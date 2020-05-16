Akıllı Telefonlar
MediaTek Dimensity 820 hakkında detaylar ortaya çıktı!
MediaTek yeni bir 5G yonga seti piyasaya sürmek üzere 18 Mayıs Pazartesi günü bir etkinlik planlıyor. Yeni yonga setinin adı Dimensity 820 olacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA‘da ortaya çıkan Redmi Note 10, bu yonga setini kullanacak ilk telefon olabilir. Diğer bir tahmin ise Redmi K30i 5G‘de bu yonga setinin kullanılacağı yönünde.
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MediaTek Dimensity 820 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
MediaTek Dimensity 820, Dimensity 800‘e göre oldukça gelişmiş bir yonga seti olacak. TENAA, CPU‘nun Dimensity 800‘de bulunan 2.0 GHz saat hızından 2.6 GHz saat hızına çıktığını gösterdi. Söylentilere göre Dimensity 820, 2.6 GHz iki ana çekirdek, 2.2 GHz iki büyük ve 2.0 GHz dört küçük çekirdek bulunduracak. Yani görünüşe göre yonga setinde 2+2+4’lük bir çekirdek dizilimi bulunacak. Her ne kadar kesin olmasa da yonga setinin genel özelliklerinin bu yönde olacağı tahmin ediliyoruz.
MediaTek, büyük olasılıkla Dimensity 820 yonga setinde 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 birleşimini kullanacak. Elimizdeki bilgiler şimdilik bunlar olsa da yonga setinin daha farklı özellikleri bulunabilir. Örnek vermek gerekirse Dimensity 1000+‘ta bulunan 144 Hz ekran tazeleme hızını destekleme, düşük güç kullanımı, geliştirilmiş 5G ve Wi-Fi 6 bağlantı desteği gibi özellikler bulunabilir.
Pazartesi günü yeni Dimensity 820 yonga setini ve Redmi‘nin yeni çıkacak hangi telefonlarında kullanılacağını öğrenmeyi bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
LG, Q serisindeki 13 modelin isim hakları için başvuruda bulundu
Güney Kore basınında belirtilen bilgiye göre LG, yeni dönemde çıkaracağı ve Q serisi çatısı altında toplanacak 13 yeni modelin isim hakları için şimdiden başvuruda bulundu. Bu modeller, LG’nin orta sınıftaki ürün gamını oluşturmaya devam edecek.
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LG Q serisi ile ilgili neler biliyoruz
Yeni Q serisi modeller için düğmeye basan LG, seride bulunacak cihazların isim haklarını almak için şimdiden Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları’na (Korea Intellectual Property Rights Information Service) başvuruda bulundu. LG’nin almak istediği model isimleri; Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92, ve Q93 olarak belirtildi. Görünen o ki yakın zamanda LG, bir diğer Güney Koreli üretici Samsung’un uyguladığı taktiği uygulamaya başlayacak; tıpkı Samsung’un A serisine benzer bir şekilde orta sınıfta birçok model piyasaya sürerek pazar payını büyütmeye çalışacak gibi gözüküyor.
Yeni modeller ile ilgili fikri mülkiyet haklarının başvuru durumunu kontrol etmek isterseniz ise, Korea Intellectual Property Rights Information Service (KIPRIS) resmi web sitesi üzerinden arama çubuğuna LG Electronics ve dilediğiniz Q serisi modelin adını yazıp; aratarak kontrol edebilirsiniz. Hali hazırda bu model isimlerine sahip cihazları da bulunan LG’nin, patentleme sürecinden sonra, model adlarına yıl ekleyerek devam etmesi bekleniyor (Q91 2020, Q61 2021 vb.). İsim süreci tamamlandıktan sonra ise yeni Q modellerinin birer birer piyasaya çıkışına tanık olacağımızı söyleyebiliriz.
