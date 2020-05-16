MediaTek Dimensity 820 hakkında detaylar ortaya çıktı!

MediaTek yeni bir 5G yonga seti piyasaya sürmek üzere 18 Mayıs Pazartesi günü bir etkinlik planlıyor. Yeni yonga setinin adı Dimensity 820 olacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA‘da ortaya çıkan Redmi Note 10, bu yonga setini kullanacak ilk telefon olabilir. Diğer bir tahmin ise Redmi K30i 5G‘de bu yonga setinin kullanılacağı yönünde.

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MediaTek Dimensity 820 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

MediaTek Dimensity 820, Dimensity 800‘e göre oldukça gelişmiş bir yonga seti olacak. TENAA, CPU‘nun Dimensity 800‘de bulunan 2.0 GHz saat hızından 2.6 GHz saat hızına çıktığını gösterdi. Söylentilere göre Dimensity 820, 2.6 GHz iki ana çekirdek, 2.2 GHz iki büyük ve 2.0 GHz dört küçük çekirdek bulunduracak. Yani görünüşe göre yonga setinde 2+2+4’lük bir çekirdek dizilimi bulunacak. Her ne kadar kesin olmasa da yonga setinin genel özelliklerinin bu yönde olacağı tahmin ediliyoruz.

MediaTek, büyük olasılıkla Dimensity 820 yonga setinde 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 birleşimini kullanacak. Elimizdeki bilgiler şimdilik bunlar olsa da yonga setinin daha farklı özellikleri bulunabilir. Örnek vermek gerekirse Dimensity 1000+‘ta bulunan 144 Hz ekran tazeleme hızını destekleme, düşük güç kullanımı, geliştirilmiş 5G ve Wi-Fi 6 bağlantı desteği gibi özellikler bulunabilir.

Pazartesi günü yeni Dimensity 820 yonga setini ve Redmi‘nin yeni çıkacak hangi telefonlarında kullanılacağını öğrenmeyi bekliyoruz.