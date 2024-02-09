Cuma Raporu #297 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@makelifearide

Cuma Raporu #297 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, depremin birinci yılı

39:16 WhatsApp artık diğer mesajlaşma uygulamalarını da destekleyecek

46:23 ChatGPT Türklere küfür etti

53:28 Nothing Phone (2a) Geliyor

59:57 Samsung Galaxy S24 Ultra DXOMARK skoru

1:21:19 Samsung Galaxy S24 Ultra Ekran Problemi

1:27:28 Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu başladı

1:33:50 TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu

1:39:01 Türkiye’de en çok kullanılan dijital platformlar belli oldu

1:41:57 Xiaomi 14 serisi ve HONOR Magic6 Serisi MWC’de geliyor

1:55:07 TÜİK, Türkiye’nin güncel nüfusunu açıkladı

1:58:20 Reeder yerli elektrikli araç üretecek

2:03:41 OpenAI, Apple Vision Pro için ChatGPT’yi yayınladı

2:06:38 Disney+’ta şifre paylaşım yasağı başladı

2:09:00 OnePlus Başkanı: 7 yıl güncelleme gereksiz

#CumaRaporu #CumaRaporu297 #HWP