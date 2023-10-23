MediaTek’in yeni amiral gemisi yonga seti MediaTek Dimensity 9300, Geekbench sıralamasının ardından, AnTuTu 10 karşılaştırmasında 2 milyon veya 20 lakh puanın üzerinde alarak Android telefonlar arasında en üst sıralarda yer aldı.

MediaTek Dimensity 9300 AnTuTu’yu yaktı

Bu güçlü yonga, dört ultra büyük çekirdek Cortex-X4 ve dört büyük çekirdek Cortex-A720 CPU’yu barındırıyor, ayrıca Immortalis G720 MC12 GPU ile donatılmış durumda. Ayrıca LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamayı destekliyor. Test edilen telefon ise 16GB RAM, 512GB depolama, Android 14 işletim sistemi ve 120Hz ekran özelliklerine sahip.

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AnTuTu 10 skoru, Dimensity 9200/9200+ ile karşılaştırıldığında büyük bir sıçrama gösteriyor. Sızıntılara göre, bazı telefonlarda bu skorun daha da yüksek olacağı söyleniyor. Dimensity 9300, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile karşılaştırılacak ve bu karşılaştırma önemli olacak. Henüz Dimensity 9300 için bir lansman tarihi net değil. Ancak söylentilere göre Kasım ayının başlarında tanıtılması bekleniyor.

Buna ek olarak, vivo X100 modeli, Dimensity 9300 yonga setini kullanacak ilk telefonlardan biri olması bekleniyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde OPPO Find X7 serisinin de bu çipi kullanması bekleniyor. Xiaomi’nin ise Xiaomi 14 serisi için Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanması beklenirken, Redmi K70 serisinde MediaTek’in amiral gemisi yongasına yer verebileceği konuşuluyor. Bakalım bu yonga setini ilerleyen dönemlerde kullanan başka telefonları da görecek miyiz?