MediaTek’in amiral gemisi yonga seti MediaTek Dimensity 9300 resmi duyurusunun bu ayın sonunda gerçekleşeceği açıklandı. Ancak yonga setinin tam özellikleri hakkında resmi açıklama yapılmadan önce, bir tahminci bu konuyla ilgili bazı önemli detayları paylaştı.

Digital Chat Station, Dimensity 9300’ün CPU yapısının Snapdragon 8 Gen 3’ten farklı olduğunu iddia ediyor. Bu da her iki yonga setinin performans açısından farklı sonuçlar verebileceği anlamına geliyor. Tahminciye göre, Dimensity 9300’ün üstün bir CPU yapılandırmasına sahip olduğu ve Snapdragon 8 Gen 3’ten daha iyi performans sergilediği söyleniyor. Ancak bu performans artışının güç verimliliği açısından bazı ödünlerle gelebileceği ifade ediliyor.

Digital Chat Station’a göre, Dimensity 9300’ün maksimum saat hızı 3,25 GHz olan bir çekirdeğe sahip olacak. Ancak CPU kümesi, MediaTek’in önceki lansmanlarında görülen yapıdan farklı toplamda dört Cortex-X4 çekirdeğini benimseyeceği belirtiliyor. Bunların sadece birinin 3,25 GHz hızında çalıştığı, diğer üçünün ise belirtilmeyen bir frekansta çalıştığı ifade ediliyor, muhtemelen güç tüketimini kontrol altında tutmak için. Geriye kalan dört çekirdek ise Cortex-A720 olacak.

Dimensity 9300’ün Cortex-A520 çekirdeği içermediğine dikkat çekiliyor, bu da güç tüketiminin Snapdragon 8 Gen 3’te bulunan verimli çekirdeklerle karşılaştırıldığında daha yüksek olabileceği anlamına gelebilir.

GPU tarafında ise, MediaTek Dimensity 9300’ün Mali Immortalis G720 GPU’suna sahip olacağını belirtiyor. Ancak GPU performansı hakkında herhangi bir bilgi henüz verilmiyor.

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Ancak, bu yapılandırmanın performans konusunda Snapdragon 8 Gen 3’ten daha iyi olacağı iddia ediliyor. Ancak sıcaklık kontrolünün zor olabileceği ve yoğun CPU ve GPU testleri sırasında performans düşüklüğü yaşanabileceği vurgulanıyor. DCS, Dimensity 9300’ün prototip olarak çalıştığını ve MediaTek tarafından resmi olarak duyurulduğunda bu yapılandırmanın değişebileceğini de belirtiyor.