Başkanı: 7 yıl güncelleme gereksiz
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