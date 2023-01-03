MediaTek, endüstriyel ve akıllı ev uygulamaları ve cihazları için özel olarak üretilen Genio 700 şeklindeki yeni Nesnelerin İnterneti (IoT) platformunu tanıttı. MediaTek yeni Genio 700 yonga setini bu hafta sonunda düzenlenecek olan CES 2023 teknoloji fuarında sergileyecek. Peki, bu yeni yonga seti bizlere neler sunacak? Gelin yeni yonganın açıklanan özelliklerine göz atalım.

MediaTek Genio 700, 2,2 GHz hızında çalışan iki ARM A78 çekirdeği ve 2,0 GHz hızında çalışan altı ARM A55 çekirdeği ile donatılmış bir N6 (6 nm) IoT yonga seti konumunda. Bu yonga seti FHD 60p ve 4K 60p ekran desteği ile birlikte 4.0 TOPs AI hızlandırıcı ile geliyor. Genio 700, 2023 yılının 2. çeyreğinden itibaren ticari olarak satışa sunulacak.

Ayrıca bkz: Meizu Satıldı! Eski Günlerine Geri Mi Dönüyor?

İçindekiler MediaTek Genio 700

MediaTek Genio 700

MediaTek IoT İş Birimi Başkan Yardımcısı Richard Lu, “Geçen yıl Genio IoT ürün ailesini piyasaya sürdüğümüzde, platformu markaların ihtiyaç duyduğu ölçeklenebilirlik ve geliştirme desteği ile tasarladık ve genişlemeye devam etme fırsatlarının önünü açtık. Endüstriyel ve akıllı ev ürünlerine odaklanan Genio 700, müşterilerimize mümkün olan en geniş destek yelpazesini sunabilmemizi sağlamak için seriye mükemmel bir doğal ektir.” ifadelerini kullandı.

Genio 700 SDK, tasarımcıların Yocto Linux, Ubuntu ve Android kullanarak ürünleri özelleştirmelerine olanak tanıyor.

PCIe 2.0, USB 3.2 Gen1 ve kamera için MIPI-CSI arayüzü dahil olmak üzere yüksek hızlı arayüzleri destekler

AV1, VP9, H.265 ve H.264 (video kod çözme) desteği ile Çift Ekran desteği FHD 60p + 4K 60p

Endüstriyel sınıf tasarım ve 10 yıl uzun ömürlü geniş sıcaklık desteği

Platformu entegre etmek için standart ve kolay bir yol sağlayan ARM SystemReady sertifikası

Daha fazla güvenlik için ARM PSA sertifikası