Peki siz LG’nin bu hamlesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar aracılığıyla düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Nokia 6.3 modeli, Snapdragon 730 ile gelebilir
Önümüzdeki birkaç ay içinde Nokia 6.3 modelinin piyasaya sunulması bekleniyor. Fakat cihazla ilgili sızıntılar, şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Cihazın Qualcomm’un Snapdragon 700 serisine ait bir işlemci ile gelmesi bekleniyor. En büyük aday ise, Snapdragon 730 olarak gözüküyor. Arka tarafta beklenen kamera modülü ise, 24 MP ana kamera olmak üzere; 4 adet kameradan oluşacak. Kamera modülü için, Alman menşeili ZEISS markası, Nokia ile işbirliği içinde.
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Nokia 6.3 ile ilgili neler biliyoruz
Sızıntılara göre, Nokia içinden gelen bilgilere de dayanarak Nokia 6.3 modelinde Snapdragon 700 serisi bir işlemcinin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Snapdragon 700 serisi içinde, 6.3 modelinde kullanılmak için en büyük aday ise Snapdragon 730. Eğer sonradan bir değişiklik gerçekleşmez ise, Nokia 6.3’ü Qualcomm’un Snapdragon 730 işlemcisi ile göreceğimizi söyleyebiliriz.
Kamera tarafında ise Nokia’nın adını uzun süredir ZEISS ile birlikte duymaya alışmıştık. Arka kamera modülünde, ana kamera 24 MP olmak üzere, geniş açı kamerada 12 MP, makro kamerada 2 MP ve son olarak da 2 MP derinlik sensörü olmak üzere 4 adet kamera bulunacak.
Son detay ise, HWP olarak bizim de çok sevdiğimiz ve Sony modellerinden de alışık olduğumuz; cihazın yan tarafında güç butonuna entegre olarak sunulmuş parmak izi okuyucu. Kullanım kolaylığı ve ergonomi açısından, bizce en optimum parmak izi okuyucu konumlaması olan güç butonu çok iyi bir seçim olmuş. Umarız sızıntılar doğru çıkar ve Nokia, 6.3 modeli için parmak izi okuyucuyu, güç butonuna entegre eder.
Nokia 6.3 modelinin çıkış tarihi ile ilgili ise henüz net bir bilgi yok. Beklentiler ise, cihazın 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ve Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView modelleri ile yakın tarihlerde çıkması yönünde. Siz Nokia 6.3 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10, tasarım ve özellikleri TENAA’da ortaya çıktı!
Redmi’nin önümüzdeki yıl tanıtılacak olan 5G destekli olacak ilk serisi Redmi Note 10 serisinin tasarım ve teknik özellikleri TENAA’da ortaya çıktı.
Uzun zamandır LCD ekranlar ile piyasaya sunulan Redmi markalı akıllı telefonlar bu seri ile OLED ekranlara geçiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 10, 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü ve 6,57 inç boyutunda bir OLED ekrana sahip olacak. Cihazda bulunan 16 MP çözünürlüklü ön kamera ekran üzerindeki damla çentik içinde yer alıyor.
Cihazın arka bölümünde üçlü kamera kurulu yer alıyor. Modül içinde ana kamera olarak, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi 48 MP çözünürlüklü bir lens bulunuyor. Geçtiğimiz yılın modelinde bulunan derinlik sensörü bu modelden kaldırılmış gibi görünüyor.
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Ortaya çıkan bilgilerde cihazın 4.420 mAh kapasiteli bir batarya olduğu görülüyor. Redmi Note 9 modelinde yer alan 5.020 mAh kapasiteli bataryadan sonra firma bu konudada geri adım atmış. Söz konusu batarya, 22,5W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Redmi Note 10 modeline güç verecek olan yonga seti TENAA’da gözükmedi. Fakat Weibo üzerinden daha önce sızdırılan bilgilere cihazda MediaTek’in Dimensity 820 yonga seti bulunacak. Yeni işlemci ile 4K çözünürlüklü videolar çekmenin yolu açılmış olacak. Baz modelinde 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama kapasitesi sunacak olan model, en üst seviyede 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazda mikroSD kart ile arttırılabilir depolama da sunuluyor.